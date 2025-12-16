劉佩玥疑似《中4》「貓女郎」？網民翻舊片被表情嚇親：咩事咁猙獰
《中年好聲音4》神秘參賽者「貓女郎」戴上貓咪面具演唱吳雨霏經典作品《我本人》成功奪得3燈，獨特嗓音瞬間引爆全場討論。由於節目採用蒙面形式保密賽制，她的真實身份成為最大謎團，網民紛紛化身偵探猜測面具背後究竟是哪位TVB藝人。然而當網民起底發現「貓女郎」疑似是劉佩玥後，意外翻出她過往唱歌片段，卻被她的表情嚇到，直呼「個樣咩事咁猙獰」。
劉佩玥招牌笑聲一秒暴露身分
代號「貓女郎」的神秘TVB女藝人選擇挑戰吳雨霏的代表作《我本人》，以帥氣中性打扮現身舞台，演唱風格與原唱截然不同。雖然「貓女郎」的音色與其平日說話的甜美聲線有超大反差，但其咬字特徵相當明顯，且劉佩玥招牌笑聲一秒暴露身分。結合唱腔分析後，「貓女郎」與劉佩玥的發聲頻率高度吻合，不少網民在網上熱烈討論，分析其音域與聲底特質與劉佩玥平時說話高度吻合，甚至唱歌的招牌手勢都一模一樣。評審對「貓女郎」的評價偏正面，認為其音準與情感投放恰到好處，且靚聲感覺後生。
網民翻出劉佩玥唱歌片段被表情嚇親
當網民確認「貓女郎」疑似是劉佩玥後，紛紛搜尋她過往的唱歌片段重溫，卻意外發現她唱歌時的表情相當誇張。有網民貼出劉佩玥唱歌的相片，只見她面部表情極度用力，眉頭深鎖、嘴巴張得很大，與平時甜美形象形成強烈對比。網民看到後紛紛留言表示被嚇到，直呼「歌喉另講，個樣咩事咁猙獰」，更有人開玩笑說「原來唔使20年，佢個樣就同邵音音有得揮」，甚至調侃「第一次見人用虎紋唱歌」。
劉佩玥唱歌表情成網民熱議焦點
劉佩玥唱歌時的誇張表情瞬間成為網民熱議焦點，不少人表示從未見過她如此「猙獰」的一面。網民紛紛留言討論她的唱歌表情，有人認為她太過用力導致面部扭曲，亦有人覺得她是為了表達歌曲情感而做出這些表情。雖然網民對她的唱功評價不一，但都對她唱歌時的表情印象深刻，紛紛截圖分享並配上搞笑留言。這些過往片段的曝光，令劉佩玥在《中年好聲音4》的表現更加受到關注，網民都期待看到她在節目中會否再次展現這種「猙獰」唱腔。
