前TVB執行董事利孝和夫人逝世享年98歲 3年前出席公開活動需全程扶實
TVB前非執行董事利孝和夫人於2022年2月12日逝世，享年98歲。利氏家族日前公布利孝和夫人在家中與世長辭，其告別式將會以私人形式舉辦。
2012年後曾傳身體抱恙
利孝和夫人原名為利陸雁群，1925年8月1日。其丈夫利孝和於1980年逝世後，便一直擔任電視廣非執行董事至2012年2月。利孝和夫人近年生活低調，更曾傳出她身體抱恙，對上一次公開現身是希慎興業於2018年舉行的利園三期開幕儀式，當時利孝和夫人需要兩男字扶實。
1980年起擔任TVB董事
利孝和是無綫電視創辦人之一，由1965年起擔任無綫電視首任董事局主席。而在利孝和於1980年逝世後，利孝和夫人便承繼了先夫的股權，並於翌年加入董事局，過去不少TVB的大型活動上都能見到她負責頒獎或切蛋糕。不過由2014年起，利孝和夫人開始缺席台慶節目，珧2017年曾一度現身台慶，只見她精神不錯，惟身形略為瘦削，需在女兒攙扶下切蛋糕。利孝和夫人一直擔任該職位至2012年退任，並由其子利憲彬接任。
最後一次「露面」
約於三年前，利孝和夫人94歲牛一，兒子利憲彬、二女利蘊蓮以及細女利蘊珍攜同子女到媽媽位於淺水灣的住所一齊慶生。利蘊珍及後在IG分享聚會照片，當時利孝和夫人精神不錯，面色紅潤，三代同代場面溫馨。
希慎興業巿值252億
利孝和夫人的先夫利希慎的家族是港英時代早期華資四大家族之一。利希慎從美國回港的商人，1923年購入大量地皮並興建利園遊樂場及利舞臺等，利園山一帶不少街道均以利氏家族成員命名，如希慎道及以利希頓元配黃蘭芳命名的蘭芳道。希慎興業是銅鑼灣的大地主，現市值252億元，利氏家族持股逾四成，現任主席利蘊蓮正是利孝和夫人二女。