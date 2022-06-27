東張西望｜利穎怡走出遇襲陰霾寓工作於旅行 獲派跟團遊日本大騷流利英文
利穎怡 首次遊東京及北海道
被封為「東張女神」的利穎怡今次與兩位《東張》同跟隨旅行團到日本北海道和東京進行採訪，成為疫下香港飛往日本的第一團旅客之一，她透露今次行程有7日，除了好耐無去旅行外，今次亦是她第一次去東京同北海道，因此份外興奮。不過她指因為防疫政策關係，跟團的旅客不能夠自己自由走動，但每去到一個景點，導遊都會畀時間大家自己周圍行。
工餘時間拍片放YouTube
除了為節目採訪，利穎怡今次亦利用工餘時間拍片放上YouTube，分享她在疫下的首個北海道加東京之旅，片段中提及到旅行團不但第一日（6月22日）剛到埗時受到廣大日本媒體關注，原來連日來都有日本電視台追蹤旅行團的最新情況。
用流利英語接受日本電視台採訪
利穎怡在小樽運河被日本電視台追訪時，以流利英語代表香港旅客進行訪問，其後到達小樽玻璃趣逛街時，她再度接受日本電視台訪問，內容談及可重踏日本相當興奮的心情，希望把日本最新情況轉告香港觀眾。
利穎怡被封「正義女神」 甘願嫁公屋男
被喻為「正義女神」的利穎怡，其實背景亦相當「猛料」，翻查資料，2021-2022年QS世界大學排名中，Joan就讀的多倫多大學排名26，難怪她操得一口流利英語，面對著國際級的訪問也絕對輕鬆應付，對答為之得體。不過利穎怡早就名花有主，19年下嫁報稱居住青衣公屋的關姓圈外男友，她指剛剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但她強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低，已很幸福。她曾公開合照，感激對方一直以來的陪伴，又表示除了每天說我愛你之外，決定每天都要親他一下，好甜蜜。
利穎怡為磨練演技自己做埋剪片
利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員，在2012年曾經客串《愛·回家》，後來經一名導演鼓勵，決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」
重溫利穎怡《東張西望》貝澳採訪遇襲
早前美孚新邨有多名住戶投訴，但原來「老鼠屋」戶主一直長居貝澳近二十年，在貝澳更擁有樓高兩層的獨立村屋，《東張西望》派主持到現場採訪，由屋外已看到單位內放滿一個個膠箱和紅白藍膠袋，亦有雜物放置在屋外，而天台亦放滿不少雜物。
貝澳垃圾屋鄰居叫苦連天
節目訪問了梁太該女戶主的貝澳鄰居，透露公眾地方飽受滋擾，雙方更曾多次因雜物擺放問題嘈交，她指該女戶主的部分雜物是從垃圾站執拾回來，連二手石油氣桶都有！
梁太又投訴雜物曾壓爛了污水渠蓋，最後由自己付費維修，由於陳姓女戶主在屋旁公眾花圃堆放雜物，早就令該處成蛇蟲鼠蟻溫床，她和其他鄰居都發現有老鼠出沒，完全複製了美孚「老鼠屋」狀況，甚至有過之而無不及，她便曾發現六、七隻老鼠在屋企外，梁太表示已就事件向政府有關部門投訴。
利穎怡問「想唔想囝囝探你」 遭批踭襲擊報警
其後《東張西望》主持利穎怡追訪該雜物屋陳姓女戶主，埋身追訪期間被人多次用手推車撞擊，當利穎怡試圖平心靜氣向女戶主詢問時，持手機拍攝的對方，突然轉身，「批錚」撞向利穎怡的臉部。除此之外，戶主更多次出拳攻擊利穎怡，最後更不斷拍打攝錄機和攝影師，情緒激動。鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警，而戶主及後亦被拘捕，現獲保釋候審。
即睇戶主如何向利穎怡施襲：
利穎怡事後表示有陰影
對於利穎怡在採訪時受到襲擊，節目中驗傷後表示事發當日臉部、腿部紅腫，而被批踭亦拉傷頸部，幸好並不嚴重。不少網民都表示非常關注，更有粉絲將相關報道分享給利穎怡，而她亦亦有覆表示自己當時是觀察到戶主情緒穩定才坐在她的身邊：
「其實個採訪除了想幫其他居民也想睇下有咩可以幫到呢位陳女士，當時見佢情緒穩定翻先坐佢旁邊。呢單case確實係我第一次被人打，我們亦有報警驗傷。而家出外景有少許陰影，公司都好好，話暫時偏少d我外景先。謝謝大家關心。」
網民表心痛：點解次次都派女主持？！
對於女主持採訪遇襲，大多觀眾都表示憤怒，但不能理解為何明知戶主情緒偏激，仍然派女主持埋身追訪，一方面挑釁之嫌，另一方面亦欠警覺性，不少留言都表示：「好心東張西望d 主管知道係會訪問呢d人就唔好叫女仔去啦」、「其實個女人已經不停攻擊女主持，唔應該再訪問個女人啦⋯⋯女主持好慘」、「好大力撞女主持， 好明顯係蓄意傷人」。
【東張西望報導】美孚老鼠屋近日有新進展！陳姓女戶主神秘身份曝光，佢喺貝澳竟然仲有一個垃圾屋，同樣滋擾附近嘅居民，隨時變成老鼠屋事件嘅翻版！居民梁太接受訪問時大吐苦水慘不堪言，陳姓女戶主甚至變本加厲將垃圾放喺鄰居門口，嚴重影響居民生活。攝製隊嚟到涉事嘅村屋，發現雜物已經多到放出屋外，有單車、石油氣罐等包羅萬有，非常誇張！為咗了解事件，主持特登去搵陳姓女戶主對質，點知對方竟然出手打人！？
東張女神利穎怡 專門追蹤難搞個案
利穎怡採訪地產鋪被對方亮刀指嚇
去年4月，利穎怡亦曾經在「苦媽街頭尋子記」來到一家位於銅鑼灣的地產鋪採訪，豈料卻遭對方拒以水果刀指嚇。當時的單元是講述一名內地女子在街頭掛啟示牌尋子，並聲稱曾遭家暴，而攝製隊當日在地產鋪欲採訪的其實是事主的奶奶，不過指刀指嚇的則疑似是男店員，據番是奶奶的男朋友。利穎怡透露，當日該名男士在枱底下拔出水果刀指向利穎怡，更稱其刀身離自己不足一手掌位的距離，只好往得退離開鋪面。
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