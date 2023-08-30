前主播丘靜雯、李穎琳連環曬腿拍廣告 方健儀都拍過但竟被質疑用「替腳」
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前新聞主播丘靜雯同李穎琳近日為拍腳貼廣告，不約而同穿著熱褲大曬長腿，其中李穎琳更瞓身搏盡，著小背心谷出深長事業線。原來除了這兩位前主播以外，作為兩人師姐的方健儀早前亦拍過同一廣告，不過在她的廣告片推出後，竟被網民質疑她用「替腳」拍攝！
前主播丘靜雯 著熱褲曬美腿
有「最靚女主播」之稱的29歲前NowTV新聞主播丘靜雯（Nicole），自去年離巢後成為了HOY TV資訊節目《一線搜查》主持，同時亦是一名Freelancer，不時接拍廣告，亦有開班教瑜伽，近日她就上載了一輯有關腳貼產品的廣告照，相中她穿著白Tee襯牛仔熱褲，騷出一對結實又修長的美腿，非常養眼。
前主播李穎琳 著小背心谷深坑
現年33歲的前TVB財經主播李穎琳（Vicky）自2020年離巢後，靠做瑜伽同行山成功搣走Baby Fat，並不時在社交網派福利，大曬Fit爆曲線，近日她與丘靜雯各自為同一腳貼產品賣廣告，但李穎琳在著熱褲曬美腿之餘，仲加上穿著小背心大騷深長事業線，引來不少網民留言大讚她比起丘靜雯更吸睛！
前輩方健儀 被質疑用「替腳」
作為師姐的46歲前TVB新聞主播方健儀（Akina），原來早前亦有拍過同一款腳貼產品廣告，不過在她所拍的廣告片推出後，竟被網民質疑她用「替腳」拍廣告，為此她更po出「床照」澄清：「我自知天生不是美女亦冇天賦美腿，但嗰對腳真係我㗎，搵咗好幫手先冇咁水腫咋！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@nicoleyauu、IG@vickyliwinglam0816、IG@watonhongkong、IG@akinafong