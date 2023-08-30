前主播

前主播丘靜雯、李穎琳連環曬腿拍廣告 方健儀都拍過但竟被質疑用「替腳」

最新娛聞
東方新地

廣告

前新聞主播丘靜雯同李穎琳近日為拍腳貼廣告，不約而同穿著熱褲大曬長腿，其中李穎琳更瞓身搏盡，著小背心谷出深長事業線。原來除了這兩位前主播以外，作為兩人師姐的方健儀早前亦拍過同一廣告，不過在她的廣告片推出後，竟被網民質疑她用「替腳」拍攝！

前主播丘靜雯 著熱褲曬美腿

有「最靚女主播」之稱的29歲前NowTV新聞主播丘靜雯（Nicole），自去年離巢後成為了HOY TV資訊節目《一線搜查》主持，同時亦是一名Freelancer，不時接拍廣告，亦有開班教瑜伽，近日她就上載了一輯有關腳貼產品的廣告照，相中她穿著白Tee襯牛仔熱褲，騷出一對結實又修長的美腿，非常養眼。

前主播 在配文中丘靜雯表示做主持成日都要企，一企就係幾個鐘，搞到她腳腫腫，所以她依家晚晚臨訓前都會貼上腳貼去水腫。
在配文中丘靜雯表示做主持成日都要企，一企就係幾個鐘，搞到她腳腫腫，所以她依家晚晚臨訓前都會貼上腳貼去水腫。（圖片來源：IG@nicoleyauu）
前主播 丘靜雯又指想效果明顯啲，例如拍攝工作前一晚，她就會用夠4張，確保第二日可以以美腿示人！
丘靜雯又指想效果明顯啲，例如拍攝工作前一晚，她就會用夠4張，確保第二日可以以美腿示人！（圖片來源：IG@nicoleyauu）
前主播 早前丘靜雯著比堅尼Top參加人生第一次beach party，亦睇到網民嘩嘩聲！
早前丘靜雯著比堅尼Top參加人生第一次beach party，亦睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@nicoleyauu）

前主播李穎琳 著小背心谷深坑

現年33歲的前TVB財經主播李穎琳（Vicky）自2020年離巢後，靠做瑜伽同行山成功搣走Baby Fat，並不時在社交網派福利，大曬Fit爆曲線，近日她與丘靜雯各自為同一腳貼產品賣廣告，但李穎琳在著熱褲曬美腿之餘，仲加上穿著小背心大騷深長事業線，引來不少網民留言大讚她比起丘靜雯更吸睛！

前主播 李穎琳話返到屋企脫下高跟鞋，攤喺度一定係最爽，如果貼埋腳貼令對腳無哂水腫，就更加爽！
李穎琳話返到屋企脫下高跟鞋，攤喺度一定係最爽，如果貼埋腳貼令對腳無哂水腫，就更加爽！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
前主播 李穎琳好識做，連賣腳貼都要曬線，廣告商一定好滿意。
李穎琳好識做，連賣腳貼都要曬線，廣告商一定好滿意。（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
前主播 網民都忍唔住問李穎琳呢期係咪行性感路線？
網民都忍唔住問李穎琳呢期係咪行性感路線？（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）
前主播 睇番早前李穎琳拍嘅耳機廣告照，同樣有著吊帶小背心倒奶！
睇番早前李穎琳拍嘅耳機廣告照，同樣有著吊帶小背心倒奶！（圖片來源：IG@vickyliwinglam0816）

前輩方健儀 被質疑用「替腳」

作為師姐的46歲前TVB新聞主播方健儀（Akina），原來早前亦有拍過同一款腳貼產品廣告，不過在她所拍的廣告片推出後，竟被網民質疑她用「替腳」拍廣告，為此她更po出「床照」澄清：「我自知天生不是美女亦冇天賦美腿，但嗰對腳真係我㗎，搵咗好幫手先冇咁水腫咋！」

前主播 方健儀的腳貼廣告初時個樣同對腳分開拍，引來網民質疑這對「美腿」並非方健儀所有。
方健儀的腳貼廣告初時個樣同對腳分開拍，引來網民質疑這對「美腿」並非方健儀所有。（圖片來源：IG@watonhongkong）
前主播 講到腳貼廣告，網民對方健儀所拍嘅印象最深刻。
講到腳貼廣告，網民對方健儀所拍嘅印象最深刻。（圖片來源：網民留言截圖）
前主播 之後方健儀曾po出「床照」澄清，佢話自己用咗腳貼去水腫之後，自信心返晒嚟！
之後方健儀曾po出「床照」澄清，佢話自己用咗腳貼去水腫之後，自信心返晒嚟！（圖片來源：IG@akinafong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@nicoleyauu、IG@vickyliwinglam0816、IG@watonhongkong、IG@akinafong

讀者留言

熱門文章

 