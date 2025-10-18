港姐楊梓瑤超高叉晚裝硬撼梁凱晴！｜《剪裁魔法師2》爆內鬥 評審一句話暗示殘酷賽果？
《剪裁魔法師2》港姐正面交鋒 楊梓瑤高叉裙晒腿搶盡焦點
今晚播出的第二回合賽事中，焦點絕對落在兩位港姐級人馬楊梓瑤（Amina）與梁凱晴（Carina）身上。Amina與設計師拍檔王業凡以「網球」為主題，設計出一套極具舞台感的華麗戰衣。王業凡為Amina度身訂造可拆式短裙擺及超高開叉設計，他直言： 「你（Amina）嘅腿好長，係舞台上非常好嘅優點。」裙上更加入網球吊飾及閃亮珠珠，營造出「喺銀河上面打波」的動漫感。這套設計成功俘虜評審團，陳豪大讚：「你呢個 design 好 match 今晚嘅 Theme，各方面都帶咗個 surprise 畀我哋。」馬天佑亦表示：「你上身係 crop hoodie，下身係好華麗嘅長裙，呢個反差感幾好，我鍾意。」樂基兒更補充指Amina完全展現出設計的氣勢：「Model show 到嗰個 fierceness，幫你加咗分。」
梁凱晴化身「跑車」獲讚 獨特輪廓挑戰傳統
另一邊廂，梁凱晴與設計師羅巧蒨則以「賽車」為主題，帶來截然不同的視覺衝擊。羅巧蒨將賽車的硬朗線條融入晚裝設計，以型格的黑白配色，打造出前衛又獨特的輪廓，讓梁凱晴在台上猶如一件藝術品。評審何國鉦對此作品給予極高評價，更笑言：「而家係企喺度嘅跑車。」另一位評審劉志華亦欣賞其破格思維：「我覺得係一種 out of the box 嘅諗法。」兩位港姐的設計師作品風格迥異，但同樣獲得評審高度讚賞，令今集的淘汰環節更添變數，究竟評審最終會如何取捨，實在難以預料。
黃奕斌拳王戰袍爆肌搶Fo 許俊豪變魔鬼教練
除了兩位女神鬥得難分難解，同場三位男模亦是各出奇謀。黃奕斌（Hugo）為演繹「拳王戰袍」造型，不惜在鏡頭前大晒完美腹肌線條，其健碩身型與設計完美結合，連評審馬天佑都忍不住大讚：「你好切合到主題，Model 揀得好好。」而許俊豪（Lincoln）則化身魔鬼教練，在健身室瘋狂鞭策設計師拍檔邢鈞城尋找靈感，更爆出金句：「做唔夠 1,000 下唔得，做夠 2,000 下你就有靈感。」場面相當搞笑。至於何廣沛（Matthew）的「全白網球王子」造型亦同樣亮眼，其服裝的多功能設計更獲倪晨曦青睞，表示會立即購買，可見今集每組作品都充滿驚喜。