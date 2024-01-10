刑偵12｜林保怡疑相隔13年重返娘家TVB拍劇 傳係呢部續作但飛走原主角視帝

林保怡（Bowie）曾效力無綫22年，並憑《金枝慾孽》登上視帝寶座，至2011年約滿離巢，近年他拍過不少ViuTV劇作，更成立製作公司，自己做監製，近日有傳TVB即將開拍新劇《刑偵12》，就邀得林保怡重返娘家做主角。