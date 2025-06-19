刑偵12｜潘志文獲稱「御用中風王」 結局周三大Boss聯手爆發 網民狂讚演技超班

隨著《刑偵12》進入結局周，三位重量級角色丁少芸（陳法蓉飾）、林昱水（張松枝飾）及傅洋山（曹永廉飾）將展開前所未有的大爆發，並計劃聯手合作，為觀眾帶來極致的劇情張力。在劇中，傅洋山一角由初期的專業冷靜，逐漸轉變為極具爆發力的奸角，尤其是在對抗他深恨的父親傅德善時，展現了極端的反叛和邪惡，令傅德善中風倒地，並在最新一集中，傅洋山將親手結束父親的生命，這一幕的瘋狂和絕望表現令人震驚。