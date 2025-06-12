刑偵12｜黎澤恩第三人格勁搶戲 神同步演技媲美視帝張振朗 親揭用1招「愈奸愈型」
黎澤恩Ronny暗黑人格搶鏡 神同步震懾觀眾
其實Ronny之前單在振朗角色宣傳海報出現，已憑「深紅色眼袋」及「邪惡笑容」贏盡關注，昨晚Ronny除繼續以招牌邪惡樣驚艷網民，他和振朗「神同步」與芷菲說話一幕，亦給出了極大震撼彈，二人無論表情、動作、對白都100％ Syn到，網民留言大讚Ronny演技沒有被視帝振朗比下去之餘，還大讚Ronny「愈奸愈型」，更有網民笑言Ronny一出場就要「揞住阿女對眼」。網民：「Ronny演到嗰種痴線佬感覺」、「啱啱張振朗同Ronny一齊笑嗰個鏡頭，2個都勁奸」、「第三人格好有型」、「選角幾好，振朗同第三人格好似樣」；至於去年勇奪女配獎的傅嘉莉，演技亦接連數晚獲得網民認同：「傅嘉莉都幾好，嗰種睇出咗（振朗）已經換咗人，有啲不安又要保持鎮定嘅表情﹕」另昨晚當刑凱的第三人格被喚醒時，即向芷菲作出連串猛烈攻擊，練頸一幕更是Ronny、振朗與傅嘉莉均演得相當像真！未知是否拍攝時太投入，振朗一度因用力過度撼傅嘉莉的頭、以致意外撼爛了現場的大型電視機，令二人一度慌亂了一陣子，十分搞笑。
大讚張振朗好傾兼好人
談到與振朗「神同步」場口，Ronny接受訪問時，笑言二人均是去到現場才知要這樣拍攝，並笑言當日更是他與振朗首度合作拍劇的第一場戲，Ronny：「當時係有啲突然，因為係有啲難度嘅，雖然大家都背咗嗰四、五句對白，但未必跟足劇本講，同埋會有語氣同節奏嘅分別，同埋咁短時間內要有默契，仲要手勢同表情都要配合，係有難度嘅。我記得當時練咗五至十分鐘左右，大家Keep住不斷溝通，都順利三、四個take左右就完成。可能我玩音樂，對拍子有少少敏感，所以都好彩跟到振朗個感覺。」
Ronny又大讚振朗好人兼好傾：「佢係令你好舒服、唔會覺得有壓力嘅人，第一次見佢已覺得係朋友咁。」 Ronny續指沒有當暗黑人格是「人」的狀態去演繹：「呢個角色同以往嘅奸角演繹上係有分別，因為喺我角度，佢並不是一個人，而係一個精神狀態；我亦覺得佢同林昱水有分別，我都想做出嚟唔相似。因為我唔當佢係人咁演，所以我會演得好誇，例如伊起棚牙、講嘢好沉咁。（紅眼係咪你構思？）當然係劇組嘅功勞，我只係提議佢化得再紅啲，因為想表達戻氣重啲嘅感覺。同埋因為覺得加黑眼圈再暗黑啲，所以我基本完全唔需要化妝。」