刑偵12｜陳法蓉陳自瑤傅嘉莉三大女主疑點重重 監製：近乎每集有隱藏訊息及彩蛋

《刑偵12》雖然只播到第七集，但由於劇情太多詭異或不合常理的「突兀位」，故早於上星期中段已在網絡引發熱討，單是劇名中的「12」已令網民有無限揣測及聯想，有人覺得12代表個案數目、亦有人估計與「人格解離」主題有關，到底是指劇中人格數目、抑或劇中有12個角色有人格解離成為爭議重點。另亦因為這個迷思，劇中演員誰是人格、誰是真人、誰只是憑空想像出來、及有多少個角色有人格解離等，都成為網民熱烈爭辯重點，有網民於上周四開始嗌救命：「裏面到底邊啲角色先係真人？！」，亦有網民跪求已在內地網站搶先看的觀眾不要「劇透」，情願自己逐集搵線索尋找真相更加過癮！