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刑偵12｜林保怡疑相隔13年重返娘家TVB拍劇 傳係呢部續作但飛走原主角視帝

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林保怡（Bowie）曾效力無綫22年，並憑《金枝慾孽》登上視帝寶座，至2011年約滿離巢，近年他拍過不少ViuTV劇作，更成立製作公司，自己做監製，近日有傳TVB即將開拍新劇《刑偵12》，就邀得林保怡重返娘家做主角。

刑偵12｜林保怡以9字透露返TVB拍劇玄機馬明亦有回應

近日有消息指TVB即將開拍的新劇《刑偵12》，主角陣容有林保怡、馬國明和陳煒，由於林保怡已有13年冇拍TVB劇，他重返娘家拍劇的消息極速引起網民關注，事實上早前已有傳林保怡將會接拍話題作《新聞女王》續集，但他面對傳媒時就以9字否認說：「應該不是那個系列吧！」這個回答似在暗示將會參演另一個系列的TVB劇。

而馬國明就對傳媒表示冇聽公司講過佢有份演出這部新劇，但有聽佳哥（鍾澍佳）講過會開這套劇：「聽佢講過話想搵林保怡做，但冇聽過佢話會搵埋我！」他又直言不知道事件真假，因為佳哥至今都未搵過他，但他也不會自薦，因為怕成件事會變到好尷尬。

刑偵12 有消息指《刑偵12》主角將有林保怡、馬國明和陳煒。
有消息指《刑偵12》主角將有林保怡、馬國明和陳煒。（圖片來源：微博圖片）

刑偵12｜傳為《刑偵日記》續作但飛起王浩信

不過《刑偵12》是否系列作亦有爭議，之前曾有傳這部劇集是《刑偵日記》的續作，但因為上輯收視太差，所以飛走了原任男主角的視帝王浩信，但亦有消息指《刑偵12》其實是全新作品，劇情由12個不同案件組成，並搵來《正義迴廊》和《打擂台》等電影的編劇譚廣源擔任編審，又有鍾澍佳擔任總監制，陣容強勁。

刑偵12 有傳是《刑偵12》是《刑偵日記》的續作，但原男主角王浩信卻被飛走。
有傳是《刑偵12》是《刑偵日記》的續作，但原男主角王浩信卻被飛走。（圖片來源：微博圖片）

刑偵12｜林保怡曾拍《鑑證實錄》查案

林保怡曾效力無綫22年，2004年憑《金枝慾孽》奪得視帝大獎，雖然大家印象最深刻是他在《妙手仁心》系列中扮演的黎國柱醫生，不過他過往亦曾在兩輯《鑑證實錄》及《刑事情報科》等劇中扮演過查案警察，2003年他主演劇集《智勇新警界》，仲唱埋主題曲《一字馬》，當中歌詞「男人心一字馬，讓女人心擔驚受怕」更令網民記憶猶新。網民都紛紛對林保怡重返TVB拍劇表示好期待，但亦有網民指出林保怡已58歲，質疑：「警察都55歲退休，佢重拍刑偵？」

刑偵12 螢幕情侶 林保怡和陳慧珊在《鑒證實錄》中首次飾演情侶。
林保怡和陳慧珊在《鑒證實錄》中首次飾演情侶，之後又在《妙手仁心》中演繹急症室醫生與大律師的戀情，令觀眾看得投入肉緊，因此獲網民嚴選為「最襯最成功的螢幕情侶」之一。（圖片來源：TVB
刑偵12 tvb 網民話到宜家都唔明《一字馬》歌詞想講乜。
由林保怡主唱的《智勇新警界》主題曲《一字馬》，有不少網民話到依家都唔明歌詞「男人心一字馬」想講乜，更封這首歌為「十大硬膠歌之首」。（圖片來源：TVB
刑偵12 無綫 重播劇 plt 天與地 2011 ）主演：林保怡、陳豪、佘詩曼、邵美琪、黃德斌、金燕玲
2011年的《天與地》是林保怡的離巢作，至今被視為TVB經典劇。（圖片來源：TVB

刑偵12｜林保怡、馬國明相隔19年再合作

此外另一主角馬國明亦引來部分網民不滿，表示「又又又馬明」。其實早前《新聞女王》原著故事創作人盧詠詩曾直言George這個角色係諗住林保怡去寫，最終這角色由馬國明飾演，已引來不少網民比較二人演技，現在兩人終於有機會再合作拍劇，亦有網民表示好期待。睇番林保怡未離巢TVB前，亦曾跟馬國明在2005年《奪命真夫》中合作過，至今已相隔19年。

刑偵12 新聞女王 而男主角「梁景仁」的原型就係林保怡。
新聞女王》的George以林保怡作原型寫出，結果由馬國明飾演，現在兩人終於有機會再合作拍劇。（圖片來源：《新聞女王》劇照 / 《反貪風暴II》劇照）

林保怡入行超過30年憑《白日之下》首獲電影提名

入行超過30年的林保怡，去年迎來演藝生涯首個電影獎項提名，憑在電影《白日之下》中飾演殘疾院舍舍監一角，入圍金馬獎最佳男配角獎，林保怡當時難掩興奮心情，直言：

「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。而電影方面就會遲啲再拍戲，其實之前已經拍落四部戲，希望可以快啲面世。《白日之下》會在11月初上映，希望大家支持我們的創作，戲中除我以外，我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」

刑偵12 林保怡在《白日之下》飾演殘疾院舍舍監一角。
林保怡在《白日之下》飾演殘疾院舍舍監一角。（圖片來源：《白日之下》劇照）

林保怡首度監製再同周家怡結緣

2011年約滿離巢TVB後，林保怡曾在2016年演出ViuTV劇集《 瑪嘉烈與大衛系列 – 綠豆》，並大受網民好評，更被高票選為「民選視帝」，2020年，他再為ViuTV愛情懸疑劇《歎息橋》首次擔任監製兼演員，他直言花了兩年時間來籌備這部劇集，甚至為此推掉了其他的工作，感覺就像他的第一個 BB：「 以前自己做演員輕鬆好多，拍完就可以收工走人，依家會做多啲嘢，會以演員嘅角度去同其他演員一齊研究角色。」

刑偵12 林保怡與周家怡繼2016年的劇集《 瑪嘉烈與大衛系列綠豆 》後再合作。
林保怡與周家怡繼2016年的劇集《 瑪嘉烈與大衛系列 – 綠豆 》後，再於2020年《歎息橋》合作。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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《瑪嘉烈與大衛系列 – 綠豆》中的林保怡與周家怡。（圖片來源：ViuTV）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、《新聞女王》劇照、《反貪風暴II》劇照、新傳媒照片庫、ViuTV、《白日之下》

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