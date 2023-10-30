前東張女神利穎怡繼「鬼剃頭」後再受爛面困擾 被逼停工萬聖節苦中作樂
利穎怡：放心，好快無事！
利穎怡直言「計劃永遠趕不上變化」，並在片中表示：「當你以為我化咗個爛面妝，其實一切都係假。因為呢個係真．爛面，係咪同浣熊好似呢？」她接著解釋自己最近因為爛面不能上妝，被逼要停工，心情因而狂跌，但她笑言已學會苦中作樂，並表示：「拍完呢條片，繼續休養。放心，好快無事！」
網民勁讚扮女鬼扮得好成功
原來利穎怡自小已飽受皮膚問題困擾，並患有遺傳性角化皮膚和嚴重濕疹，2021年更曾突然生風瘌，面上更因此長滿紅疹。網民都紛紛叮囑利穎怡要好好休息，並祝福她早日康復，亦有網民搞笑指她扮女鬼扮得好成功：「好得人驚，你成功了」、「好嚇人又可愛」、「扮鬼都扮得咁靚，唔掂喎」等等。
去年遇襲後壓力爆煲曾出現「鬼剃頭」
利穎怡去年因在貝澳採訪遇襲後壓力爆煲，更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，由於要繼續工作出鏡拍攝，所以她選擇駁髮解決。她指自己現在已康復，但家人一直好擔心她的安危，她亦坦承去年確實承受了好大壓力，所以需要時間畀自己沉澱一下，因此決定踏出舒適圈，尋回自己初入行以來好想好想做演員的初心。
重溫利穎怡《東張西望》貝澳採訪遇襲 問「想唔想囝囝探你」遭批踭襲擊報警
去年4月美孚新邨有多名住戶投訴出現「老鼠屋」，但原來「老鼠屋」戶主一直長居貝澳近二十年，在貝澳更擁有樓高兩層的獨立村屋，《東張西望》主持利穎怡埋身追訪該雜物屋陳姓女戶主，期間被人多次用手推車撞擊，女戶主持手機拍攝利穎怡之餘，並突然轉身「批錚」撞向利穎怡的臉部。此外戶主更多次出拳攻擊利穎怡，最後更不斷拍打攝錄機和攝影師，情緒激動。鏡頭將過程拍低，《東張西望》已即時報警，而戶主及後亦被拘捕。
觀眾迴響：「根本就係招惹到人發火」
利穎怡做《東張西望》採訪時被攻擊一事一度成為網絡熱話，大部分人都認為戶主出手打人顯然是不對，亦讚利穎怡非常勇敢，替她的受傷而心痛；但另一方面，卻有人認為利穎怡的訪問過程富有挑釁和攻擊性，加上對方的情緒明顯有異，最後被襲擊亦是咎由自取，更謂她有騷擾對方之嫌。有網友更留言表示： 「初頭無睇成段片，覺得可憐，睇完後真係抵_死，煩唔煩係咁追住問」、「口口聲聲話想幫個女人，根本你班X人在逼虎跳牆」。
利穎怡感頭痛 IG回應貝澳遇襲事件
《東張西望》主播遇襲報警事件發酵之後，利穎怡再於IG發表長文表達感受，似乎是藉此回應網民睇節目後的批評：
本來呢件事已經為我帶來一定精神壓力，見到很多人拿我來開玩笑當時更加唔開心，雖然我唔係一位記者，但我們工作性質相似，我哋每次去追訪除咗係我哋嘅工作，亦係希望可以幫助更多人。
另一方面，利穎怡亦強調，「說到底打人就是不應該」：
再者，如果生氣就可以動手打，那老鼠屋鄰居不就很早就打人了？難道每次訪問被人咒罵唔開心我又要打人？打人點都不對，如果記者們問多幾句就要被人打，那還有誰想去報導一些難處理的民生問題？
雖然為了這次事件我已經哭了很多天，但我必須幫我們同業人說一聲，沒有人想把自己置身危險之中，我們只是盡力做好能做的，都做了。
利穎怡直認壓力大拒再做東張女神 轉型做演員密密拍劇
現年36歲的利穎怡（Joan）不經不覺已入行11年，去年已攞過俗稱「老人牌」的TVB長期服務獎，入行以來她最為人熟悉就是她「東張女神」的身份，不過原來她去年9月已靜悄悄地離開了《東張西望》，並且密密拍劇，銳意由主持轉型做演員！
一個原因未有公布離開《東張》
利穎怡在接受傳媒訪問時，就直認已在去年9月離開《東張西望》，一直無正式宣布，只是因為「唔知點開口」，而離開原因，是因為她想轉型做演員，現在她正主力拍劇和電影，不過大部份都只是客串。
《隱門》只閃現約3分鐘
利穎怡早前亦有份參演近日播出的TVB新劇《隱門》第9集，但其角色只叫「模特兒」，無名無姓之餘，仲只出鏡約3分鐘，對此利穎怡表示不覺得被公司冷待，因為自己在劇組只是一個新人，所以無論是甚麼角色，也會虛心學習，並演好每一場戲。
利穎怡被封「正義女神」 甘願嫁公屋男
被喻為「正義女神」的利穎怡，其實背景亦相當「猛料」，翻查資料，2021-2022年QS世界大學排名中，Joan就讀的多倫多大學排名26，難怪她操得一口流利英語，面對著國際級的訪問也絕對輕鬆應付，對答為之得體。不過利穎怡早就名花有主，2019年下嫁報稱居住青衣公屋的關姓圈外男友，她指剛剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但她強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低，已很幸福。她曾公開合照，感激對方一直以來的陪伴，又表示除了每天說我愛你之外，決定每天都要親他一下，好甜蜜。
利穎怡為磨練演技自己做埋剪片
利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員，在2012年曾經客串《愛·回家》，後來經一名導演鼓勵，決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」
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