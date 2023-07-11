前星夢小花謝文欣入行12年轉型做空姐 情路坎坷疑被TVB小生背叛再傳戀AK

前星夢小花謝文欣（Ally）自19歲參加校花選舉，被何哲圖賞識入行，但12年來一直星路平平，即使在2020年轉會到天盟娛樂發展，事業亦未有任何起色，在今年她改名謝芯兒重新出發，並轉行做化妝師和開辦私人化妝課程，又在日前宣布已完成入職培訓，入行做空姐！