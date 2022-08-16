34歲劉亦菲時裝車禍仙氣盡失 現場零P圖被狠批虎背熊腰「只有臉好看」

一向有「神仙姐姐」之稱的34歲內地女星劉亦菲，近日盛裝出席一個活動時，卻出現時裝車禍，被網友發現她在微博所發的造型照，和現場所見的她差別甚大，引來不少負評，有網民更狠批她當晚的造型令她顯得虎背熊腰，只有臉好看！