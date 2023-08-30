前主播丘靜雯、李穎琳連環曬腿拍廣告 方健儀都拍過但竟被質疑用「替腳」

前新聞主播丘靜雯同李穎琳近日為拍腳貼廣告，不約而同穿著熱褲大曬長腿，其中李穎琳更瞓身搏盡，著小背心谷出深長事業線。原來除了這兩位前主播以外，作為兩人師姐的方健儀早前亦拍過同一廣告，不過在她的廣告片推出後，竟被網民質疑她用「替腳」拍攝！