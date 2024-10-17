剪裁魔法師｜郭珮文「胸狠」上陣力撼李爾晨 評判批：佢嘅自信係打開心口
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TVB真人騷《剪裁魔法師》將於本周六播出最後一集，作為電視史上首個設計師真人騷，節目更邀請多位藝人擔任設計師嘅model。最後一集嘅catwalk場地更選址主教山配水庫，一班藝人model仲要克服被蚊咬嘅挑戰，好大犧牲！而港姐郭珮文（Juliana）仲會「胸狠」上陣對戰同樣fit到爆嘅李爾晨！
郭珮文「胸狠」上陣驚艷全場
在決賽中，設計師Kev以其「Stone Blossom」系列作品，使用雲石紋緞布和立體花飾，成功模仿了生命力十足的石中花。他甚至親自潑墨於晚裝裙上，以此表達「不是最美的花，仍然值得被人欣賞」的深刻訊息：「要包容自己嘅唔完美，先係真正嘅完美。」此外，Kev巧妙地運用tube dress和corset設計，將Juliana的S形身材更加突出。Amanda S.表示，五個作品中最喜歡Kev的設計，而Gigi則坦言被作品深深感動：「胸前潑墨，我感受到你當期時嗰種失落，係感動嘅作品。」
Kyle「Amazing Cut」技術展現非凡創意
設計師Jackson上個回合為李爾晨打造中門大開騷肌look，完美展示李爾晨fit到爆嘅胸肌，更獲評判一致好評！而今次李爾晨個服裝則係以PU皮革設計密實jumpsuit男士晚裝，但就被評判Walter認為未有好好利用李爾晨優點：「佢嘅自信唔係打呔，係打開心口！」
即睇各位藝人model造型！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、youtube@TVB (official)、ig@julianakpm、ig@kyleleeyisun