前「東張女神」突宣布BB出世 親曝生產驚險過程

前「東張女神」利穎怡今日突然宣布BB順利出世，並在Instagram分享初生嬰兒的可愛腳仔影片，令一眾粉絲驚喜萬分。這位32歲前TVB主持透露，生產過程遠比懷孕十個月更加驚心動魄，經歷了「從開刀到自然分娩再到開刀」的曲折過程。究竟利穎怡在生產期間遇到什麼突發狀況？