港姐楊梓瑤超高叉晚裝硬撼梁凱晴！｜《剪裁魔法師2》爆內鬥 評審一句話暗示殘酷賽果？

由森美、馮盈盈主持的《剪裁魔法師 2》今晚戰況激烈，上演「時尚運動風」主題對決，當中兩大港姐楊梓瑤與梁凱晴正面交鋒，火藥味極濃！楊梓瑤換上超高叉網球風晚裝，大騷逆天長腿，而梁凱晴則以獨特的「跑車」輪廓晚裝應戰，獲評審一致好評。在兩位參賽者即將被淘汰的殘酷賽制下，兩大女神誰能驚險晉級，誰又會抱憾出局，實在令人緊張！