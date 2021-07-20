楊冪被指一年無見女兒小糯米 劉丹一句不經意完美補刀
文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台截圖、楊冪微博及新傳媒圖片庫
劉丹爆楊冪、小糯米無見近一年
77歲的「丹爺」劉丹依然精力充沛，近年除了忙於為無綫拍攝處境劇《愛·回家之開心速遞》外，又一直為已離婚的兒子劉愷威撫養孫女小糯米，日前劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪近日被指已經有近一年無同女兒小糯米見過面，劉丹回應時直認此事。
劉丹直言無聽過孫女小糯米話掛住媽咪，又理解地指因為疫情關係，的確好難見面。他表示現年7歲的小糯米自己有一部手機，因此不清楚她們兩母女有否透過視像通話，又指小糯米的手機只會有限度地使用。
劉丹的言論就引來大量內地網友不滿，認為：「生育的生理痛苦都是女性在承擔，十月懷胎生下來，怎麼會不愛她，強行與自己的女兒分開本來就很殘忍，實在沒必要還要說這種話造成二次傷害。」更指責劉丹說這種話只是為了「找存在感」、「一家人消費楊冪」等，令「劉丹稱楊冪小糯米因疫情一年沒見」的話題在內地一度登上了熱搜，不過香港網民都力撐劉丹，認為「根叔」劉丹比楊冪人氣更高，不需要「消費」對方。
當年重溫：
劉愷威、楊冪離婚 小糯米留港讀書
2013年奉女成婚，婚前愛晒恩愛做黐頭芒，婚後反而互動愈來愈少，傳足多年婚變的劉愷威及楊冪在2018年冬至當天終於通過經紀人公司宣布離婚，並表示會以家人方式共同撫養女兒小糯米。不過結婚後同老公互動少、陪女抱女次數更加少，網友統計過一年陪女不過23日的楊冪卻在離婚後卻一度動作連連，有網友質疑係工作室團隊出招打慈母牌，一心想爭番女兒撫養權。
劉丹主動減產
據知情人士透露，一心以為可以活到老拍到老深愛演戲的丹爺，前年曾主動向電視台提出要減產：「 小糯米一出世就留喺香港，由爺爺嫲嫲照顧又喺香港返學，丹爺都以為就算兩公婆離婚都唔會有咩變數。不過有傳楊冪一直同奶奶關係唔好、離完婚又盛傳佢想爭番個女，佢始終係媽媽，一旦爭起上嚟爺爺嫲嫲一定輸蝕，丹爺一嚟怕孫女生活節奏被打亂、二嚟都真係被家事煩到唔想日日返廠，所以做咗咁多年《 愛‧回家 》最近第一次叫監製同編劇幫手寫少啲戲，想對住多啲個孫女！」
劉丹 為孫女搬屋
楊冪和劉愷威離婚後，小糯米繼續留在香港讀書，由爺爺劉丹照顧。丹爺曾接受訪問，分享入行演藝圈多年心得，又大談兒子劉愷威、新抱楊冪以及孫女小糯米的生活趣事。講到孫女小糯米，丹爺就笑到合唔埋口，仲話佢古靈精怪，睇嚟丹爺好錫孫女！早前劉丹全家搬屋，一來是因為校網，二來希望孫女有自己一間房。「佢都係時候要自己一間房，依家嗰度大啲、多間房。」
小糯米似公關 周圍同同學打招呼
問到孫女性格，丹爺笑說：「佢好奇怪，佢返學，一入到學校門口，主動同小朋友打招呼，同學仔啲名佢記得晒，周圍打招呼，好似做公關咁，見到鍾意嘅老師，自己走埋去拖，老師名又係記得晒，佢有個好處，就係成日笑，我同個仔都係鍾意笑，可能係遺傳到我哋啲基因，學校啲老師都話佢係『Happy Girl』，哈哈！」
孫女又有無遺傳到丹爺嘅演藝細胞呢？
丹爺笑說：「通常佢曳係我扮衰人，我會扮惡叫佢個名，有時我問佢爺爺做咩發脾氣，佢會扮番我發惡個樣，好多古靈精怪嘢，好好玩！」不過丹爺就唔係好想孫女成日曝光，所以好少帶孫女出街，返學、去街都係嫲嫲帶多，因為一見到丹爺就知道到佢係小糯米啦！