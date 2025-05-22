《刑偵12》劇名意思惹網民狂估 傅嘉莉都講埋一份 原因真係關張振朗事？
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TVB新劇《刑偵12》的劇名背後含義一直保持神秘，至今未有官方解釋，引起不少觀眾好奇，有份參演這部劇集的傅嘉莉，近日就在社交網公開向網民徵集對於這個劇名的猜測！
刑偵12｜劇名意思「12人格」說呼聲最高
網民對《刑偵12》劇名的解讀五花八門，尤以「12人格」的猜測最熱門。劇中，張振朗飾演的刑凱患有人格解離症（DID），已展現至少三重人格，其中「阿賢」由吳業坤飾演，二人在宣傳片中的「神同步」演出令人驚嘆。因此有記者推測，結合劇情主線與張振朗的多重人格設定，「12人格」最具說服力。
刑偵12｜有網民爆係「12宗案件」
除了人格說，網民亦猜測「12」可能指「12個兇手」、「12個角色」、「12宗罪」、「12門徒」，此外，甚至有人聯繫「12星座」、「12生肖」或「12年前的意外」等。其中有網民就在小紅書爆料指《刑偵12》劇名，其實係指「12宗案件」，但消息未能得到證實。
另有觀眾認為《刑偵12》延續經典《刑事偵緝檔案》，是「第12輯」或「刑偵1記2」的諧音梗。更有網友寸爆指：「刑偵6到11太爛，直接跳到12」，睇翻TVB之前的《刑偵》系列，包括有《刑事偵緝檔案》第1至4輯，以及王浩信主演的《刑偵日記》。
刑偵12｜張振朗「執二攤」挑戰高難度角色
此外，早前曾有傳聞指刑凱這個角色，原定係由馬國明飾演，但最後由張振朗「執二攤」頂上，張振朗接受訪問時，就指監製鍾澍佳無講到原本係搵邊個演：「不過唔緊要，因為角色落咗我身上，嗰個就係我，所以我唔會理邊個係前邊個係後囉！」
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刑偵12｜王浩信同演人格分裂收視慘淡
不過在《刑偵》系列上一套《刑偵日記》中，王浩信亦係演人格分裂，有幕戲仲要1分鐘轉了7次人格，結局仲扮 「14歲少年」十分尷尬，但係收視相當慘淡唔過14點，一度成為TVB史上最低收視劇集。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、FB@傅嘉莉Kelly Fu資料或影片來源：原文刊於新假期