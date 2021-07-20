楊冪被指一年無見女兒小糯米 劉丹一句不經意完美補刀

劉愷威與楊冪在2018年離婚後，二人的女兒劉苡馨（小糯米）一直交由劉愷威父親劉丹撫養，如今小糯米已7歲大，日前劉丹出席《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動時，罕有提及前新抱楊冪，原來因為疫情關係，楊冪已經有近一年無同女兒小糯米見面，劉丹更直言無聽過孫女話掛住媽咪！

文：東方新地｜圖：TVB娛樂新聞台截圖、楊冪微博及新傳媒圖片庫