前TVB小生醜聞纏身北上發展 患癌消失4個月暴瘦26磅現身

TVB向來係孕育唔少藝人嘅地方，不過近年除咗有多位藝人連環離巢外，亦有一啲曾在幕前出現，但現時已經悄悄轉戰其他市場嘅藝人，而41歲前TVB印裔演員陳振華（Ricky）正係其中一位。轉攻內地市場發展嘅佢早前更突然消失近4個月，直至最近先暴瘦現身…,.