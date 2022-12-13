「東張女神」利穎怡素顏上陣搬屋 穿性感黑絲親試新床硬度！

有「東張女神」之稱、擁有驕人身形的利穎怡，除了在《東張西望》落力採訪的態度，獲得不少網民讚賞之外，利穎怡亦時不時以緊身小背心上陣採訪，大派福利，深受網民熱捧。近日，利穎怡再次身穿緊身小背心，素顏上陣落手落腳搬屋，更穿上性感黑絲親身到床褥店試新床！