刑偵12｜林保怡疑相隔13年重返娘家TVB拍劇 傳係呢部續作但飛走原主角視帝
刑偵12｜林保怡以9字透露返TVB拍劇玄機馬明亦有回應
近日有消息指TVB即將開拍的新劇《刑偵12》，主角陣容有林保怡、馬國明和陳煒，由於林保怡已有13年冇拍TVB劇，他重返娘家拍劇的消息極速引起網民關注，事實上早前已有傳林保怡將會接拍話題作《新聞女王》續集，但他面對傳媒時就以9字否認說：「應該不是那個系列吧！」這個回答似在暗示將會參演另一個系列的TVB劇。
而馬國明就對傳媒表示冇聽公司講過佢有份演出這部新劇，但有聽佳哥（鍾澍佳）講過會開這套劇：「聽佢講過話想搵林保怡做，但冇聽過佢話會搵埋我！」他又直言不知道事件真假，因為佳哥至今都未搵過他，但他也不會自薦，因為怕成件事會變到好尷尬。
刑偵12｜傳為《刑偵日記》續作但飛起王浩信
不過《刑偵12》是否系列作亦有爭議，之前曾有傳這部劇集是《刑偵日記》的續作，但因為上輯收視太差，所以飛走了原任男主角的視帝王浩信，但亦有消息指《刑偵12》其實是全新作品，劇情由12個不同案件組成，並搵來《正義迴廊》和《打擂台》等電影的編劇譚廣源擔任編審，又有鍾澍佳擔任總監制，陣容強勁。
刑偵12｜林保怡曾拍《鑑證實錄》查案
林保怡曾效力無綫22年，2004年憑《金枝慾孽》奪得視帝大獎，雖然大家印象最深刻是他在《妙手仁心》系列中扮演的黎國柱醫生，不過他過往亦曾在兩輯《鑑證實錄》及《刑事情報科》等劇中扮演過查案警察，2003年他主演劇集《智勇新警界》，仲唱埋主題曲《一字馬》，當中歌詞「男人心一字馬，讓女人心擔驚受怕」更令網民記憶猶新。網民都紛紛對林保怡重返TVB拍劇表示好期待，但亦有網民指出林保怡已58歲，質疑：「警察都55歲退休，佢重拍刑偵？」
刑偵12｜林保怡、馬國明相隔19年再合作
此外另一主角馬國明亦引來部分網民不滿，表示「又又又馬明」。其實早前《新聞女王》原著故事創作人盧詠詩曾直言George這個角色係諗住林保怡去寫，最終這角色由馬國明飾演，已引來不少網民比較二人演技，現在兩人終於有機會再合作拍劇，亦有網民表示好期待。睇番林保怡未離巢TVB前，亦曾跟馬國明在2005年《奪命真夫》中合作過，至今已相隔19年。
林保怡入行超過30年憑《白日之下》首獲電影提名
入行超過30年的林保怡，去年迎來演藝生涯首個電影獎項提名，憑在電影《白日之下》中飾演殘疾院舍舍監一角，入圍金馬獎最佳男配角獎，林保怡當時難掩興奮心情，直言：
「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。而電影方面就會遲啲再拍戲，其實之前已經拍落四部戲，希望可以快啲面世。《白日之下》會在11月初上映，希望大家支持我們的創作，戲中除我以外，我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」
林保怡首度監製再同周家怡結緣
2011年約滿離巢TVB後，林保怡曾在2016年演出ViuTV劇集《 瑪嘉烈與大衛系列 – 綠豆》，並大受網民好評，更被高票選為「民選視帝」，2020年，他再為ViuTV愛情懸疑劇《歎息橋》首次擔任監製兼演員，他直言花了兩年時間來籌備這部劇集，甚至為此推掉了其他的工作，感覺就像他的第一個 BB：「 以前自己做演員輕鬆好多，拍完就可以收工走人，依家會做多啲嘢，會以演員嘅角度去同其他演員一齊研究角色。」
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