前J2咪神陳欣茵去廁所被「限用三格廁紙」力數前度1項超苟刻命令 分手真相曝光！
陳欣茵遭指控私下態度超惡劣 本尊親自落場反擊：唔好上網生安白造
戀愛期間被嚴格「管制」你以後淨係可以用3格
陳欣茵在節目中坦言，與舊愛拍拖時對方極度小氣，連日常生活細節都要管控。最誇張的是，對方竟然規定她每次如廁只能用三格廁紙，否則會被責備。這種「離譜規矩」讓她感到壓力巨大，但因為愛情，一直選擇啞忍。
二人同居時，有次前度見她捲廁紙，突然質問：「原來你平時屙尿用咁多廁紙？」陳欣茵指女孩子要清潔得夠乾淨大概用五格，自覺唔算好多，對方反斥：「你知唔知廁紙好貴㗎？我平時都慳住用。」更命令她：「你以後淨係可以用3格，夠你抹㗎啦。」
陳欣茵再數前度自私行為 忍無可忍最終分手
陳欣茵還分享該前度一些難頂事件，例如「去旅行我要帶大篋，但係佢認為細篋夠裝，所以唔俾我帶大篋… 出門口我需要多啲時間，但佢淨係需要5至10分鐘，所以就會等到發脾氣..呢啲人淨係識得諗自己，唔係好識點樣同另一半相處亦都都唔識體諒人..」
這段戀情維持了兩年半，期間陳欣茵一直希望對方能改變，但對方始終堅持自己的一套。最終，她意識到自己無法再忍受這種控制，決定勇敢分手，重新尋回自由。她坦言，分手後如釋重負，終於可以做回自己。
陳欣茵：而家每次用紙巾都有ptsd
事件曝光後，有網民直言：「三格廁紙都要管，真係癲！」也有人表示：「遇到咁嘅人，分手係唯一出路」、「我會即飛，我連屙過尿用幾格都要俾你話，cls」、「同佢講買8枝牙膏就大把紙巾送啦」，自認戀愛腦的陳欣茵還回覆指：「而家每次用紙巾都有ptsd」
陳欣茵自爆唔敢私密脫毛
陳欣茵在網上節目《渣男渣女同鄉會》中毫無保留地分享了自己的除毛經歷，語出驚人。她提到女性陰毛的獨特作用：「你唔知女生下面嘅毛嘅意義，就係將wee-wee引導到正確嘅方向流咩？我冇咗之後，去廁所嗰陣係會周圍噴！」她更提及因私密處毛髮「唔係好濃密」，讓她穿白色比堅尼時毫無壓力，「好彩我就唔係好濃密，所以就算着白色比堅尼，我都唔擔心。」
陳欣茵脫毛遇1尷尬瞬間
在分享除毛經歷時，陳欣茵透露了一段尷尬遭遇。她表示在除毛過程中，曾因下身赤裸而被美容師認出是藝人，場面一度令她無地自容：「我嗰吓擘大曬隻腳啦，跟住佢問我，你係唔係欣茵啊？」搞到佢爆笑表示都唔知認唔認好！