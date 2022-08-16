34歲劉亦菲時裝車禍仙氣盡失 現場零P圖被狠批虎背熊腰「只有臉好看」
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一向有「神仙姐姐」之稱的34歲內地女星劉亦菲，近日盛裝出席一個活動時，卻出現時裝車禍，被網友發現她在微博所發的造型照，和現場所見的她差別甚大，引來不少負評，有網民更狠批她當晚的造型令她顯得虎背熊腰，只有臉好看！
劉亦菲 被指從脖子往下都是災難
內星女星劉亦菲擁有空靈氣質，06年時更被金庸欽點演小龍女，與黃曉明合作演出的《神鵰俠侶》，成為不少人心中的經典之作。不過日前劉亦菲穿著一身國際服裝品牌Elie Saab的香檳金色晚裝亮相「微博電影之夜」活動時，卻引來網友兩極熱討。
現場零P圖與官方照所見判若兩人
劉亦菲在自己的官方微博中，亦有上載當晚的造型照，相中的她性感又充滿貴氣，獲得不少網民讚好，但從現場被拍到的影片和相片所見，卻和她的造型照差別甚大，網民紛紛狠批現場零P圖的劉亦菲「這一身只有臉是好看的，從脖子往下都是災難」、「姐姐怎麼比原圖腫那麼多」、「成身得個樣睇得」、「太壯實了吧」、「所有缺點都暴露無遺」等等。
半透視設計疑因強加打底裙出事
也有網民力撐劉亦菲只是造型出事，事關原本這件Elie Saab的晚裝裙是貼身兼半透視的設計，劉亦菲的造型卻硬是在裙內再加上內襯的打底裙，才會令她顯得虎背熊腰，又強調「溜肩穿這種禮服很吃虧」、「高領真的顯得脖子很短，超模都得挑人穿」、「這服裝師不該被開除嗎？充分暴露缺點，妝髮也一點都不合適」等，也有網民力讚「劉亦菲是迪士尼公主吧，這造型好適合她」、「姐圓身，感覺不適合魚尾，幸好氣質完全拿捏住了」等等。
《三生三世十里桃花》新娘造型亦曾炒車
其實劉亦菲過往亦曾多次發生過造型炒車事件，她在電影版《三生三世十里桃花》中的新娘造型，就被指雷到爆，不但門簾都掛到頭上，其頸箍亦被指襯得她的脖子又短又粗！
《花木蘭》驚變紙紮公仔
迪士尼真人版電影《花木蘭》中劉亦菲所畫上的「相親妝」亦曾令觀眾印象深刻，看起來卻超搞笑，有粉絲直言「做乜成個紙紮公仔咁款？」、「這個妝太濃了吧？」等，更一度登上網絡熱搜寶座。
撰文：東方新地圖片來源：微博@劉亦菲、Elie Saab官網圖片、微博影片截圖、電影版《三生三世十里桃花》截圖、《花木蘭》截圖
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