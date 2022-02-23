30歲利君牙「22222｣結婚 之前被疫情搞到精神失常：Hello Omicron

30歲毛記電視藝人利君牙（本名陳柏寧）於去年11月11日「光棍節」宣布與毛記創辦人之一的「腦細B」阿Bu（姚家豪）結婚，到2022年2月22日，正式阿Bu簽紙結婚升呢做姚太。其實早前她籌備婚禮時已被第五波疫情搞到有啲精神失常！