前「東張女神」突宣布BB出世 親曝生產驚險過程
前「東張女神」利穎怡今日突然宣布BB順利出世，並在Instagram分享初生嬰兒的可愛腳仔影片，令一眾粉絲驚喜萬分。這位32歲前TVB主持透露，生產過程遠比懷孕十個月更加驚心動魄，經歷了「從開刀到自然分娩再到開刀」的曲折過程。究竟利穎怡在生產期間遇到什麼突發狀況？
利穎怡親曝生產驚險過程
利穎怡在Instagram發布的影片中，可見她小心翼翼地撫摸著BB的小腳丫，畫面溫馨感人。她在文中透露這一週的生產經歷極不順利，形容「遠比十個月更驚心動魄」，更詳細描述了「從開刀到自然分娩再到開刀」的複雜過程。幸好最終母子平安，讓她鬆了一口氣。
利穎怡感性發文歡迎「合夥人」
這位新手媽媽在社交平台發表感性長文，寫道：「幸好，我們為期十個月的項目，終於平安交付。歡迎你，我的合夥人。很高興你能來到我的世界。」利穎怡更親自為BB餵奶，母愛滿溢的畫面令人動容。她將BB比喻為「合夥人」，展現了獨特的幽默感和對新生命的珍視。
懷孕期間仍堅持工作到最後
回顧利穎怡的懷孕過程，網民發現她在主持HOY TV節目《一線搜查》期間，已明顯肚凸凸並不時摸肚子，但仍然堅持工作到懷孕晚期才停工養胎。利穎怡去年7月宣布離開TVB後，轉投HOY TV擔任《一線搜查》主持，更在內地網劇中擔任女主角，事業發展相當順利。
網民紛紛送上祝福恭喜
消息一出，大批網民湧入利穎怡的Instagram留言祝賀，紛紛留言：「恭喜Joan！」、「BB好可愛呀！」、「終於等到好消息！」不少粉絲更表示一直關注她的近況，見到她平安誕下BB感到非常開心。有網民回想起她在《一線搜查》時期的表現，大讚：「懷孕都咁專業，真係好敬業！」
