女經紀著浴袍賣樓片網上瘋傳遭網民起底 曾是猛料歌手拎過銷量冠軍
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近日網上流傳一條樓盤宣傳影片，影片中的地產女經紀陳蒨葶（Sammi）以浴巾示人，露出肩膀和雙腿，並坐在浴缸中大讚樓盤空間闊落。影片一出除引來同行譁然，消息更引爆出圈，事主迅即遭到起底，原來事主竟然係許廷鏗同期的女歌手，更奪過不少獎項！
以藝名葉慧婷出道
片中女經紀陳蒨葶原名陳慧婷，現年已36歲，她的社交平台自我介紹一欄寫上「香港樂壇女歌手」。原來陳蒨葶當年24歲並於2010年以藝名葉慧婷出道加入樂壇，更在2011年4月推出首張個人EP《新一天》，馬上就在香港HMV銷量榜佔據第一位，亦先後在《新城勁爆頒獎禮》中奪得「新城勁爆新登場女歌手」及「新城勁爆躍進歌手」。回望同期的樂壇新人則有鄭欣宜、許廷鏗等，能夠脫穎而出也絕不惹少。
娛樂圈內似乎人脈甚廣
陳蒨葶的IG內，有不少與藝人的合照，包括阮小儀、林保怡等等，而她似乎也是王浩信的粉絲，除了有與對方的合照外，王浩信憑《踩過界2》（2020）「盲俠」一角奪視帝時，陳蒨葶都有發文祝賀。
轉戰區議員再做地產
陳蒨葶淡出幕前後，曾轉戰政界參選區議員，可惜最終落敗。隨後在2020年7月考獲代理牌照後，加入地產經紀行列，用5個月極速創下$170萬成績。
利嘉閣發聲明指：手法新穎，不存不雅
利嘉閣聲明表示，相關的短片拍攝構思，是由一名前線同事將自己代入作Model來演繹，手法較為新穎，因而在網上出現比預期大的迴響，當中有批評但亦有讚賞。
利嘉閣要強調，相關同事介紹浴室的片段中，是穿着短身衫褲再披上毛巾，為要表現出寬敞浴室和特大浴缸的效果。而同事在全片中，都沒有不雅舉動或不洽當的表述；而在短片發出前，已經過審視，影片內容不存有任何不雅地方。短片完成製作後，亦經賣方確認同意。 由於短片播出後引起網上有部分較負面的迴響，公司認為顯然是針對個人來發表，有些更加是截圖或剪片後加以渲染、誤導，並對該前線同事作出人身攻擊。
撰文：東方新地圖片來源：利嘉閣地產、[email protected]_alfred、環星音樂、[email protected]_yt1030
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