東張西望｜利穎怡走出遇襲陰霾寓工作於旅行 獲派跟團遊日本大騷流利英文

無綫《東張西望》主持利穎怡（Joan）早前採訪「老鼠屋」戶主遇襲後，曾直言因此留下陰影，一度要暫停外景採訪工作，直到近日她在社交網透露出發去日本的消息，有不少網友都以為她是去旅行散心，但原來她是為《東張西望》採訪由香港飛到日本旳第一個旅行團！