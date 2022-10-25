不正常愛情研究所｜前空姐大爆行內秘聞 原來航空界男女關係超隨便？

一直以來，大家對空姐、空少、機師等航空界職業都充滿很多幻想和迷思，近日就有兩位前空姐現身J2節目《不正常愛情研究所》，公開大爆行內秘聞，大膽發表「機師都係Player，當女仔係放題」的言論，內容尺度令人眼界大開，更有真實例子聽到節目一眾主持「嘩嘩聲」！