刑偵12｜陳法蓉陳自瑤傅嘉莉三大女主疑點重重 監製：近乎每集有隱藏訊息及彩蛋
謝雪心一場戲極大訊息量？
獲不少網民點名稱讚節奏明快的《刑偵12》，昨晚（28日）一集訊息量極高，有熱心網民詳細列出當中三大疑團，令原本已燒到冚冚聲的「人格爭論」更為升溫。網民羅列的三大重點如下：1.丁洛風（林保怡飾）26年前被虐打入院，並因而認識了白仲豪（陳少邦飾）及夏軻（姚宏遠飾），除了仲豪及夏軻是否人格引發爭議，事件亦突顯了林保怡擁有不堪回首的童年回憶。2. 丁洛風到療養院探望媽媽（謝雪心飾），丁媽媽聽到丁洛風家姐（陳法蓉飾）丁少芸的名字時，表情既茫然又陌生，大大增加了陳法蓉家姐角色的神秘感及可疑度。3. 患有躁鬱症的丁媽媽，當被丁洛風追問當年放火一事時，不斷瘋狂否認與自己有關，並一再強調：「唔係我呀，係第二個人！」，令八成觀眾認為她亦患有人格解離。
陳法蓉陳少邦姚宏遠「離奇入屋」惹揣測
另有眼利網民發現，昨晚林保怡在街上偶遇丁少芸、仲豪及夏軻、誠邀三人回家吃飯後，他們三人卻並未按照常理與保怡齊齊入屋，反而是早安坐家中等候保怡，相當詭異。雖然以上四大訊息都似是指向林保怡角色有人格解離，但有網民認為這個導向只是《刑偵12》劇組故弄玄虛、刻意要觀眾錯摸，真相其實是真兇搞風搞雨欲將罪名推給丁洛風。
網民化身「偵探」解謎巧思層出不窮
而截至目前為止，最引發「人格」爭議的角色分別是三大女主角：陳法蓉、陳自瑤及傅嘉莉。雖然丁媽媽昨晚聽到陳法蓉角色名字時的陌生感，加上陳法蓉每次見林保怡時，場口均近乎「清場狀態」，種種迹象均令網民懷疑丁少芸其實早已死亡或不存在；但由於不少戲份均顯示洛風有透過手機與少芸聯絡，故亦有一定網民覺得少芸是百分百真實存在的人物！至於陳自瑤飾演的賢母何妙雪，除大部分時間出現都有女神光，亦每次都咁啱得咁橋與林保怡這個鄰居撞到應，令網民覺得她只是林保怡幻想出來的假象；不過由於妙雪之前因險被Eddie彭迪安飾演的前夫強姦而鬧上警局，故有一批網民確信她是真實存在！至於飾演心理醫生的傅嘉莉，則被懷疑本身亦是人格解離患症；一時之間，網絡「刑偵12燒腦熱」一發不可收拾，更有網民搞笑地指昨晚被張振朗抱住的小狗，也極有可能是其分裂出來的人格，足見網民解謎上腦程度。
監製巢導：近乎每集都有隱藏訊息及彩蛋
對於網上爆發「刑偵12燒腦熱」，監製巢導受訪時，坦承確實由第一集開始已鋪排不少細節及伏線，故觀眾看到後期「真相大白」時，會有恍然大悟暢快感的同時，亦會忍不住一再細味翻看之前集數找暗藏訊息及彩蛋，巢導說：「因為知道成件事嘅真相之後，再去翻睇之前嘅集數，可能又會再發現更多新一輪嘅線索，因為近乎每集都有隱藏訊息及彩蛋，都幾好玩架。」