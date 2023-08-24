「東涌羅浩楷」落選港姐利愛安慘遭TVB用完即棄 再現爆炸頭激似師奶

曾參選2021年港姐但止步於第一輪面試的「東涌羅浩楷」利愛安，因為於首輪面試造型獨特，一度引起網民熱議。雖然當時利愛安未能成功入圍，但依然獲得TVB簽約，並將一頭爆炸頭換成清純直長髮，獲讚顏值直逼朱千雪。不過最近利愛安就少蒲頭露面，疑被TVB投閒置散、用完即棄。