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周潤發新戲終於上映！賭神變黑仔王 曾遭黃德斌誤傷爆頭入院縫針

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撰文：CentralEditor_OS

周潤發（發哥）2019年拍攝的電影原名《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）至今已兩年仍未有映期，但近日發現片商將電影名改成《别叫我賭神》（Salvation），從預告片中可見，發哥竟然淪為「逢賭必輸」的地獄黑仔王。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、電影《别叫我賭神》預告片截圖

周潤發在2019年拍攝的電影《驕陽歲月》至今已兩年仍未有映期，但近日發現片商將電影名改成《我不是賭神》。（圖片來源：新傳媒圖庫）
周潤發在2019年拍攝的電影《驕陽歲月》至今已兩年仍未有映期，但近日發現片商將電影名改成《别叫我賭神》。（圖片來源：新傳媒圖庫）
莊文強在製作初期曾透露，電影是一部親情為主的故事。（圖片來源：電影宣傳海報）
莊文強在製作初期曾透露，電影是一部親情為主的故事。（圖片來源：電影宣傳海報）
電影預告仍未透露主要劇情，只是交代了發哥爛賭的角色，在演員名單中，可以見到香港新演員 柯煒林的名字，據知在片中飾演發哥的兒子。（圖片來源：《別叫我賭神》電影預告截圖）
電影預告仍未透露主要劇情，只是交代了發哥爛賭的角色，在演員名單中，可以見到香港新演員 柯煒林的名字，據知在片中飾演發哥的兒子。（圖片來源：《別叫我賭神》電影預告截圖）

《别叫我賭神》首次與袁詠儀合作

周潤發（發哥）當年憑《賭神》系列電影令演藝事業推上高峰，戲中飾演賭神高進的角色更深入民心。發哥早在2019年已經開始拍攝，孖袁詠儀主演的電影《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）近日發現片商將電影名改成《别叫我賭神》，即喚起網民對賭神高進的回憶。據知此片由莊文強編劇、香港金像攝影師潘耀明執導；周潤發、袁詠儀主演，方中信、廖啟智、黃德斌、白只、蔡一智、盧慧敏、安志杰、柯煒林有份演出⋯⋯

 

2019年發哥孖袁詠儀已經開始拍攝電影《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》），但至今已兩年仍未有映期（圖片來源：袁詠儀微博）
2019年發哥孖袁詠儀已經開始拍攝電影《我不是賭神》（前稱：《驕陽歲月》），但至今已兩年仍未有映期（圖片來源：袁詠儀微博）

逢賭必輸黑仔王

據知在《别叫我賭神》（前稱：《驕陽歲月》）中，發哥飾演終日流連賭場的小混混吹牛輝，更淪為逢賭必輸的地獄黑仔王，欠下大筆賭債，不時被債主上門追數，預告片的旁白指：「你以為還像當年，在香港那麼風光嗎？是時候把債給清了吧。」明顯呼應發哥當年賭神高進角色。

由周潤發及袁詠儀主演的《驕陽歲月》，已經改成《我不是賭神》。（圖片來源：）
由周潤發及袁詠儀主演的《驕陽歲月》，戲名一度改成《我不是賭神》。（圖片來源：微博圖片）
《我不是賭神》中發哥造型特別，留有一頭瀟灑長髮，增添幾分滄桑感。 （圖片來源：新傳媒圖庫）
《我不是賭神》中發哥造型特別，留有一頭瀟灑長髮，增添幾分滄桑感。 （圖片來源：新傳媒圖庫）
發哥飾演終日流連賭場的小混混吹牛輝。（圖片來源：）
發哥飾演終日流連賭場的小混混吹牛輝。（圖片來源：《我不是賭神》預告片截圖）
更淪為逢賭必輸的地獄黑仔王。（圖片來源：）
更淪為逢賭必輸的地獄黑仔王。（圖片來源：《我不是賭神》預告片截圖）
發哥因爛賭欠下大筆賭債。（圖片來源：）
發哥因爛賭欠下大筆賭債。（圖片來源：《我不是賭神》預告片截圖）

發哥拍戲受傷 頭破血流

周潤發 (發哥)拍攝電影《我不是賭神》（前名：《驕陽歲月》）時，在片場曾發生意外，劇情講述發哥被黃德斌追債，繼而被襲擊，結果發哥被誤傷左額側！不過意外發生時，發哥並沒喊停，繼續假戲真做，直至完成整場戲的演出，發哥果然專業！

周潤發 (發哥) 在片場出意外，日前發哥在拍攝電影《驕陽歲月》，其中劇情講述發哥被黃德斌追債，繼而被襲擊，結果發哥被誤傷左額側！不過意外發生時，發哥並沒喊停，繼續假戲真做。（圖片來源：新傳媒圖庫）
周潤發 (發哥) 曾拍攝電影《我不是賭神》時，在片場出意外，其中劇情講述發哥被黃德斌追債，繼而被襲擊，結果發哥被誤傷左額側！不過意外發生時，發哥並沒喊停，繼續假戲真做。（圖片來源：新傳媒圖庫）
但拍完該場戲份後，發哥用手撳着頭頂，自行步出場景外坐低，大家看驚覺佢左邊額側有兩大條血路緩緩滲出，血流披面！現場眾人都紛紛湧上前了解其傷勢，幫佢抹血。（圖片來源：新傳媒圖庫）
但拍完該場戲份後，發哥用手撳着頭頂，自行步出場景外坐低，大家細看才驚覺佢左邊額側有兩大條血路緩緩滲出，血流披面！現場眾人都紛紛湧上前了解其傷勢，幫佢抹血。（圖片來源：新傳媒圖庫）
工作人員緊張地了解發哥傷勢。（圖片來源：新傳媒圖庫）
工作人員緊張地了解發哥傷勢。（圖片來源：新傳媒圖庫）

發嫂：「點解搞成咁？」

事發時身在廠外準備午飯的發嫂陳薈蓮，收到通知返回現場，更沉著問：「點解搞成咁？」發哥即連聲安慰説傷勢不嚴重，再叫人撥開頭髮讓發嫂看傷口。（圖片來源：新傳媒圖庫）
事發時身在廠外準備午飯的發嫂陳薈蓮，收到通知返回現場，更沉著問：「點解搞成咁？」發哥即連聲安慰説傷勢不嚴重，再叫人撥開頭髮讓發嫂看傷口。（圖片來源：新傳媒圖庫）

盡顯幽默本色安慰工作人員

但由於發哥傷口實在不小，在導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志等人力勸下，周潤發才聽從大家意見到醫院治療。發哥離開前仍不停安慰大家：「定啲、唔好驚！」又跟導演説：「你先拍呢邊，我縫兩針返嚟繼續…」另外他又說：「淡淡定，有錢剩！」盡顯其幽默本色，讓大家安心。

黃德斌（啡衫）誤傷發哥感到非常抱歉。（圖片來源：新傳媒圖庫）
黃德斌（啡衫）誤傷發哥感到非常抱歉。（圖片來源：新傳媒圖庫）

入院縫五針繼續開工

經檢查後，醫生考慮到傷口足足有一吋多長，加上在片場開工，較大機會會受到細菌感染，必須縫針。發哥聽後即提出：「要返現場繼續拍攝，又要連戲，不要剃頭髮可以嗎？」最後發哥只剪了傷口附近最少範圍的頭髮、縫了五針後就馬上趕返片場，吃過午餐後又繼續拍攝。發哥不愧為發哥！

事後黃德斌感內疚並大讚發哥表現專業。（圖片來源：新傳媒圖庫）
事後黃德斌大讚發哥表現專業。（圖片來源：新傳媒圖庫）

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