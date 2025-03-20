奪命提示｜劉佩玥23歲選港姐泳裝環節重火藥味 大曬白滑長腿好經典
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TVB新劇《奪命提示》週一（17日）首播，匯聚劉佩玥、郭柏妍等港姐出身嘅花旦小花。泳衣環節係港姐焦點，劉佩玥喺問答部分氣場強勁，同對手12號梁家欣對答超有火藥味！
劉佩玥23歲港姐泳衣大曬白滑長腿
劉佩玥當年23歲參加《2013香港小姐》獲得季軍而入行（敗於冠軍陳凱琳、亞軍蔡思貝），在泳衣環節身穿一身蝴蝶花紋的泳衣，大曬性感白滑長腿，盡顯九頭身的威力！
對答環節超有火藥味
劉佩玥同12號佳麗梁家欣一起進行泳衣對答環節，當時劉佩玥和梁家欣被問到有乜比對方更加優秀，劉佩玥就話覺得自己身高比較高，而且身材方面都較為平均；相反梁家欣就戰鬥力十足，指自己比劉佩玥更加白，又話自己英文更加好，瞬間全場嘩然。為美國大學出身的劉佩玥，當然唔執輸，反駁指「其實我都係大學程度嘅，咁應該英文都唔會比Karen（梁家欣）輸蝕嘅」。
現場火藥味十足，曾志偉就即刻幫口話「咁你應該話自己冇蘇格蘭口音啊嘛」，劉佩玥聽到就高EQ回應「咁佢係英國口音，我係美國口音，咁係呢個方面冇得比較嘅」。
當年網民戥劉佩玥唔抵：至少應該有亞軍
最後劉佩玥憑甜美外型同出色表現奪得季軍，敗於冠軍蔡思貝同亞軍陳凱琳，不少網民都為她覺得不值，認為劉佩玥至少應該有亞軍。雖然劉佩玥僅得季軍，仍備受注目。入行後拍《名門暗戰》初試啼聲，之後《EU超時任務》展現多變演技，而《愛·回家之開心速遞》嘅「馬柔」角色就真係紅到爆，深入民心。2020年喺《萬千星輝頒獎典禮》攞咗「最受歡迎電視女角色」大獎，人氣同實力雙認證。
圖片來源：TVB、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期