女經紀著浴袍賣樓片網上瘋傳遭網民起底 曾是猛料歌手拎過銷量冠軍

近日網上流傳一條樓盤宣傳影片，影片中的地產女經紀陳蒨葶（Sammi）以浴巾示人，露出肩膀和雙腿，並坐在浴缸中大讚樓盤空間闊落。影片一出除引來同行譁然，消息更引爆出圈，事主迅即遭到起底，原來事主竟然係許廷鏗同期的女歌手，更奪過不少獎項！