「東張女神」利穎怡幫獨居婦移平「鋁罐山」 再勇闖曱甴屋清理雜物獲激讚
利穎怡訪問「鋁罐山」屋主
利穎怡到上水採訪屋主阿雲，才得知隱藏住一個傷心故事，屋主是一名五十餘歲獨居婦人，過住拾荒生活﹗除了屋內戶外地方堆滿鋁罐，房間同樣堆滿執回來的舊傢具、雜物、衣物，長期堆滿垃圾，環境衞生極差﹗利穎怡訪問時得知得屋主阿雲與家人關係疏離，又失去養父母的照顧，頓失依靠，生活以執垃圾作為人生目標，失去自理的動力，情緒備受困擾﹗
率廿名義工清理
利穎怡訪問知道屋主的悲慘遭遇後，決定率義工團隊為她清理，同時安排了滅蟲專家為屋主改善生活環境﹗屋內環境超級惡劣，有過百昆蟲、曱甴、巨型蜈蚣、老鼠﹗過程艱辛﹗ 利穎怡戴住手套及透明雨衣與近廿名義工們去清理雜物，在布滿昆蟲的圾堆中落手落腳慢慢清理，集各人之力率先努力把「鋁罐山」移平。
裝備不足勇闖「曱甴屋」
其後利穎怡便勇闖牆身滿布曱甴的屋內範圍進行清理，期間利穎怡不時被老鼠、昆蟲跳出來嚇親，但仍然無停手繼續清理﹗最後利穎怡及義工們成功清走735公斤鋁罐去回收場，換取了金錢給屋主阿雲﹗利穎怡在社交網分享片段，並留言：「我不是一個太識講嘢的人，所以還是多做事 ，小說話，不過不得不感謝所有義工們，大家體力和毅力都好厲害，我真係要多多跟你地學習。」
利穎怡獲網民激讚：令人欽敬﹗
利穎怡再一次感謝各方面的幫忙，網民紛紛留言大讚利穎怡人美心善，「東張不能沒有你」、「你身先士卒令人欽敬」、「頭髮都濕了，辛苦了」、「一直好欣賞你嘅勇氣，依家仲充滿愛心，真係滿分」、「講就容易，你真係親自去幫手真係好欣賞你﹗」、「難得這樣沒架子的藝人」等。利穎怡對網民的讚賞，都回覆指多得義工們幫忙，她表示擔心屋主會重蹈覆轍，故呼籲社工能幫忙跟進，希望能真正幫到屋主﹗
利穎怡加入無綫後任主持也有拍劇﹗（圖片來源：FB＠利穎怡）
踢爆公屋婆婆扮「活觀音」
《東張西望》之前踢爆油塘有一位公屋婆婆疑扮「活觀音」行騙，利穎怡上門問到對方口啞啞，為受騙的人聲討，獲網民激讚好有正義感。
重溫利穎怡疑真空上陣主持《東張西望》
作為無綫皇牌資訊節目《東張西望》女神之一的34歲利穎怡（Joan），經常在節目中以「激凸」上圍的小背心或緊身Tee造型示人，之前她在節目中上圍卻忽然「跌Cup」，驚現平板的「iPad身形」，引起不少網民關注和猜測，更惹來利穎怡真空上陣拍節目的疑雲，而對於眾多網友的猜測，利穎怡亦有作出回應。
利穎怡 曾因著露膊衫採訪捱批
已升呢做人妻的「東張女神」利穎怡在節目中的衣著打扮經常成為網民熱議的焦點，更試過因著露膊緊身衫上陣做採訪，被網民狠批只為「博出位」，因此利穎怡曾表示會多加注意自己工作時的衣著。
網友批評Joan的衣著同場合唔匹配，會令觀眾將焦點轉移到她的衣著身材上，忽略苦主的說話。（圖片來源：無綫影片截圖）
網友質疑「裝假狗」 追問：大奶奶去咗邊？
但之後利穎怡在節目中的衣著再次引起網民熱議，今次她穿著一件淺紫色連身吊帶長裙，卻被發現其34C上圍離奇縮水，秒變iPad身材！因此引來眾多網友猜測她今次是真空上陣拍節目，才會無得「加Pad」，質疑她平日都是「裝假狗」，並狂問：「大奶奶去咗邊？」
利穎怡：多謝大家嘅寵愛
對於網友的熱議，利穎怡接受傳媒訪問時，首先澄清今次無著緊身衫，亦無真空上陣，直言多謝大家一路咁關心她拍攝時的衣著，話經過上次大家點評後，她有注意自己衣著。又話想不到今次一條連衣裙會再度成為熱話，多謝大家的寵愛之餘，亦希望大家能關注返她在節目上的表現。
多倫多大學畢業後回流香港發展 有「東張正義女神」之稱
利穎怡在香港就讀中小學，高中畢業時獲兩間大學取錄，但她選擇到加拿大升學，就讀多倫多大學經濟學系學士課程。利穎怡回流返港曾任職公關，後來入行做特約演員，2012年，她曾客串無綫電視處境劇《愛·回家》，後來經一位導演鼓勵，利穎怡決定再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名參加第26期無綫電視藝員訓練班，翌年初正式進入演藝圈。
利穎怡為磨練演技自己做埋剪片
2015年，利穎怡因在無綫電視資訊節目《東張西望》中主要報導野豬在市區出沒的地方為人認識，網友封她為「東張正義女神」。利穎怡除了做主持外一向愛演戲，為磨練演技，在藝員訓練班畢業後，她仍不斷增值自己，參加劇團以及拍攝微電影：「我仲自己做埋剪片，當我剪片時，先發現咩鏡頭應該做咩表情好啲，可以幫助到我演技提升。」
有份參演《怒火》
利穎怡近年曾參演《荷里活有個大老千》、《鐵探》、《婚姻合伙人》等多部劇集，之前在無綫劇《迷網》飾演高 Ling（高海寧）的好姊妹Candy一角，劇中她穿著吊帶背心加黑絲的打扮孖住高Ling性感夜蒲一幕，一度引起不少網友關注，之前又參與電影《怒火》，飾演阿華老婆Mandy。