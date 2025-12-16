劉佩玥疑似《中4》「貓女郎」？網民翻舊片被表情嚇親：咩事咁猙獰

《中年好聲音4》神秘參賽者「貓女郎」戴上貓咪面具演唱吳雨霏經典作品《我本人》成功奪得3燈，獨特嗓音瞬間引爆全場討論。由於節目採用蒙面形式保密賽制，她的真實身份成為最大謎團，網民紛紛化身偵探猜測面具背後究竟是哪位TVB藝人。然而當網民起底發現「貓女郎」疑似是劉佩玥後，意外翻出她過往唱歌片段，卻被她的表情嚇到，直呼「個樣咩事咁猙獰」。