39歲TVB前小生靠《新聞女王》再彈起 北上搵食半年賺7位數
高鈞賢北上吸金超能力 直播開足12個鐘
高鈞賢自2014年離巢TVB後，便北上轉戰內地市場，近年更加入帶貨直播的潮流，實行多管齊下吸金。高鈞賢近期憑《新聞女王》一劇在內地人氣急升，深得觀眾喜愛的他亦努力開直播帶貨。早前就有網民發文稱：「這位哥從下午3:00播到了晚上凌晨快3:00，將近整整12個小時了」，又表示：「下午看了一會」、「剛剛睡前刷手機點進來還在播……震驚到我了！本人也真的是非常努力又敬業，港普燙嘴也一直滔滔不絕講品、還輪番換裝穿搭試吃，感覺他已經吃了四五頓了，不得不感嘆港星真的很敬業！」，大讚連續直播12個小時的高鈞賢。
而高鈞賢敬業的行為亦獲網民大讚：「論敬業、演技，真的比很多流量好多了」、「港星真的很敬業」、「港星感覺蠻能吃苦的，尤其以前TVB年代出来的」、「現在是他入行18年來最好的機會，要抓紧時間囉，機會不等人的」。
高鈞賢一夜成名後火速插水式沒落
高鈞賢於2005年參加《香港先生選舉》並奪得冠軍，一夜成名的他隨即簽約TVB成為旗下藝人，開展了長達9年的TVB生涯。不過簽約後的高鈞賢似乎未受公司力捧，大多數劇集都是以配角為主，最後於2014年約滿後宣布離巢。離巢後高鈞賢曾一度被傳落魄到做洗車工，引起不少網民的討論：「他年輕的時候本來有上位的機會，做男二的，結果好像拍戲遲到了，然後經常Ng。所以面對機會還是得牢牢把握，錯過就没有了」、「我記得有段時間他沒戲拍還脱髮，然後被拍到在做洗車工作」。
而高鈞賢於2016年接受梁泰來主持的電台節目訪問時，就透露自己因太有自信而被狠批高傲。隨後更因拍攝《幕後大老爺》時Ng太多，表現未如理想而被劇組監製拒用，後來又因傷停工易角，導致插水式沒落。
高鈞賢靠《新聞女王》彈起 事隔多年重回TVB
高鈞賢在2020年回港並簽約邵氏，再一次重返TVB。而高鈞賢亦在台慶劇《新聞女王》中，飾演張家妍（李施嬅 飾）未婚夫邵俊樂而廣受好評，因劇集重新彈起。而早前高鈞賢更已經開機拍攝《逆天奇案2》，出鏡的機會逐漸變多！
高鈞賢曾甘為女友回港發展
高鈞賢在14年離巢無綫後，一度北上發展，曾於新版本《包青天》中飾演展昭，又有在《彎彎的大灣》中同偶像羅嘉良飾演父子。2020年他開宣布與邵氏簽五年合約，同時和TVB亦簽部頭合約。除了《法證先鋒V》之外，他還有參演未播出的《廉政狙擊·黑幕》、《黑金風暴》。他曾表示掛住香港觀眾，恨拍TVB劇集，很多人以為他想重新投入香港的演藝事業，原來他卻心繫在港的女友。
高鈞賢與億萬千金回復朋友關係
高鈞賢曾被傳媒影到在銅鑼灣鬧市與有「億萬千金」之稱的吳玥彤約會，女方曾參選2019年港姐，憑35E上圍成為話題佳麗，最後大熱倒灶，其後再轉戰亞視都名落孫山。二人被目擊甜蜜撐枱腳，最後一齊乘七人車離開。但後來他回應指二人已分手，回復朋友關係。
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