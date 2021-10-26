劉佩玥巨咪真身曝光 深水埗拍劇驚呼 街坊投訴戲屎：X叫足成個鐘
32歲劉佩玥今年有三部劇在身，包括《七公主》、《超能使者》和《換命真相》，現在播出的劇集《換命真相》（原名《逆襲人生》），螢幕上的她身形 Fit爆，短褲長腿屬指定動作，當時她更不吝嗇和大家分享瘦身秘訣；不過事過境遷，正為新劇《隱形戰隊》開工的劉佩玥，身形完全反彈，日前在深水埗拍攝一場高叫「非禮呀」戲份，被街坊鬧爆擾民，並在討論區圖文並茂鬧爆，擺脫型格皮褸窄牛以便服上陣的劉佩玥，巨咪真身曝光！
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、深水埗街坊會@fb討論區截圖、[email protected]、[email protected]、無綫娛樂新聞台影片截圖
劉佩玥 黑衫黑褲為新劇開工
今年劇接劇的劉佩玥，日前被「深水埗街坊會」fb群組街坊投訴，指無綫劇組在深水埗醫局街為文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》開工，戲中要打到飛起的劉佩玥，經常以型格皮褸窄牛仔褲為指定戲服 ，日前的一場街上叫喊戲份，則換上牛仔薄褸、黑色窄牛及黑tee上陣，巨咪身形表露無遺！
劉佩玥執王君馨二攤演《隱形戰隊》？
日前有報導指，曾因《城寨英雄》打女花曼而起朵的王君馨，因為見有份演出的新劇《超能使者》海報及宣傳片出場佔的比重極少，連小花劉穎鏇都比不上，意興闌珊而辭演幾乎同班底、由文偉鴻監製的新劇《隱形戰隊》，結果有指原為王君馨度身訂造的型格打女角色，由劉佩玥補上，不過此事文偉鴻接受報章訪問時則回應指《隱》劇本未預王君馨參演。
劉佩玥曾靠食素健康瘦身成功
劉佩玥早前出席《換命真相》宣傳活動，透露已改食素有八個月時間，她笑言：「因為依家年紀大咗想健康啲，同埋想清減一下身體上嘅內在脂肪，所以開始轉食素，但唔係餐餐食，只係盡量都會食。」