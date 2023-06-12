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利穎怡「鬼剃頭」後拒再做東張女神 轉型做演員新劇僅閃現3分鐘

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現年35歲的利穎怡（Joan）不經不覺已入行11年，去年已攞過俗稱「老人牌」的TVB長期服務獎，入行以來她最為人熟悉就是她「東張女神」的身份，不過原來她去年9月已靜悄悄地離開了《東張西望》，並且密密拍劇，銳意由主持轉型做演員！

利穎怡 利穎怡入行11年，今年初在《萬千星輝頒獎典禮2022》首次入圍「飛躍進步女藝員」獎。
利穎怡入行11年，今年初在《萬千星輝頒獎典禮2022》首次入圍「飛躍進步女藝員」獎。（圖片來源：[email protected]

利穎怡消失《東張》多時 惹雪藏疑雲

利穎怡自2015年加入《東張西望》，因為經常為報料市民申張正義，而被封為「東張女神」，不過網民發現她已久未現身《東張》，好擔心她因為被襲案件纏身，加上做採訪時著得太性感，而遭到TVB雪藏，甚至有網民猜測她經已離巢。

利穎怡 去年尾利穎怡獲頒TVB十年「老人牌」。
去年尾利穎怡獲頒TVB十年「老人牌」。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 利穎怡在《東張西望》經常著小背心或貼身衫上陣做採訪，令網民擔心她因著得太性感而被雪藏。
利穎怡在《東張西望》經常著小背心或貼身衫上陣做採訪，令網民擔心她因著得太性感而被雪藏。（圖片來源：[email protected]
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去年飛往日本做採訪時，利穎怡都係穿著小背心上陣。（圖片來源：YouTube＠TVB USA Official）

一個原因未有公布離開《東張》

利穎怡在接受傳媒訪問時，就直認已在去年9月離開《東張西望》，一直無正式宣布，只是因為「唔知點開口」，而離開原因，是因為她想轉型做演員，現在她正主力拍劇和電影，不過大部份都只是客串。近日利穎怡還參加了電影《你也是》的開鏡儀式，未知將會飾演何角色。

利穎怡 利穎怡早前以眼鏡娘Look演出《妳不是她》Fanny姐一角。
利穎怡早前以眼鏡娘Look演出《妳不是她》Fanny姐一角。（圖片來源：[email protected]

透露「鬼剃頭」情況已康復

利穎怡因去年在貝澳採訪遇襲後壓力爆煲，一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，她指自己現在已康復，但家人一直好擔心她的安危，她亦坦承去年確實承受了好大壓力，所以需要時間畀自己沉澱一下，因此決定踏出舒適圈，尋回自己初入行以來好想好想做演員的初心。

利穎怡 利穎怡去年曾出現「鬼剃頭」情況。
利穎怡去年曾出現「鬼剃頭」情況。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 利穎怡是TVB第26期藝員訓班的學員，初心是想做一名演員。
利穎怡是TVB第26期藝員訓班的學員，初心是想做一名演員。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 利穎怡前排右二）大方公開自己初入行扮學生妹的靚相。
利穎怡（前排右二）大方公開自己初入行扮學生妹的靚相。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 當時的利穎怡樣貌和現在差別不大。
當時的利穎怡樣貌和現在差別不大。（圖片來源：[email protected]

指公司原想她慢慢滲入劇組

利穎怡指公司原本想她慢慢滲入劇組，而非立即離開《東張》，但她去年9月剛巧正忙於排練《全城一叮》，同時又有一套劇搵她做一個角色，令她難以兼顧《東張》的工作，所以她最後下定決心離開《東張》。

利穎怡 利穎怡右二）早前參加《全城一叮》時，與與李君妍、吳綺珊及蕭麗芠組成的「JAAY」，獲讚表現非常出色。
利穎怡（右二）早前參加《全城一叮》時，與與李君妍、吳綺珊及蕭麗芠組成的「JAAY」，獲讚表現非常出色。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 林盛斌Bob仲話利穎怡：「直情見到佢好似去咗《東張》啲曱甴屋咁揈。」
利穎怡每次都訓身表演，更曾經被評判之一的蔡一傑大讚跳得夠狂野：「嘩！我冇諗過Joan（利穎怡）跳得咁狂野咁放，同埋邊唱邊跳唔容易，覺得你哋畀咗好多心機！」（圖片來源：[email protected] USA Official）
利穎怡 去年9月，利穎怡又在《愛回家》飾演大小姐「手下」小鍾，她透露原本角色無名名姓，但因為大小姐林淑敏在劇中叫了她一聲「小鍾」，而令她有望再以這個「身份」現身《愛回家》。
去年9月，利穎怡又在《愛回家》飾演大小姐「手下」小鍾，她透露原本角色無名名姓，但因為大小姐林淑敏在劇中叫了她一聲「小鍾」，而令她有望再以這個「身份」現身《愛回家》。（圖片來源：[email protected]

《隱形戰隊》獲監製賞識

早前利穎怡曾拍《隱形戰隊》，在個案「拐賣少女事件」飾演「占卜師」Gigi，因怕被滅口而入獄，獲網民大讚她演繹擔驚受怕的眼神十分入型入格，她曾透露獲得監製Jazz（文偉鴻）賞識，得以再拍其新劇《奪命提示》，飾演顧小麗一角，為她的演員之路打下強心針。

利穎怡 利穎怡獲監製Jazz左）賞識演出《奪命提示》，最近劇集拍畢，她亦有份出席煞科宴。
利穎怡獲監製Jazz（左）賞識演出《奪命提示》，最近劇集拍畢，她亦有份出席煞科宴。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 《隱形戰隊》中利穎怡同唐詩詠有獄中對手戲。
《隱形戰隊》中利穎怡同唐詩詠有獄中對手戲。（圖片來源：[email protected]

新劇只閃現約3分鐘

利穎怡近日亦有份參演近日播出的TVB新劇《隱門》第9集，但其角色只叫「模特兒」，無名無姓之餘，仲只出鏡約3分鐘，對此利穎怡表示不覺得被公司冷待，因為自己在劇組只是一個新人，所以無論是甚麼角色，也會虛心學習，並演好每一場戲。

利穎怡 兩人在街上拉扯約3分鐘。
劇中利穎怡飾演一名模特兒，在街頭被患有認知障礙症的楊志強（張國強飾）認錯是其老婆。（圖片來源：《隱門》截圖）
利穎怡 劇中利穎怡飾演一名模特兒，在街頭被患有認知障礙症的張國強捉住手，認錯是他的老婆。
兩人在街上拉扯的片段約有3分鐘，利穎怡完全拋下東張女神包袱，毫不介意面容扭曲。（圖片來源：《隱門》截圖）

望上綜藝節目增加曝光率

利穎怡又否認被雪藏，指她光是5、6月已有3套劇煞科，另外還有一部電影和劇集即將完成，只是尚未播出，唯有希望可以多上其他綜藝節目，讓大家快些見到她，以消除誤會。

利穎怡 雖然已離開《東張》，但去年12月，利穎怡仍有與一眾「東張女神」結伴上《獎門人》玩遊戲。
雖然已離開《東張》，但去年12月，利穎怡仍有與一眾「東張女神」結伴上《獎門人》玩遊戲。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 《痞子無間道》也在近日煞科，利穎怡在劇中飾演「房伙薔」，似乎有不少打戲。
《痞子無間道》也在近日煞科，利穎怡在劇中飾演「房伙薔」，似乎有不少打戲。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 利穎怡仲有份參演《破毒強人》、《新聞女王》等劇，都是在近日煞科。
利穎怡仲有份參演《破毒強人》、《新聞女王》等劇，都是在近日煞科。（圖片來源：[email protected]

利穎怡認「鬼剃頭」非常困擾

利穎怡去年尾接受傳媒訪問，坦言不幸患上被俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，頭髮無預警突然大量脫落，令她非常困擾，由於要繼續工作出鏡拍攝，所以她選擇駁髮解決。她表示醫生話鬼剃頭係因為壓力，可能因為今年有一排好唔開心，不過而家好番好多，維持咗大約一個月左右，已經好番好多，因為她喪搽生髮水！

利穎怡 利穎怡頭髮無預警突然大量脫落，令她非常困擾，所以她選擇駁髮解決。
利穎怡頭髮無預警突然大量脫落，令她非常困擾，所以她選擇駁髮解決。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 素顏Look上陣的利穎怡身穿緊身小背心短褲，為浴室油油翻新。
利穎怡去年曾在社交平台分享自己搬新屋的點滴，當中有她以素顏Look上陣兼身穿緊身小背心短褲，為浴室油油翻新。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 身穿黑絲親試新床硬度！
之後又身穿黑絲到床褥店親試新床硬度，樣樣都自己落手落腳，一點都不馬虎！她亦在社交平台上寫道：「親力親為是我座右銘 希望一切都是新的開始」。（圖片來源：[email protected]

利穎怡被封「正義女神」 甘願嫁公屋男

被喻為「正義女神」的利穎怡，其實背景亦相當「猛料」，翻查資料，2021-2022年QS世界大學排名中，Joan就讀的多倫多大學排名26，難怪她操得一口流利英語，面對著國際級的訪問也絕對輕鬆應付，對答為之得體。不過利穎怡早就名花有主，2019年下嫁報稱居住青衣公屋的關姓圈外男友，她指剛剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但她強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低，已很幸福。她曾公開合照，感激對方一直以來的陪伴，又表示除了每天說我愛你之外，決定每天都要親他一下，好甜蜜。

利穎怡 東張西望
利穎怡早在2019年已升呢做人妻。（圖片來源：[email protected]
東張西望 利穎怡與圈中好姊妹
英文名為Joan的利穎怡，被圈中好姊妹戲稱為「大波忠」！（圖片來源：[email protected]

利穎怡為磨練演技自己做埋剪片

利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員，在2012年曾經客串《愛·回家》，後來經一名導演鼓勵，決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」

利穎怡 利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員，仲曾做過郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的武術替身。
利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員。（圖片來源：[email protected]
利穎怡 利穎怡多次在《東張西望》中為苦主討回公道，故有「東張正義女神」之稱﹗
利穎怡仲曾做過郭羨妮、鍾嘉欣、蘇玉華等的武術替身。（圖片來源：[email protected]

重溫利穎怡《東張西望》貝澳採訪遇襲

去年美孚新邨有多名住戶投訴出現「老鼠屋」，但原來「老鼠屋」戶主一直長居貝澳近二十年，在貝澳更擁有樓高兩層的獨立村屋，《東張西望》派主持到現場採訪，由屋外已看到單位內放滿一個個膠箱和紅白藍膠袋，亦有雜物放置在屋外，而天台亦放滿不少雜物。

利穎怡 東張西望 老鼠屋 貝澳樓高兩層的獨立村屋，由屋外已看到單位內放滿一個個膠箱和紅白藍膠袋，亦有雜物放置在屋外，而天台亦放滿不少雜物！
貝澳樓高兩層的獨立村屋，由屋外已看到單位內放滿一個個膠箱和紅白藍膠袋，亦有雜物放置在屋外，而天台亦放滿不少雜物！（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

利穎怡問「想唔想囝囝探你」 遭批踭襲擊報警

其後《東張西望》主持利穎怡追訪該雜物屋陳姓女戶主，埋身追訪期間被人多次用手推車撞擊，當利穎怡試圖平心靜氣向女戶主詢問時，持手機拍攝的對方，突然轉身，「批錚」撞向利穎怡的臉部。除此之外，戶主更多次出拳攻擊利穎怡，最後更不斷拍打攝錄機和攝影師，情緒激動。鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警，而戶主及後亦被拘捕，案件至今尚在審理中。

東張西望 老鼠屋 當問到戶主係咪想囝囝探望，對方忽然激動，批踭擊中利穎怡下巴！
採訪片段中利穎怡問到戶主係咪想囝囝探望，對方忽然激動，批踭擊中利穎怡下巴！（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

觀眾迴響：「根本就係招惹到人發火」

《東張西望》節目播出之後，利穎怡被攻擊一事成為網絡熱話，大部分人都認為戶主出手打人顯然是不對，亦讚利穎怡非常勇敢，替她的受傷而心痛；但另一方面，卻有人認為利穎怡的訪問過程富有挑釁和攻擊性，加上對方的情緒明顯有異，最後被襲擊亦是咎由自取，更謂她有騷擾對方之嫌。

利穎怡 東張西望 老鼠屋 攝製隊守候到陳姓戶主，上前追訪了解，但被對方以手拉車攻擊！
攝製隊守候到陳姓戶主，上前追訪了解，但被對方以手拉車攻擊！（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

網友留言表示： 「初頭無睇成段片，覺得可憐，睇完後真係抵_死，煩唔煩係咁追住問」、「口口聲聲話想幫個女人，根本你班X人在逼虎跳牆」等。

東張西望 老鼠屋 利穎怡採訪遇襲，攝製隊即時報警，警員到場案件重演了解情況。
利穎怡採訪遇襲，攝製隊即時報警，警員到場案件重演了解情況。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）

利穎怡事後表示有陰影

《東張西望》主播遇襲報警事件發酵之後，利穎怡再於IG發表長文表達感受，似乎是藉此回應網民睇節目後的批評：

本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。

另一方面，利穎怡亦強調，「說到底打人就是不應該」：

再者，如果生氣就可以動手打，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？打人點都不對，如果記者們問多幾句就要被人打，那還有誰想去報導一些難處理的民生問題？

雖然為了這次事件我已經哭了很多天，但我必須幫我們同業人說一聲，沒有人想把自己置身危險之中，我們只是盡力做好能做的，都做了。

東張西望 老鼠屋 利穎怡 利穎怡多次在《東張西望》中為苦主討回公道，故有「東張正義女神」之稱﹗
利穎怡多次在《東張西望》中為苦主討回公道，故有「東張正義女神」之稱﹗（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《隱門》截圖、[email protected] USA Official資料或影片來源：[email protected] (official)

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