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劉佩玥趁520隔空傳情認愛 頭號兵周志文有反應 4年地下情浮面

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現年32歲的無綫小花劉佩玥（Moon），被封「無綫娘娘」多年，先後收過7位「兵仔」，包括伍允龍、翟威廉、黃子恆等，不過近年劉佩玥修心養性，與「巨聲幫」大孖周志文玩地下情，更曾被本刊撞破收工即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門與情郎短聚兩小時。今日劉佩玥趁520(發音似普通話我愛你)在社交網公開示愛，頭號兵周志文有反應畀心心，4年地下情終浮面。

劉佩玥 32歲的劉佩玥因為愛收兵，所以被封「無綫娘娘」。
32歲的劉佩玥入行初因為愛收兵，所以被封「無綫娘娘」。（圖片來源：[email protected]
劉佩玥 劉佩玥趁520在社交網上載了4張笑得好甜的黑白照。
劉佩玥趁520在社交網上載了4張笑得好甜的黑白照。（圖片來源：[email protected]

劉佩玥 周志文緋聞傳足4年

劉佩玥身為無綫發電機之一，出道以來緋聞男友都唔少，不過劉佩玥對於被封「無綫娘娘」這個稱號就甚不認同，她曾回應收兵傳言，公開大呼冤枉。劉佩玥與周志文(大孖)的緋聞傳得最耐，過去4年二人玩地下情，即使被影到過從甚密又融入家中，都係唔認愛。

劉佩玥 劉佩玥的笑容就像懷春少女。
劉佩玥的笑容就像懷春少女。（圖片來源：[email protected]
劉佩玥 劉佩玥公開愛的留言。
劉佩玥公開愛的留言。（圖片來源：[email protected]

劉佩玥趁520認愛

劉佩玥趁520(普通話發音近乎「我愛你」)的日子，突然在社交網上載了4張黑白相，照片中的她笑得甚甜，更留言：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。經歷、歲月、悠悠，感恩、甘苦、秒秒。」劉佩玥一出po，緋聞男友周志文極速留下一個愛心的Emoji，擺明對號入座，二人都有心隔空示愛，公開戀情。其實劉佩玥與周志文拍拖在圈中已非秘密，其身邊好友不時為他們掩護，而好友陳瀅和周志文的孖生弟弟周志康竟在周志文的留言下搞搞震畀心助興，似乎為他們今次高調認愛感到興奮。

劉佩玥 周志文有反應畀心心劉佩玥，好友陳瀅同細佬周志康即以為他心心助興。
周志文有反應畀心心劉佩玥，好友陳瀅同細佬周志康即以為他心心助興。（圖片來源：[email protected]
劉佩玥 劉佩玥與周志文的緋聞傳足4年，二人曾孖住出席公開活動，不過胡鴻鈞就做電燈膽。
劉佩玥與周志文的緋聞傳足4年，二人曾孖住出席公開活動，不過胡鴻鈞就做電燈膽。（圖片來源：[email protected]上水廣場）
劉佩玥 劉佩玥與周志文有影皆雙。
劉佩玥與周志文有影皆雙。（圖片來源：[email protected]
劉佩玥 4年前劉佩玥在書展出書，周志文到場支持，二人情到濃時當其他人透明。
4年前劉佩玥在書展出書，周志文到場支持，二人情到濃時當其他人透明。（圖片來源：[email protected]

劉佩玥拒認「TVB娘娘」 ：全部都流喎

劉佩玥2013年選港姐後入行。入行多年身邊不乏觀音兵，多年來一直有超多緋聞，為人熟知的緋聞男友最少有7個，包括：黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤及周志文。早前劉佩玥受訪回應傳聞，直言自己是男仔頭，對於與男性朋友多交流就變緋聞，大感無奈，更指「全部都流喎」！

劉佩玥回應收兵傳聞。
劉佩玥回應收兵傳聞。（圖片來源：劉佩玥IG）
劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。
劉佩玥指黃又南只是同劇演員，連對手戲都無。（圖片來源：[email protected]黃又南）
劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」
劉佩玥回應翟威廉的緋聞，竟說「你哋有冇諗過我感受啊？」（圖片來源：[email protected]翟威廉）
劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。
劉佩玥指理解為何伍允龍是緋聞男友，因二人於《城寨英雄》螢幕情侶深入民心。（圖片來源：[email protected]伍允龍）
劉佩玥指黃子恆「流到爆」。
劉佩玥指與黃子恆的緋聞「流到爆」。（圖片來源：[email protected]黃子恆）
劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。
劉佩玥指自己當黃宗澤是哥哥，更曾向對方講：「你估你係唐僧咩」。（圖片來源：[email protected]黃宗澤）
劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。
劉佩玥被問到與周志文會否有機會發展，就指「咩事都有機會」，更說他是好男仔。（圖片來源：[email protected]

劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀

劉佩玥與「巨聲幫」大孖周志文戀情便傳得甚囂塵上，更多次拍拖斷正， 18年二人被爆結伴去船P，更被指情不自禁在浮床上激咀，不過，當時劉佩玥受訪就否認熱吻亦拒認愛：「我唔係咁蠢，明知嗰日開Happy Live，又點會做啲咁嘅嘢，如果係拍拖，感情穩定，有感情基礎先會公開！」

劉佩玥 同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。
同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。（圖片來源：東方新地資料庫）
18年劉佩玥與周志文孖住去船
（圖片來源：東方新地資料庫）

合唱情歌深情對望

「劉文戀」拖足4年亦愈來愈浮面，早前劉佩玥和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌〈 A Whole New World 〉，還將短片上載至社交網，二人在片中不時深情對望，畫面極之甜蜜有愛。有傳當年劉佩玥的好姊妹包括陳瀅及何雁詩都反對她與周志文走在一起，不過劉佩玥寧願放棄姊妹情誼都要繼續與周志文發展地下情。

劉佩玥、周志文船P撻著浮床激咀 秘戀3年熟路上男方公屋
劉佩玥與周志文曾一起在YouTube拍片，女方仲含情脈脈。（圖片來源：[email protected]劉佩玥）

曾被斷正公屋短聚

原來兩人「好朋友」關係亦一早昇華至「同居蜜友」，劉佩玥曾於將軍澳電視城出席完宣傳活動，即匆匆駕車離開，前往藍田的平田邨。先將座駕泊在屋邨的停車場，然後非常熟路地行去周志文所住的公屋大廈。戴上口罩的她，沿途更經常頭耷耷撳手機，披散頭髮遮住大半塊面，似乎深怕被屋邨街坊認到，咁為愛郎送上門屈就狹窄公屋，親密關係不言而喻。當日短聚兩小時後，兩人各有下場，劉佩玥又係一個人落樓，自己行去停車場取回座駕離開，而劉佩玥前腳一走，周志文亦施施然下樓，一身運動裝束的他，由友人駕車載到觀塘工廈的Gym房做運動。

日前劉佩玥於將軍澳電視城出席完《降魔的2.0》的宣傳活動，即變裝直驅藍田同居竇急br
有傳劉佩玥為戀周志文，曾與一班圈中好姊妹反面。（圖片來源：東方新地資料庫）
劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！
劉佩玥將車泊到平田邨屋邨停車場，然後穿過公園行去周志文所住公屋大廈，對環境相當熟絡，步伐還相當急！（圖片來源：東方新地資料庫）
戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。
戴上口罩的劉佩玥，還刻意將頭髮披散遮住大半塊面，似乎深怕被街坊認到，更一直低頭撳電話，似在通知男方自己快將到達。（圖片來源：東方新地資料庫）
在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。
在周志文公屋寓所短聚兩小時後，劉佩玥一個人落樓，再行去屋邨停車場攞回座駕離開。（圖片來源：東方新地資料庫）
當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。
當劉佩玥前腳走了幾分鐘，突然見周志文下樓，擺明刻意同女友玩前後腳走，之後他在路邊上了一架七人車。（圖片來源：東方新地資料庫）
劉佩玥 周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！
周志文坐友人車去到觀塘工廈，原來是去做Gym，媾慣女的他精力也真夠充沛！（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、東方新地資料庫

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