「東張女神」利穎怡幫獨居婦移平「鋁罐山」 再勇闖曱甴屋清理雜物獲激讚

《東張西望》近月話題緊貼社會，屢受關注，近日利穎怡訪問上水堆滿垃圾的村屋「鋁罐山」屋主，分三集播出，「鋁罐山」堆積滿屋垃圾令人震驚外，更滿布昆蟲、超大蜈蚣，隔住電視都睇到毛管戙﹗利穎怡訪問屋主阿雲了解情況，並率領義工幫手清走「鋁罐山」，被讚人美心善﹗