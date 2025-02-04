前TVB小生醜聞纏身北上發展 患癌消失4個月暴瘦26磅現身
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TVB向來係孕育唔少藝人嘅地方，不過近年除咗有多位藝人連環離巢外，亦有一啲曾在幕前出現，但現時已經悄悄轉戰其他市場嘅藝人，而41歲前TVB印裔演員陳振華（Ricky）正係其中一位。轉攻內地市場發展嘅佢早前更突然消失近4個月，直至最近先暴瘦現身…,.
陳振華遭太太連還爆醜聞
陳振華曾經在TVB拍攝多部劇集，後來因妻子Alison在社交媒體上的爆料而一度陷入低谷。Alison指控陳振華不僅在北上期間出軌偷食「北姑」，仲有借錢唔還和對女兒施暴的行為，演藝生涯受到了極大的影響。而陳振華為咗尋找新嘅工作機會，更選擇北上發展，甚至一度在廣州的一家餐廳擔任清潔工。
陳振華暴瘦26磅現身
去年8月，陳振華透露自己被診斷出患有第四期鼻咽癌。他在去年10月表示需要「打伏」治療，因此暫停了所有社交媒體的更新。經過幾個月的治療，包括12次化療和33次放療後，陳振華在新年期間發布了一段拜年短片，首次公開他的病情和治療進展。片中陳振華更係暴瘦現身，體重亦從86公斤驟降至74公斤，不過抗癌結果就有待3個月後復檢先知。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、影片截圖、抖音@三少 陳振華資料或影片來源：原文刊於新假期