剪裁魔法師｜郭珮文「胸狠」上陣力撼李爾晨 評判批：佢嘅自信係打開心口

TVB真人騷《剪裁魔法師》將於本周六播出最後一集，作為電視史上首個設計師真人騷，節目更邀請多位藝人擔任設計師嘅model。最後一集嘅catwalk場地更選址主教山配水庫，一班藝人model仲要克服被蚊咬嘅挑戰，好大犧牲！而港姐郭珮文（Juliana）仲會「胸狠」上陣對戰同樣fit到爆嘅李爾晨！

