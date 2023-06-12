利穎怡「鬼剃頭」後拒再做東張女神 轉型做演員新劇僅閃現3分鐘

現年35歲的利穎怡（Joan）不經不覺已入行11年，去年已攞過俗稱「老人牌」的TVB長期服務獎，入行以來她最為人熟悉就是她「東張女神」的身份，不過原來她去年9月已靜悄悄地離開了《東張西望》，並且密密拍劇，銳意由主持轉型做演員！