黃奕斌驚現保守戀愛腦｜港姐莊子璇見透視裝嚇窒 森美一句話火爆反問！

由森美、馮盈盈主持的全新節目《剪裁魔法師 2》今晚首播即爆出連環笑料！一眾藝人擔任「星級模特兒」盲選設計師，期間黃奕斌竟在鏡頭前大晒「戀愛腦」兼保守一面，而港姐莊子璇見到透視裝更嚇到「打底狂魔」上身，搞到主持森美都看不過眼，當場一句火爆反問，究竟現場發生甚麼事令氣氛如此緊張又搞笑？