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楊冪被指一年無見女兒小糯米 劉丹一句不經意完美補刀

東方新地 - 娛聞

劉愷威與楊冪在2018年離婚後，二人的女兒劉苡馨（小糯米）一直交由劉愷威父親劉丹撫養，如今小糯米已7歲大，日前劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪已經有近一年無同女兒小糯米見面，劉丹更直言無聽過孫女話掛住媽咪！

文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台截圖、楊冪微博及新傳媒圖片庫

劉丹爆楊冪、小糯米無見近一年

77歲的「丹爺」劉丹依然精力充沛，近年除了忙於為無綫拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》外，又一直為已離婚的兒子劉愷威撫養孫女小糯米，日前劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪近日被指已經有近一年無同女兒小糯米見過面，劉丹回應時直認此事。

劉丹透露小糯米即將升小二，令他感慨時間過得好快。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹透露小糯米即將升小二，令他感慨時間過得好快。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹直認楊冪已有近一年無同女兒小糯米見過面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹直認楊冪已有近一年無同女兒小糯米見過面。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉丹直言無聽過孫女小糯米話掛住媽咪，又理解地指因為疫情關係，的確好難見面。他表示現年7歲的小糯米自己有一部手機，因此不清楚她們兩母女有否透過視像通話，又指小糯米的手機只會有限度地使用。

劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹指小糯米平日在電視上看到他便會叫爺爺，見他在劇中被人欺負時更會喊出來。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
劉丹表示會在暑假安排小糯米學打網球、高爾夫球和畫畫，又大讚孫女好有畫畫天分。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

劉丹的言論就引來大量內地網友不滿，認為：「生育的生理痛苦都是女性在承擔，十月懷胎生下來，怎麼會不愛她，強行與自己的女兒分開本來就很殘忍，實在沒必要還要說這種話造成二次傷害。」更指責劉丹說這種話只是為了「找存在感」、「一家人消費楊冪」等，令「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜，不過香港網民都力撐劉丹，認為「根叔」劉丹比楊冪人氣更高，不需要「消費」對方。

香港網民都力撐「根叔」劉丹比楊冪人氣高。（圖片來源：網民留言截圖）
香港網民都力撐「根叔」劉丹比楊冪人氣高。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
有網友更認為係楊冪消費丹爺。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：楊冪微博）
「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜。（圖片來源：楊冪微博）

當年重溫：

劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書

2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不過23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。

劉丹
劉愷威2011年拍攝電視劇《如意》時與女主角楊冪戲假情真，於2013年拉埋天窗，但五年後卻離婚收場。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。
平時少見老公少湊女，一公布離婚消息，突然流出楊冪機場安撫喊爆小糯米新相及疑似朋友圈發文，表示唔晒女不代表唔愛個女，所以當年有不少網友認為楊冪有心爭奪撫養權。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹主動減產

據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《 愛‧回家 》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」

相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去 年開學日又親自抱女返幼稚園。
相比之下劉愷威顯然更享受小糯米的爸爸身份，晒過愛女信同畫作，去年開學日又親自抱女返幼稚園。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化
有傳當年劉愷威同楊冪感情未生變，但奶奶劉母 就一直對新抱不滿，見楊冪長年不見人，索性將家中楊冪房間騰出畀劉愷威胞妹，此舉更令婆媳關係僵化。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

劉丹 為孫女搬屋

楊冪和劉愷威離婚後，小糯米繼續留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧。丹爺曾接受訪問，分享入行演藝圈多年心得，又大談兒子劉愷威、新抱楊冪以及孫女小糯米的生活趣事。講到孫女小糯米，丹爺就笑到合唔埋口，仲話佢古靈精怪，睇嚟丹爺好錫孫女！早前劉丹全家搬屋，一來是因為校網，二來希望孫女有自己一間房。「佢都係時候要自己一間房，依家嗰度大啲、多間房。」

劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
「小糯米」在2014年出世，如今已7歲大。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，可惜兒子新抱離婚、深恐以後冇得湊孫，所以丹爺劉丹近日深受困擾，更有 意減產爭取多同孫女相處。
丹爺劉丹做足五十年戲、 年過七十依然晚晚 《愛• 回家》，又要照顧孫女，精力充沛。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

小糯米似公關　周圍同同學打招呼

問到孫女性格，丹爺笑說：「佢好奇怪，佢返學，一入到學校門口，主動同小朋友打招呼，同學仔啲名佢記得晒，周圍打招呼，好似做公關咁，見到鍾意嘅老師，自己走埋去拖，老師名又係記得晒，佢有個好處，就係成日笑，我同個仔都係鍾意笑，可能係遺傳到我哋啲基因，學校啲老師都話佢係『Happy Girl』，哈哈！」

劉丹親爆楊冪一年無見小糯米 直言無聽過孫女話掛住媽咪
劉丹一講到孫女就笑得勁開心。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

孫女又有無遺傳到丹爺嘅演藝細胞呢？

丹爺笑說：「通常佢曳係我扮衰人，我會扮惡叫佢個名，有時我問佢爺爺做咩發脾氣，佢會扮番我發惡個樣，好多古靈精怪嘢，好好玩！」不過丹爺就唔係好想孫女成日曝光，所以好少帶孫女出街，返學、去街都係嫲嫲帶多，因為一見到丹爺就知道到佢係小糯米啦！

出世至今四年半，小糯米一直留在爺爺嫲嫲身邊 生活，平時最常見 都係爺爺嫲嫲同家 中外傭抱實照顧。
劉丹為避採訪，通常由太太帶孫女外出，自己則多數在帶孫女到屋苑會所玩耍時才現身。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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