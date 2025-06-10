刑偵12｜林保怡教材級情緒轉換 網民稱神演技：冇幾多現役演員做到
繃緊面部神經＋頸部肌肉力證「渾身是戲」
「丁洛風覺醒」戲碼雖然只有一分鐘左右，但別具心思的鏡頭拍攝、剪接，貼題緊張的BGM、再配以林保怡超班的演技，令整場戲張力十足。該幕場口由張振朗致電林保怡告知陳法蓉死訊一刻開始，便是林保怡的演技Show time！保怡聽到家姐死訊後先是驚訝的睜大雙眼、並皺著眉難以置信地問刑凱：「你再講多次？」之後鏡頭一轉，是丁少芸的死亡報告、人臉拼圖及昔日的美麗容貌（王菲飾演丁少芸年青版）；而隨著年青版少芸呼喊丁洛風全名，鏡頭緊接是淚眼陳法蓉望向神經質皺著眉的保怡後，再傷心地望著手上的手扣，二人在暗黑的飯廳，冰冷又無力地對峙著…接著丁洛風向電話怒吼：「冇可能！佢喺我前面」，之後一個大wide shot，原本坐著陳法蓉的位置變成空無一人，林保怡則拿著電話慢慢走向只剩下手扣的飯枱，並慢慢放下手上的電話、神色凝重的拿起手扣兼四處張望，眼神空洞之餘又帶點慌張，配以最後神經質的微仰頭部、及明顯的繃緊面部神經及頸部肌肉，以實力證明了甚麼叫「渾身是戲」。
林保怡「一分鐘覺醒」戲碼獲讚！
林保怡這一幕「一分鐘覺醒」戲碼，不少網民大表讚嘆，直指是天花板演技實力見證，並大讚劇姐「開估」這一幕拍得相當有戲：「啲微表情真係冇幾多現役演員做到」、「林保怡真係一Shot同你做到尾，仲要全部都有戲」、「林保怡有機會攞今年最佳男主角，的確演得好。」對於該幕，監製巢導接受tvb.com訪問時，透露是與兩位主演林保怡及陳法蓉，在拍攝現場群策群力的結果：「嗰場戲係好考功夫，我哋喺現場對咗好多次，就算簡單到個手扣應該擺喺櫈、擺喺枱、定扣喺盞燈度，點令觀眾有好Shocking嘅效果，我哋三個都研究咗好耐好耐，最後先得出呢個方法。單係由保怡扣完家姐手扣、到接電話、到仲見到家姐喺度喊、到再行前一步望清楚原來『家姐』只係空氣，成個過程我哋喺現場都行咗好多次同對咗好多次。」
而驚揭家姐死訊後，昨晚還有一幕交代林保怡之前與陳法蓉同場的場口，其實全部只是保怡的幻想，看著鏡頭前的保怡對著空氣溫馨、開心地自言自語；或是孤身一人拿著兩場戲飛入場看戲，再配以與「陳法蓉」在場的對比剪接，令整件事更覺毛骨悚然。談到相關場口，巢導受訪時坦言拍攝時確是相當費事，但為了拍出好的效果，台前幕後不但爭取時間拍到最好，而且大家都是零怨言：「其實穿橋嘅拍攝我哋係拍咗海量咁多，好似嗰場睇戲場口，我哋先要設計好售票員要有錯愕嘅反應先，然後拍一次保怡同陳法蓉兩個人入，再拍一次保怡一個人入，而且所有現場其他嘢要一模一樣，所以係好花時間嘅。其實呢部戲好多好多場口，為咗符合番個主題，我哋都拍咗好多款同情景，但因為片長關係，好多都擺唔到落去，只能夠到揀選最震撼嘅場口剪出嚟畀大家睇。」巢導又預告在餘下的劇情，保怡的演技將再度昇華，並感激保怡為了拍攝效果，對空氣演了很多戲。
兩名偵探合共11個人格
丁洛風共有7個人格：丁洛風（林保怡）、丁少芸（陳法蓉）、林昱水（張松枝）、郝烔（陳嘉輝）、白仲豪（陳少邦）、夏軻（姚宏遠）、丁洛偉（林偉）、丁少婷（陳若思）； 另一方面，刑凱（張振朗）有3個人格：刑凱（張振朗）、阿賢（吳業坤）、薩尼（黎澤恩）。兩名偵探合共11個人格，那第12個人格是誰？ 有網民推測，相信係壓軸神秘演出的湯鎮業，他才是主角，丁洛風跟刑凱，合共11個人格，也是由他分裂出來，而楊芷菲（傅嘉莉）便是他們的心理醫生。
第17集嚴重劇透：幕後罪犯係佢？
丁洛風一直要捉嘅兇手，原來一直是他自己（的人格），當知道自己係幕後 boss時，並打算自殺贖罪！林保怡詮釋出了主人格知道自己人格解離後的震驚、不知所措、痛苦、無奈，記起童年創傷後的後悔、內疚種種心情，還演出了閃回段落中其他人格上身時的微妙差異，多層次演技令觀眾大讚！