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「東涌羅浩楷」落選港姐利愛安慘遭TVB用完即棄 再現爆炸頭激似師奶

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曾參選2021年港姐但止步於第一輪面試的「東涌羅浩楷」利愛安，因為於首輪面試造型獨特，一度引起網民熱議。雖然當時利愛安未能成功入圍，但依然獲得TVB簽約，並將一頭爆炸頭換成清純直長髮，獲讚顏值直逼朱千雪。不過最近利愛安就少蒲頭露面，疑被TVB投閒置散、用完即棄。

利愛安 利愛安當時與首輪面試身穿花花吊帶裙，再加一頭凌亂的「佛祖頭」，成功成為最搶Fo的參選港姐之一。
利愛安當時與首輪面試身穿花花吊帶裙，再加一頭凌亂的「佛祖頭」，成功成為最搶Fo的參選港姐之一。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）

「東涌羅浩楷」利愛安再現爆炸頭激似師奶

利愛安在2021年港姐首輪面試落選後，曾經獲得無綫簽約成為旗下藝人。當時獲無綫進行大改造，將一頭爆炸頭換成清純直長髮，獲網民激讚顏值直逼朱千雪。不過時隔兩年，利愛安就似乎打回原形，再次頂著一頭凌亂的佛祖頭回歸，更大方在社交平台大曬與疑似男友的合照，瘋狂放閃。

利愛安 利愛安獲TVB改造後，獲網民大讚靚女。
利愛安獲TVB改造後，獲網民大讚靚女。（圖片來源：IG@lenarbata）
利愛安 不過最近就打回原形，變返爆炸頭。
不過最近就打回原形，變返爆炸頭。（圖片來源：IG@lenarbata）
利愛安 同疑似男友的合照全部都鼻子紅紅，打扮都激似師奶。
同疑似男友的合照全部都鼻子紅紅，打扮都激似師奶。（圖片來源：IG@lenarbata）

落選後仍獲無綫簽約 被安排入《愛回家》劇組

利愛安在落選後獲無綫簽約，曾經獲安排入《愛回家》劇組，飾演外傭圈好姐妹。不過最近外傭圈好姐妹的角色都幾乎由臨時演員頂上，導致利愛安幾乎零戲份。據知利愛安最近更已經退出《愛回家》劇組，疑似被TVB蹭完熱度就用完即棄、投閒置散。

利愛安 利愛安在劇中飾演外傭圈好友，同一眾《愛回家》演員都關係好好。
利愛安在劇中飾演外傭圈好友，同一眾《愛回家》演員都關係好好。（圖片來源：IG@lenarbata）
利愛安 大家都打成一片。
大家都打成一片。（圖片來源：IG@lenarbata）
利愛安 不過最近已經冇再喺《愛回家》見到利愛安了。
不過最近已經冇再喺《愛回家》見到利愛安了。（圖片來源：IG@lenarbata）

接受變身大改造 直髮造型激似朱千雪

一頭爆炸曲髮成為標記的「東涌羅浩楷」利愛安，獲無綫簽約後一度接受變身大改造。將原本招牌爆炸頭拉直，變成長髮造型，即時回復少女味兼滲透仙氣！

利愛安 利愛安曾經接受TVB大改造，TVB仲特意拍下改造全過程。
利愛安曾經接受TVB大改造，TVB仲特意拍下改造全過程。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）
利愛安 由爆炸佛祖頭變做直長髮，即刻成個氛圍唔同曬。
由爆炸佛祖頭變做直長髮，即刻成個氛圍唔同曬。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）
利愛安 當時更請到張寶兒為利愛安進行大改造。
當時更請到張寶兒為利愛安進行大改造。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台）

「爆炸頭」徐麟極速上位後冇工開

同樣為「爆炸頭」港姐出身的徐麟，去年雖然落選港姐，但依然獲無線簽約，更曾經一度極速上位，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。不過時隔一年，徐麟已經少有出現於幕前，亦少有更新社交平台。似乎兩位「爆炸頭」落選港姐都被無綫抄完話題，就被用完即棄，認真陰功！

利愛安 徐麟港姐首輪面試當時同樣一頭爆炸頭現身，身穿米白色吊帶長裙子，加上唔鹹唔淡嘅廣東話，一度引起網民熱議。
徐麟港姐首輪面試當時同樣一頭爆炸頭現身，身穿米白色吊帶長裙子，加上唔鹹唔淡嘅廣東話，一度引起網民熱議。（圖片來源：IG@asssssss_r）
利愛安 獎門人 徐麟 徐麟化身成百變小櫻，好可愛。
徐麟落選後火速獲「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，在節目中化身成百變小櫻。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》）
利愛安 徐麟 徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場嚇親一班網民，不過仔細睇就睇到原來徐麟只係扎起頭髮，所以先造成錯覺啫！
徐麟早前以一頭激短「軍裝頭」登場嚇親一班網民，不過仔細睇就睇到原來徐麟只係扎起頭髮，所以先造成錯覺啫！（圖片來源：IG@asssssss_r）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台、IG@lenarbata、IG@asssssss_r、TVB

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