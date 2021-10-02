利穎怡疑真空上陣主持《東張西望》再成熱話 網友狂問：大奶奶去咗邊？

作為無綫皇牌資訊節目《東張西望》女神之一的34歲利穎怡（Joan），經常在節目中以「激凸」上圍的小背心或緊身Tee造型示人，日前她在節目中上圍卻忽然「跌Cup」，驚現平板的「iPad身形」，引起不少網民關注和猜測，更惹來利穎怡真空上陣拍節目的疑雲，而對於眾多網友的猜測，利穎怡亦有作出回應。

文：東方新地｜圖：利穎怡IG及無綫影片截圖