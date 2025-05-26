刑偵12｜小演員菁菁「魚蛋妹」搶鏡過陳自瑤 10歲童星仲係鋼琴高手 林保怡激讚1樣嘢
王尹菁擊敗近百位小演員爭取角色
巢導接受訪問時，笑言當初Cast陳自瑤囡囡時，確是面試了數以百計的香港及內地小演員也未能感到滿意，直至在戲院中見到菁菁的演出：「當時套戲上緊，我哋就成班工作人員去睇，一見到菁菁就出盡力去搵佢返嚟。菁菁真係一個好叻嘅小演員，只要有佢喺度，現場氣氛都會好開心！」
對於獲《刑偵12》劇組賞識，菁菁媽咪接受訪問時坦言開心又感恩，並感激劇組願意配合女兒讀書遷就拍攝檔期：「佢哋係特登就埋囡囡嘅暑假、唔使返學嘅日子拍。」談到昨晚與林保怡及陳自瑤有不少對手戲，保怡早前教菁菁「好好透氣」一幕，眼神充滿慈愛，相當溫柔。菁菁媽咪大讚保怡和Yoyo對女兒照顧有加，其中林保怡更與女兒打成一片、玩得很開心：「Bowie真係好溫柔好溫柔好溫柔，佢又好鍾意同囡囡一齊玩，好似拍氣球啦，佢哋兩個玩得好close嘅，Bowie會無啦啦同大家介紹自己係王尹菁，仲話：『我先係魚蛋妹』，囡囡嗰陣時真係拍得好開心嘅。」至於Yoyo，菁菁媽咪指她戲內戲外均像母親般照顧菁菁，又會教女兒做戲，相當Nice：「Yoyo真係好似一位媽媽照顧、關心同教導囡囡，可能佢平時同小朋友相處慣咗，好清楚呢個階段嘅小朋友要學啲咩、同要識啲咩。」
嗜好畫漫畫 仲係鋼琴高手！
她續指囡囡鍾意拍戲，其中一個原因是「可以識多啲朋友一齊傾下偈同玩吓」：「阿女可能比較鍾意交朋友多，因為多嘢講啲，總之一拍嘢佢就唔會悶場。」問到菁菁拍戲以外專長及興趣，菁菁媽咪指女兒現在剛考完六級鋼琴，會以八級為目標；運動方面，菁菁加入了學校的乒乓球隊及跳繩隊，自己閒時亦有學玩花式溜冰。菁菁媽咪續指，囡囡還十分喜歡畫畫，在片場等候埋位時，就會畫卡通人物：「之前拍賀歲片《臨時決鬥》，佢响片場冇嘢做時會即場畫吓卡通人物，好似《鬼滅之刃》咁。」
林保怡陳自瑤對「魚蛋姐」讚譽有加
《刑偵12》近日在紅磡進行宣傳活動，「魚蛋妹」王尹菁也特別出席。在劇中，彭懷安是陳自瑤的前夫，而林保怡則與陳自瑤成為一對，因此三人一同拍攝了「全家福」。在活動中，林保怡等人稱呼王尹菁為「魚蛋姐」，並透露王尹菁因為鋼琴技能達到8級，在片場常常「大」過他們，逗得大家笑不停，林保怡甚至急忙學習鋼琴以反「大」她，演奏了一段難度極高的樂譜。
在接受訪問時，林保怡與陳自瑤對王尹菁的表現讚不絕口，「佢係阿姐，完全無問題！要當佢係大人咁睇！」他們表示王尹菁在片場非常專業，對白背得滾瓜爛熟。王尹菁本人也表示在片場非常開心，對於背對白她認為就如背默一樣輕鬆。
「魚蛋妹」王尹菁夠搶戲獲激讚
《九龍城寨之圍城》戲中3大「女主角」令觀眾留下深刻印象，除了廖子妤、蔡思韵，其中「魚蛋妹」10歲童星王尹菁獲網民一致好評。「魚蛋妹」菁菁在戲中的母親為吸毒成癮的道友，而媽媽更是九龍城寨最底層的妓女，不少網民都覺得「魚蛋妹」一角展現九龍城寨居民最真實的一面。其中「魚蛋妹」抬頭看媽媽屍體一幕就叫網民們最印象深刻。
仲有一段被剪走神秘彩蛋：
性格精靈搞鬼 連古天樂都𠱁笑
菁菁除了演技夠好，可愛的外表除了深得網民喜愛，拍攝現場一班演員都非常疼愛菁菁。從電影拍攝花絮中可見，其中一幕古天樂要手上拿著煙，而煙就一直往菁菁方面飄，但菁菁依然非常敬業，一日未嗌Cut都繼續入戲懶理煙味。直到導演嗌Cut，菁菁先轉頭吹走煙味，場面非常可愛，連古天樂都𠱁笑！
王尹菁演出經驗豐富6歲已做模特兒、拍劇
菁菁從6歲起已做模特兒及參演電視劇，《九龍城寨》電影2021年拍攝，當時「魚蛋妹」只係7歲。她曾出演過ERROR的《陰目偵信》、《我的HeHe室友》、《把關者們》等，亦曾經與女神謝安琪拍攝廣告。菁菁哥哥亦同為童星，出演過多套作品，包括ViuTV《野人老師》、電影《闔家辣》，兩兄妹非常厲害。