楊梓瑤挑戰2碼布極限｜超短熱褲Look變身黑夜歌姬 評審倪晨曦O嘴：點做到？

今晚（10月4日）播出的《剪裁魔法師 2》決賽掀起高潮，模特兒楊梓瑤（Amina）僅用2碼布料，破格變身「黑夜歌姬」，造型極震撼！一頭埃及妖后般的超短假髮，配上性感緊身胸衣及高腰超短熱褲，視覺衝擊力十足，這神乎其技的剪裁竟讓星級評審倪晨曦當場O嘴質疑，究竟設計師是如何將不可能變成可能？