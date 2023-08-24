「東涌羅浩楷」落選港姐利愛安慘遭TVB用完即棄 再現爆炸頭激似師奶
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曾參選2021年港姐但止步於第一輪面試的「東涌羅浩楷」利愛安，因為於首輪面試造型獨特，一度引起網民熱議。雖然當時利愛安未能成功入圍，但依然獲得TVB簽約，並將一頭爆炸頭換成清純直長髮，獲讚顏值直逼朱千雪。不過最近利愛安就少蒲頭露面，疑被TVB投閒置散、用完即棄。
「東涌羅浩楷」利愛安再現爆炸頭激似師奶
利愛安在2021年港姐首輪面試落選後，曾經獲得無綫簽約成為旗下藝人。當時獲無綫進行大改造，將一頭爆炸頭換成清純直長髮，獲網民激讚顏值直逼朱千雪。不過時隔兩年，利愛安就似乎打回原形，再次頂著一頭凌亂的佛祖頭回歸，更大方在社交平台大曬與疑似男友的合照，瘋狂放閃。
落選後仍獲無綫簽約 被安排入《愛回家》劇組
利愛安在落選後獲無綫簽約，曾經獲安排入《愛回家》劇組，飾演外傭圈好姐妹。不過最近外傭圈好姐妹的角色都幾乎由臨時演員頂上，導致利愛安幾乎零戲份。據知利愛安最近更已經退出《愛回家》劇組，疑似被TVB蹭完熱度就用完即棄、投閒置散。
接受變身大改造 直髮造型激似朱千雪
一頭爆炸曲髮成為標記的「東涌羅浩楷」利愛安，獲無綫簽約後一度接受變身大改造。將原本招牌爆炸頭拉直，變成長髮造型，即時回復少女味兼滲透仙氣！
「爆炸頭」徐麟極速上位後冇工開
同樣為「爆炸頭」港姐出身的徐麟，去年雖然落選港姐，但依然獲無線簽約，更曾經一度極速上位，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。不過時隔一年，徐麟已經少有出現於幕前，亦少有更新社交平台。似乎兩位「爆炸頭」落選港姐都被無綫抄完話題，就被用完即棄，認真陰功！
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圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台、IG@lenarbata、IG@asssssss_r、TVB