利穎怡疑真空上陣主持《東張西望》再成熱話 網友狂問：大奶奶去咗邊？
文：東方新地｜圖：利穎怡IG及無綫影片截圖
利穎怡 曾因著露膊衫採訪捱批
已升呢做人妻的「東張女神」利穎怡在節目中的衣著打扮經常成為網民熱議的焦點，更試過因著露膊緊身衫上陣做採訪，被網民狠批只為「博出位」，因此利穎怡曾表示會多加注意自己工作時的衣著。
網友質疑「裝假狗」
但日前利穎怡在節目中的衣著再次引起網民熱議，今次她穿著一件淺紫色連身吊帶長裙，卻被發現其34C上圍離奇縮水，秒變iPad身材！因此引來眾多網友猜測她今次是真空上陣拍節目，才會無得「加Pad」，質疑她平日都是「裝假狗」，並狂問：「大奶奶去咗邊？」
利穎怡：多謝大家嘅寵愛
對於網友的熱議，利穎怡接受傳媒訪問時，首先澄清自己今次無著緊身衫，亦無真空上陣，直言多謝大家一路咁關心她拍攝時的衣著，話經過上次大家點評後，她有注意自己衣著。又話想不到今次一條連衣裙會再度成為熱話，多謝大家的寵愛之餘，亦希望大家能關注返她在節目上的表現。
多倫多大學畢業後回流香港發展 有「東張正義女神」之稱
利穎怡在香港就讀中小學，高中畢業時獲兩間大學取錄，但她選擇到加拿大升學，就讀多倫多大學經濟學系學士課程。利穎怡回流返港曾任職公關，後來入行做特約演員，2012年，她曾客串無綫電視處境劇《愛·回家》，後來經一位導演鼓勵，利穎怡決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。
利穎怡為磨練演技自己做埋剪片
2015年，利穎怡因在無綫電視資訊節目《東張西望》中主要報導野豬在市區出沒的地方為人認識，網友封她為「東張正義女神」。利穎怡除了做主持外一向愛演戲，為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，她仍不斷增值自己，包括參加劇團，以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」
有份參演《怒火》
利穎怡近年曾參演《荷里活有個大老千》、《鐵探》、《婚姻合伙人》等多部劇集，早前在無綫劇《迷網》飾演高 Ling（高海寧）的好姊妹Candy一角，劇中她穿著吊帶背心加黑絲的打扮孖住高Ling性感夜蒲一幕，一度引起不少網友關注，除了公仔箱外，近日在電影《怒火》，她亦有份飾演阿華老婆Mandy。