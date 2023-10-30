前東張女神利穎怡繼「鬼剃頭」後再受爛面困擾 被逼停工萬聖節苦中作樂

現年36歲的前「東張西望」女神利穎怡（Joan），去年9月離開《東張西望》後開始轉型拍劇，近日原本正在拍攝新劇《飛常日誌》，但日前她分享了一段萬聖節去主題樂園玩的影片，直言自己因為「爛面」而被逼停工，但她仍苦中作樂，表示現在扮鬼都不用化妝！