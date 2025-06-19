刑偵12｜潘志文獲稱「御用中風王」 結局周三大Boss聯手爆發 網民狂讚演技超班

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隨著《刑偵12》進入結局周，三位重量級角色丁少芸（陳法蓉飾）、林昱水（張松枝飾）及傅洋山（曹永廉飾）將展開前所未有的大爆發，並計劃聯手合作，為觀眾帶來極致的劇情張力。在劇中，傅洋山一角由初期的專業冷靜，逐漸轉變為極具爆發力的奸角，尤其是在對抗他深恨的父親傅德善時，展現了極端的反叛和邪惡，令傅德善中風倒地，並在最新一集中，傅洋山將親手結束父親的生命，這一幕的瘋狂和絕望表現令人震驚。

潘志文「中風王」演技被網民激讚：出神入化

對於這對父子的激烈對抗，網民紛紛讚賞演員的精湛演技，尤其是潘志文的中風表演，被譽為「業界首屈一指」。網民表示：「他面部肌肉抽搐失控，演得特別好」、「臉上的每個肌肉都有戲」、「演中風演至出神入化」。而阿廉的冷血奸詐表現也獲得了觀眾的一致好評，「傅洋山奸詐的笑容太可怕」、「阿廉演反派真係冇得彈，而且氣場強大」、「阿廉之前的笑容係好和善的，家下笑得好陰森奸狡，好恐怖！」

潘志文不畏挑戰 稱希望每次中風都有特色

潘志文在接受訪問時表示，他不介意反覆扮演中風角色，並希望每次都能帶來不同的表現，「我每次演完中風戲，我都會賽後檢討，睇吓有冇某啲地方做得唔夠或做得唔啱。所以之後再叫我演中風戲，我都會做好佢，希望一次好過一次，最緊要觀眾鍾意睇。」他還透露，在拍攝《天地男兒》時，即使是演死人也要全情投入，「嗰場戲我雖然死咗冇對白，但我都會諗點樣可以做好啲呢？嗰日我一化咗個死人妝之後，我就一直瞓喺棺材度粒聲唔出、鬱都唔鬱，希望幫助對手同我做戲。」

刑偵12 （圖片來源：TVB）
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刑偵12 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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