前星夢小花謝文欣入行12年轉型做空姐 情路坎坷疑被TVB小生背叛再傳戀AK

前星夢小花謝文欣（Ally）自19歲參加校花選舉，被何哲圖賞識入行，但12年來一直星路平平，即使在2020年轉會到天盟娛樂發展，事業亦未有任何起色，在今年她改名謝芯兒重新出發，並轉行做化妝師和開辦私人化妝課程，又在日前宣布已完成入職培訓，入行做空姐！
謝文欣曾是何哲圖愛將
現年31歲的謝文欣畢業於香港理工大學服裝與紡織系，2011年參加大專校花校草選舉，獲何哲圖賞識入行，並在2013年簽入星夢做歌手，同年又入讀TVB第27期藝員訓練班，之後參演過多部TVB劇，但都只是配角，2018年在TVB劇集《大帥哥》中飾演昇威鎮鎮民「芬女」，已是她最多近年戲分的一次演出，但之後她一度冇劇拍，直到去年才有機會演出《美麗戰場》和《隱形戰隊》等劇。
初入行被封「鍾嘉欣接班人」
因樣貌被指跟鍾嘉欣相似，謝文欣曾於2013年鍾嘉欣個人演唱會上擔任表演嘉賓，而為人熟悉，更被封「鍾嘉欣接班人」，其後又因在2015年劇集《東坡家事》中，被網民發現其外貌跟日本女團AKB48成員渡邊麻友撞樣，而有了「港版麻友」的稱號。
「萬年新人」入行5年爆喊攞新人獎
不過謝文欣的歌手路一直頗多阻滯，入行後只獲安排做《勁歌金曲》、《一綫娛樂》等主持，或於劇集中演出閒角，歌曲方面只在初入星夢時推出過《無可奈何》及電影《微交少女》主題曲《雲端》，曾被寸為「萬年新人」，直到2018年，她才有機會推出首支派台歌《其實我牽掛》，並在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》因奪得「最受歡迎新人獎」，令她喜極而泣。不過在《其實我牽掛》和《若無其事》後，她一直無新歌出，到2020年，她終轉會天盟娛樂，並一推出《偶像傳奇》、《不痛不快》、《沉船》三首歌，但之後又再無下文。
曾自設30歲大限
謝文欣曾在訪問中透露自己曾有半年都冇能力畀家用屋企，覺得對屋企人唔住，因此為設下30歲的Deadline大限。現年已31歲的她，近年已開始嘗試轉行，包括做田徑運動員，及做化妝師和開辦私人化妝課程等，日前謝她在社交網宣布成功申請國泰空姐職位，並已完成入職培訓。
身兼4職瓣數多多
不少圈中好友包括簡淑兒、陳婉衡、鄭俊弘、阮兒、朱智賢等，都紛紛向謝文欣送上恭喜和祝福，不過謝文欣目前其實仍是TVB藝人及天盟娛樂的歌手，在其IG自我介紹一欄中，亦寫著「歌手 / 空中服務員 / 化妝師 / 田徑運動員」共4個職業，相信現在她已成為瓣數多多的「斜槓族」。
情路坎坷 拍拖6年疑遭「歡喜哥頭馬」背叛
2020年，謝文欣離巢星夢，轉投天盟娛樂，同年卻爆出與她拍拖6年的TVB奀星男友謝可逸，背著她搭上失婚富婆Jathy（方潔盈）。兩人因一同修讀TVB第27期藝員訓練班而撻著，但謝可逸與謝文欣一樣，一直星運平平，直到2020年，謝可逸因在《使徒行者3》飾演「歡喜哥頭馬」阿鼎而人氣急升，同年被爆出背女友偷食富婆的醜聞後，謝可逸雖然加以否認，但謝文欣就指兩人早在年初已分手，原因是聚少離多令男方認為戀情沒有結果。
與AK識於微時
2020年謝文欣轉投天盟娛樂，同年推出歌曲《偶像傳奇》，並邀得MIRROR成員AK（Anson Kong江𤒹生）隔空合唱造勢，隨即被爆兩人早於數年前已相戀。有指在AK還是dancer時，便曾在TVB為不同節目伴過舞，因而認識謝文欣，二人其後只表示自己目前正單身。
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