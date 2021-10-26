劉佩玥巨咪真身曝光 深水埗拍劇驚呼 街坊投訴戲屎：X叫足成個鐘

32歲劉佩玥今年有三部劇在身，包括《七公主》、《超能使者》和《換命真相》，現在播出的劇集《換命真相》（原名《逆襲人生》），螢幕上的她身形 Fit爆，短褲長腿屬指定動作，當時她更不吝嗇和大家分享瘦身秘訣；不過事過境遷，正為新劇《隱形戰隊》開工的劉佩玥，身形完全反彈，日前在深水埗拍攝一場高叫「非禮呀」戲份，被街坊鬧爆擾民，並在討論區圖文並茂鬧爆，擺脫型格皮褸窄牛以便服上陣的劉佩玥，巨咪真身曝光！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、深水埗街坊會@fb討論區截圖、[email protected]、[email protected]、無綫娛樂新聞台影片截圖