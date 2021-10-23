周潤發新戲終於上映！賭神變黑仔王 曾遭黃德斌誤傷爆頭入院縫針
周潤發（發哥）2019年拍攝的電影原名《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）至今已兩年仍未有映期，但近日發現片商將電影名改成《别叫我賭神》（Salvation），從預告片中可見，發哥竟然淪為「逢賭必輸」的地獄黑仔王。
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、電影《别叫我賭神》預告片截圖
《别叫我賭神》首次與袁詠儀合作
周潤發（發哥）當年憑《賭神》系列電影令演藝事業推上高峰，戲中飾演賭神高進的角色更深入民心。發哥早在2019年已經開始拍攝，孖袁詠儀主演的電影《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）近日發現片商將電影名改成《别叫我賭神》，即喚起網民對賭神高進的回憶。據知此片由莊文強編劇、香港金像攝影師潘耀明執導；周潤發、袁詠儀主演，方中信、廖啟智、黃德斌、白只、蔡一智、盧慧敏、安志杰、柯煒林有份演出⋯⋯
逢賭必輸黑仔王
據知在《别叫我賭神》（前稱：《驕陽歲月》）中，發哥飾演終日流連賭場的小混混吹牛輝，更淪為逢賭必輸的地獄黑仔王，欠下大筆賭債，不時被債主上門追數，預告片的旁白指：「你以為還像當年，在香港那麼風光嗎？是時候把債給清了吧。」明顯呼應發哥當年賭神高進角色。
發哥拍戲受傷 頭破血流
周潤發 (發哥)拍攝電影《我不是賭神》（前名：《驕陽歲月》）時，在片場曾發生意外，劇情講述發哥被黃德斌追債，繼而被襲擊，結果發哥被誤傷左額側！不過意外發生時，發哥並沒喊停，繼續假戲真做，直至完成整場戲的演出，發哥果然專業！
發嫂：「點解搞成咁？」
盡顯幽默本色安慰工作人員
但由於發哥傷口實在不小，在導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志等人力勸下，周潤發才聽從大家意見到醫院治療。發哥離開前仍不停安慰大家：「定啲、唔好驚！」又跟導演説：「你先拍呢邊，我縫兩針返嚟繼續…」另外他又說：「淡淡定，有錢剩！」盡顯其幽默本色，讓大家安心。
入院縫五針繼續開工
經檢查後，醫生考慮到傷口足足有一吋多長，加上在片場開工，較大機會會受到細菌感染，必須縫針。發哥聽後即提出：「要返現場繼續拍攝，又要連戲，不要剃頭髮可以嗎？」最後發哥只剪了傷口附近最少範圍的頭髮、縫了五針後就馬上趕返片場，吃過午餐後又繼續拍攝。發哥不愧為發哥！