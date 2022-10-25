不正常愛情研究所｜前空姐大爆行內秘聞 原來航空界男女關係超隨便？
前空姐大爆機師都係Player：當正係女仔放題！
J2節目《不正常愛情研究所》近日搵來前空姐Belle大爆航空界鮮為人知的秘密。她在節目中直指有不少空姐與機師結婚的例子，不過機師結婚後再出來搵空姐女友的情況，同樣是大有人在。Belle更指自己曾見識過有大婆將小三的照片製成Banner，再貼在公司的男廁內，非常有爆點。
準新娘空姐醉酒後與空少發生關係
另一位前空姐Susuca同樣大方分享航空業界的艷事和趣聞，更大爆機師都是Player，稱「一班機咁多女仔放題喎」。她更指在航空界男女之間的相處都非常隨便，她說曾試過有一次飛Oakland，其中一名空姐的男友多次致電女友不果而致電Oakland警署求助，最後發現該名空姐醉酒後與一名空少發生關係，作為準新娘的空姐更因此事而無法結婚。
客人騷擾事件屢見不鮮
同事之間的相處隨便，而作為空姐，同樣要面對經常被客人騷擾的情況。Susuca指在商務艙收卡片已是家常便飯，較特別一次，是她試過被一名 17、18 歲左右的年輕男子由上機跟到落機，還跟著她一齊派餐，跟足17小時，到落機後更呆站在Crew Bus外，不願離開。她又指試過有位台灣客，在航機降落後仍留在機艙，話自己不見了封信，結果原來係想問Susuca攞「微信」。
J2《不正常愛情研究所》航空界篇：
大爆航空界秘聞！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》