前東張女神利穎怡將過檔HOY TV？曬頹爆黑白相話要有「實際行動」
前東張女神 利穎怡 曬頹爆黑白相引懸念
最近，利穎怡在社交媒體上發布了三張黑白照片，伴隨著文字：「#夏至，懸念完了。所有激勵的話，配上實際行動才有意義。fear kills more dreams than failure ever will. #多謝好多正能量人給我的推動力 #利穎怡 #starttoday #pushyourself #頹夠啦 #雨都停啦」引來不少網民為她加油打氣。
曾被監製勸返《東張》
離開《東張西望》後，利穎怡主要從事戲劇工作，但多數角色僅限於客串或個案人物，並未有太多發揮空間，包括曾在《隱門》中飾演一名模特兒，無名無姓，而且出場時間僅約3分鐘。她透露曾有監製勸她放棄：「他說大環境不太好，現在又少劇開，不是我沒有戲而是大家都沒有太多戲拍，叫我回《東張》，畢竟收視好多人看。」
訓練班開始視楊茜堯為偶像
幸好得丈夫的鼓勵，令利穎怡繼續堅持下去，早前她更參與了《黑色月光》的拍攝，並在煞科宴後發長文分享了自己的感受，其中她特別感謝了偶像楊茜堯的鼓勵和支持：「好中意好中意睇佢嘅《宮心計》，而且佢係我哋訓練班嘅榜樣，係佢令我相信原來唔係港姐都係可以拿視后！」
為磨練演技自己做埋剪片
利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員，在2012年曾經客串《愛·回家》，後來經一名導演鼓勵，決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」
《隱門》只閃現約3分鐘
利穎怡早前亦有份參演近日播出的TVB新劇《隱門》第9集，但其角色只叫「模特兒」，無名無姓之餘，仲只出鏡約3分鐘，對此利穎怡表示不覺得被公司冷待，因為自己在劇組只是一個新人，所以無論是甚麼角色，也會虛心學習，並演好每一場戲。
稱壓力來自觀眾同網民不同聲音
前東張女神利穎怡（Joan）曾於2022年4月在採訪時遇襲，同年9月她靜悄悄地離開了《東張西望》，轉投劇組做演員，在遇襲事件後，利穎怡曾因壓大太大而出現「鬼剃頭」，她在現身活動時，就向傳媒剖白當日確實承受好大壓力，原因是觀眾同網民有好多不同的聲音，因此她決定行返自己一直想行的演員這條路，但她直言不捨得《東張》這個大家庭。
稱官司完結心情已釋懷
利穎怡指之前試過演出一些苦情角色，令她發覺自己的情緒係好唔穩定，但現在遇襲案的官司已完結，她的心情亦已釋懷，人亦變得開朗番。之後曾有傳她轉型做演員後被投閒置散，在劇集中只得好少戲份，但她表示好感恩在事件發生後，公司一直都好支持她，一直有搵她拍劇集。
大方回應：而家無事啦！
利穎怡之後在社交網亦講到：「好多人sd信息問我有無事，我無事啊！多謝大家關心，就係因為釋懷了，先可以坦坦蕩蕩地回應。我現在好好的，在努力達成我的演員夢。」對於眾多網民的打氣及慰問，她亦有回應說：「而家無事啦！」
網民反應兩極：不應派女主持採訪 VS 不應逼人接受採訪
不過對於利穎怡今次揭露當日離開《東張西望》的原因，網民反應兩極，有不少網民力撐她好勇敢，並指責TVB為搏收視，而派女主持去採訪「危險人物」，但亦有網民指她當日不應該一味追住逼人接受採訪。
利穎怡遇襲後壓力爆煲曾出現「鬼剃頭」
2022年利穎怡因在貝澳採訪遇襲後壓力爆煲，更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，由於要繼續工作出鏡拍攝，所以她選擇駁髮解決。之後她指自己已康復，但家人一直好擔心她的安危，她亦坦承當日確實承受了好大壓力，所以需要時間畀自己沉澱一下，因此決定踏出舒適圈，尋回自己初入行以來好想好想做演員的初心。
重溫利穎怡《東張西望》貝澳採訪遇襲 問「想唔想囝囝探你」遭批踭襲擊報警
2022年4月美孚新邨有多名住戶投訴出現「老鼠屋」，但原來「老鼠屋」戶主一直長居貝澳近二十年，在貝澳更擁有樓高兩層的獨立村屋，《東張西望》主持利穎怡埋身追訪該雜物屋陳姓女戶主，期間被人多次用手推車撞擊，女戶主持手機拍攝利穎怡之餘，並突然轉身「批錚」撞向利穎怡的臉部。此外戶主更多次出拳攻擊利穎怡，最後更不斷拍打攝錄機和攝影師，情緒激動。鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警，而戶主及後亦被拘捕。
觀眾迴響：「根本就係招惹到人發火」
利穎怡做《東張西望》採訪時被攻擊一事一度成為網絡熱話，大部分人都認為戶主出手打人顯然是不對，亦讚利穎怡非常勇敢，替她的受傷而心痛；但另一方面，卻有人認為利穎怡的訪問過程富有挑釁和攻擊性，加上對方的情緒明顯有異，最後被襲擊亦是咎由自取，更謂她有騷擾對方之嫌。有網友更留言表示： 「初頭無睇成段片，覺得可憐，睇完後真係抵_死，煩唔煩係咁追住問」、「口口聲聲話想幫個女人，根本你班X人在逼虎跳牆」。
利穎怡感頭痛 IG回應貝澳遇襲事件
《東張西望》主播遇襲報警事件發酵之後，利穎怡再於IG發表長文表達感受，似乎是藉此回應網民睇節目後的批評：
本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。
另一方面，利穎怡亦強調，「說到底打人就是不應該」：
再者，如果生氣就可以動手打，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？打人點都不對，如果記者們問多幾句就要被人打，那還有誰想去報導一些難處理的民生問題？
雖然為了這次事件我已經哭了很多天，但我必須幫我們同業人說一聲，沒有人想把自己置身危險之中，我們只是盡力做好能做的，都做了。
利穎怡被封「正義女神」 甘願嫁公屋男
被喻為「正義女神」的利穎怡，其實背景亦相當「猛料」，翻查資料，2021-2022年QS世界大學排名中，Joan就讀的多倫多大學排名26，難怪她操得一口流利英語，面對著國際級的訪問也絕對輕鬆應付，對答為之得體。不過利穎怡早就名花有主，2019年下嫁報稱居住青衣公屋的關姓圈外男友，她指剛剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但她強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低，已很幸福。她曾公開合照，感激對方一直以來的陪伴，又表示除了每天說我愛你之外，決定每天都要親他一下，好甜蜜。