刑偵12｜黎澤恩第三人格勁搶戲 神同步演技媲美視帝張振朗 親揭用1招「愈奸愈型」

自從揭出林保怡飾演的丁洛風擁有多個人格後，《刑偵12》劇情走向出人意表，網民對於劇集全員演技亦高度評價，除了視帝級林保怡，與他經常Part住上的「守門員人格」陳法蓉及「暴力仇恨型人格」張松枝等亦全線得到好評；而昨晚（11日）獲得最高度關注的演員，是飾演刑凱（張振朗飾）第三暗黑人格的黎澤恩Ronny。昨晚劇情講述刑凱透過芷菲（傅嘉莉飾）的催眠，憶起自己曾遭受校園欺凌，並親眼目睹愛犬遭同學拋入河中慘遭溺死，刑凱的暗黑人格因而誕生…