刑偵12｜林保怡教材級情緒轉換 網民稱神演技：冇幾多現役演員做到

《刑偵12》昨晚劇情最驚爆之處，是丁洛風（林保怡飾）家姐丁少芸（陳法蓉飾）原來早於三十年前已被殺害！正當鏡頭前洛風與少芸為了何妙雪（陳自瑤飾）飯團店失火一事爭拗不已時，刑凱（張振朗飾）忽然致電洛風，指近日發現的未成年少女駭骨，是屬於其失蹤多年的姐姐丁少芸，令觀眾與丁洛風本人同時大感驚爆。