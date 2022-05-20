劉佩玥趁520隔空傳情認愛 頭號兵周志文有反應 4年地下情浮面

現年32歲的無綫小花劉佩玥（Moon），被封「無綫娘娘」多年，先後收過7位「兵仔」，包括伍允龍、翟威廉、黃子恆等，不過近年劉佩玥修心養性，與「巨聲幫」大孖周志文玩地下情，更曾被本刊撞破收工即變裝匆匆駕車去到周志文位於藍田平田邨的公屋寓所，上門與情郎短聚兩小時。今日劉佩玥趁520(發音似普通話我愛你)在社交網公開示愛，頭號兵周志文有反應畀心心，4年地下情終浮面。