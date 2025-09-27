黃奕斌驚現保守戀愛腦｜港姐莊子璇見透視裝嚇窒 森美一句話火爆反問！
黃奕斌見Corset大叫衝擊太大 潘靜文寸爆：女友平時著樽領？
在首輪淘汰賽中，八位藝人需在「一日限定 pop-up Store」揀選心水設計師。過程中，黃奕斌（Hugo）幾乎見到每件衫都忍不住代入女友視角，笑言：「如果我女友著…」，盡顯其「戀愛腦」一面。當葉靖儀拿起一件設計獨特的 Corset（馬甲）時，Hugo 更展現出極度保守的態度，莫名其妙彈出一句：「對於我嚟講衝擊太大。」身旁的老友潘靜文（Sherman）聽後即時搞笑寸嘴反擊：「即係你女朋友平時著樽領嘅？！」一句話令全場爆笑，Hugo 的可愛反差萌反應絕對是今集一大看點。
莊子璇遇透視裝秒變打底狂魔 森美肉緊反問：點解唔可以唔著？
另一邊廂，出名乖乖女的港姐冠軍莊子璇（Hilary）則盡顯其極度保守的一面。由於不少參展的時裝都採用了前衛的透視設計，Hilary 幾乎見到每一件都眉頭深鎖，不斷關心是否可以打底，更緊張地表示：「呢個位要遮遮佢。」她強烈的「打底情意結」連主持森美都看不過眼，忍不住肉緊地向在場所有女士大聲反問：「各位女士，點解你哋覺得呢啲衫入面係唔可以唔著嘅呢？你哋平時都係咁？」森美的大膽言論即時為現場帶來另一波高潮，場面相當有趣。
何廣沛自爆旺粉紅色願著晚裝裙 梁凱晴獨沽一味最緊要顯瘦
除了黃奕斌和莊子璇，其他藝人亦在揀衫過程中意外曝光真實性格。何廣沛在場內不但急不及待做「人肉衣架」，更表示完全不介意為粉紅色的晚裝裙擔任模特兒，背後原因竟與玄學有關，他笑著解釋：「有風水師同我講，我今年好襯粉紅色。」而另一位港姐梁凱晴（Carina）則有強烈的「顯瘦情意結」，無論看見甚麼風格的設計，她最關心的始終是剪裁能否讓她看起來更瘦，每位藝人都有自己獨特的堅持，互動火花十足。
設計師不滿刻薄評語當場反擊 馮盈盈嚇到O晒嘴
雖然藝人評審過程笑料百出，但對於參賽的設計師而言卻是殘酷的時刻。11位設計師與主持馮盈盈（FYY）一同坐在觀察室，親眼見證自己的心血結晶被評頭品足。期間有藝人評語相對刻薄，令有設計師按捺不住，激動得手舞足蹈隔空反抗：「點解我哋要 fit into 個 Square？呢個就係我最討厭嘅講法，佢講晒吖！」火藥味濃的場面，令身旁的馮盈盈亦被其激動程度嚇到目瞪口呆，O晒嘴，看來這場爭奪港幣200,000獎金的比賽絕對不簡單！