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利穎怡疑真空上陣主持《東張西望》再成熱話 網友狂問：大奶奶去咗邊？

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撰文：東方新地

作為無綫皇牌資訊節目《東張西望》女神之一的34歲利穎怡（Joan），經常在節目中以「激凸」上圍的小背心或緊身Tee造型示人，日前她在節目中上圍卻忽然「跌Cup」，驚現平板的「iPad身形」，引起不少網民關注和猜測，更惹來利穎怡真空上陣拍節目的疑雲，而對於眾多網友的猜測，利穎怡亦有作出回應。

文：東方新地｜圖：利穎怡IG及無綫影片截圖

利穎怡 曾因著露膊衫採訪捱批

已升呢做人妻的「東張女神」利穎怡在節目中的衣著打扮經常成為網民熱議的焦點，更試過因著露膊緊身衫上陣做採訪，被網民狠批只為「博出位」，因此利穎怡曾表示會多加注意自己工作時的衣著。

節目上利穎怡的激凸身材表露無遺。
利穎怡去年在《東張西望》採訪一名被財務公司收樓的苦主，以緊身露膊衫上陣大晒激凸上圍，被網友批評她博出位！（圖片來源：無綫影片截圖）
網友批評Joan的衣著同場合唔匹配，會令觀眾將焦點轉移到她的衣著身材上，忽略苦主的說話。
網友批評Joan的衣著同場合唔匹配，會令觀眾將焦點轉移到她的衣著身材上，忽略苦主的說話。（圖片來源：無綫影片截圖）
節目上部分Joan的大頭鏡頭，驟眼睇落好似冇着衫咁。
節目上Joan有部分鏡頭角度，驟眼睇落好似冇着衫咁。（圖片來源：無綫影片截圖）
利穎怡接受傳媒訪問時向觀眾道歉，知道當日衣服不太恰當，下次會多加注意。
利穎怡接受傳媒訪問時向觀眾道歉，知道當日衣服不太恰當，下次會多加注意。（圖片來源：無綫影片截圖）

網友質疑「裝假狗」

但日前利穎怡在節目中的衣著再次引起網民熱議，今次她穿著一件淺紫色連身吊帶長裙，卻被發現其34C上圍離奇縮水，秒變iPad身材！因此引來眾多網友猜測她今次是真空上陣拍節目，才會無得「加Pad」，質疑她平日都是「裝假狗」，並狂問：「大奶奶去咗邊？」

利穎怡在餐廳廚房採訪的片段，惹來她真空上陣拍節目的疑雲。（圖片來源：無綫影片截圖）
利穎怡在餐廳廚房採訪的片段，惹來她真空上陣拍節目的疑雲。（圖片來源：無綫影片截圖）
片中利穎怡有多次烏身、揮動雙手等大動作。（圖片來源：無綫影片截圖）
片中利穎怡有多次烏身、揮動雙手等大動作。（圖片來源：無綫影片截圖）
即使打側身睇，利穎怡的34C上圍都仍然離奇變得平坦。（圖片來源：無綫影片截圖）
即使打側身睇，利穎怡的34C上圍都仍然離奇變得平坦。（圖片來源：無綫影片截圖）
網友狂問：「大奶奶去咗邊？」（圖片來源：無綫影片截圖）
網友狂問：「大奶奶去咗邊？」（圖片來源：無綫影片截圖）
（圖片來源：無綫影片截圖）
（圖片來源：無綫影片截圖）

利穎怡：多謝大家嘅寵愛

對於網友的熱議，利穎怡接受傳媒訪問時，首先澄清自己今次無著緊身衫，亦無真空上陣，直言多謝大家一路咁關心她拍攝時的衣著，話經過上次大家點評後，她有注意自己衣著。又話想不到今次一條連衣裙會再度成為熱話，多謝大家的寵愛之餘，亦希望大家能關注返她在節目上的表現。

利穎怡近期在節目中的衣著都明顯較之前保守。（圖片來源：無綫影片截圖）
利穎怡近期在節目中的衣著都明顯較之前保守。（圖片來源：無綫影片截圖）
睇利穎怡IG可以發現，她之前曾經著過呢條吊帶連身長裙，利穎怡話想不到今次一條連衣裙會令她再度成為熱話。（圖片來源：利穎怡IG）
睇利穎怡IG可以發現，她之前都曾經著過呢條吊帶連身長裙，利穎怡話想不到今次一條連衣裙會令她再度成為熱話。（圖片來源：利穎怡IG）
原來背後係大露背，不過利穎怡堅稱自己無真空上陣。（圖片來源：利穎怡IG）
呢條連身裙背後原來係大露背，不過利穎怡堅稱自己無真空上陣。（圖片來源：利穎怡IG）
擁有34C上圍的利穎怡經身著緊身衫大晒激凸上圍，被好友笑封為「大波忠」。（圖片來源：利穎怡IG）
擁有34C上圍的利穎怡經常著緊身衫大晒激凸上圍，被好友笑封為「大波忠」。（圖片來源：利穎怡IG）
又不時大晒事業線。（圖片來源：利穎怡IG）
又不時大晒事業線。（圖片來源：利穎怡IG）

多倫多大學畢業後回流香港發展 有「東張正義女神」之稱

利穎怡在香港就讀中小學，高中畢業時獲兩間大學取錄，但她選擇到加拿大升學，就讀多倫多大學經濟學系學士課程。利穎怡回流返港曾任職公關，後來入行做特約演員，2012年，她曾客串無綫電視處境劇《愛·回家》，後來經一位導演鼓勵，利穎怡決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。

利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員。
利穎怡在多倫多大學修讀經濟學系學士畢業後回流返港，曾經做過公關，後來入行做特約演員。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡2019年低調嫁予圈外拍拖多年的男友，但她強調婚後仍會以事業為重，生B一事則要待疫情過後才再作打算。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡2019年低調嫁予圈外拍拖多年的男友，但她強調婚後仍會以事業為重，生B一事則要待疫情過後才再作打算。（圖片來源：利穎怡IG）
（圖片來源：利穎怡IG）
（圖片來源：利穎怡IG）

利穎怡為磨練演技自己做埋剪片

2015年，利穎怡因在無綫電視資訊節目《東張西望》中主要報導野豬在市區出沒的地方為人認識，網友封她為「東張正義女神」。利穎怡除了做主持外一向愛演戲，為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，她仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」

利穎怡自2015年開始做《東張西望》外景主持，多次勇猛採訪各種社會新聞，早前她更幫被騙魚塘的根叔聯絡律師跟進，去為他討回公道，獲網民大讚為「正義女神」。
利穎怡自2015年開始做《東張西望》外景主持，多次勇猛採訪各種社會新聞，早前她更幫被騙魚塘的根叔聯絡律師跟進，去為他討回公道，獲網民大讚為「正義女神」。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡疑真空上陣主持《東張西望》再成熱話 網友狂問：大奶奶去咗邊？
（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，仍不斷增值自己。（圖片來源：利穎怡IG）
32歲利穎怡為《東張》受訪者討回公道獲封「正義女神 」
（圖片來源：利穎怡IG）

有份參演《怒火》

利穎怡近年曾參演《荷里活有個大老千》、《鐵探》、《婚姻合伙人》等多部劇集，早前在無綫劇《迷網》飾演高 Ling（高海寧）的好姊妹Candy一角，劇中她穿著吊帶背心加黑絲的打扮孖住高Ling性感夜蒲一幕，一度引起不少網友關注，除了公仔箱外，近日在電影《怒火》，她亦有份飾演阿華老婆Mandy。

利穎怡近日在電影《怒火》中，飾演阿華老婆Mandy。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡近日在電影《怒火》中，飾演阿華老婆Mandy。（圖片來源：利穎怡IG）
利穎怡在《迷網》中和高Ling夜蒲酒吧時，發現好姊妹的男友拖住另一個女人，懷疑對方出軌，即時組成捉姦團進行跟蹤偷拍，獲網民激讚演技自然。
利穎怡在《迷網》中和高Ling夜蒲酒吧時，發現好姊妹的男友拖住另一個女人，懷疑對方出軌，即時組成捉姦團進行跟蹤偷拍，獲網民激讚演技自然。（圖片來源：《迷網》劇照）
利穎怡曾在 《荷里活有個大老千》 中飾演影星 「于素秋」 一角，以演繹不同方言備受網民讚賞。
利穎怡曾在無綫劇《荷里活有個大老千》中飾演影星 「于素秋」 一角，以演繹不同方言備受網民讚賞。（圖片來源：無綫影片截圖）
利穎怡去年在《 婚姻合伙人 》中飾演護士「 尤蜜 」一角，和病人大玩 SM 床戰，令觀眾留下深刻印象。
利穎怡2019年在劇集《婚姻合伙人》中飾演護士「尤蜜」一角，和病人大玩SM床戰，令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：無綫影片截圖）
利穎怡近日透露曾參加過韓國電影《屍殺半島》試鏡，可惜電影最後並無採用香港演員。
利穎怡透露曾參加過韓國電影《屍殺半島》試鏡，可惜電影最後並無採用香港演員。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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