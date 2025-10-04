楊梓瑤挑戰2碼布極限｜超短熱褲Look變身黑夜歌姬 評審倪晨曦O嘴：點做到？
今晚決賽上演極限挑戰 楊梓瑤2碼布震撼全場
在《剪裁魔法師 2》決賽第一回合「一布剪裁」主題中，八位設計師面臨由2碼到16碼布料的極端考驗。當中，設計師王業凡抽到最少的2碼布，與模特兒楊梓瑤合作，以「黑夜歌姬」為主題，成功挑戰不可能的任務。最終作品除了有緊身胸衣和高腰超短熱褲，更巧妙地利用剩餘布料製作出金屬鏈串連的裙擺、長靴、手套及佩飾，整體造型極具氣勢。楊梓瑤本人亦對這個新形象感到新鮮，坦言是個大突破：「我未試過咁短頭髮。」她型格的演繹，一登場便成為全場焦點，讓在場人士無不驚嘆。
倪晨曦O嘴質疑造假 「手肘位都係2碼布？」
面對如此鬼斧神工的作品，星級評審團亦大感難以置信。評審倪晨曦更是看得目瞪口呆，忍不住直接向設計師王業凡提問，質疑作品的真確性：「我想問呢個手肘位係咪都 include 咗喺 2 碼布入邊？」面對質疑，王業凡自信地回答：「係。」他更補充，連手套、頸鏈和長靴上的裝飾都是用剩餘的布料製成，將2碼布的潛力發揮到淋漓盡致，完美展示了何謂「五餅二魚」的時裝魔法，讓主持人森美及其他評審都嘖嘖稱奇。
16碼布極端對決 梁凱晴粉紅短裙獲陳豪力撐
另一邊廂，設計師羅巧蒨則抽到最多的16碼布，與模特兒梁凱晴聯手打造「Bow Romance」造型，形成強烈對比。羅巧蒨巧妙地將大量布料轉化為充滿層次感的粉紅色少女風短裙，並以大型蝴蝶結作點綴，突顯梁凱晴的修長美腿。這個甜美設計深得評審歡心，樂基兒大讚：「你咁多 Texture 同 layer 可以整到短裙好 creative，I really like pink。」連視帝陳豪亦表示支持：「咁多碼布要將佢轉成短裙，我覺得係一個好好嘅設計，白色同埋粉紅色出嚟嘅效果好好睇。」
何廣沛黃奕斌型爆登場 獲讚完美Carry作品升呢
除了兩組極端布料的對決搶盡眼球，其他男模特兒的表現同樣出色。何廣沛以一身春夏感大褸配短褲造型登場，獲倪晨曦大讚成功將作品昇華：「其實我睇相嘅時候，我對呢件衫嘅印象唔係幾深刻，頭先 Model（指何廣沛）行出嚟後我就改觀咗。」而黃奕斌演繹的「Majestic Mirage」造型，結合西裝與恤衫細節，配上闊腳百褶長褲，盡顯紳士魅力。評審何國鉦亦盛讚：「Overall 個 design 真係好靚，Model 都 Carry 得好好。」