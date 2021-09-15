劉佩玥32歲生日Staycation慶祝 姊妹團面目全非 譚嘉儀、王子涵、Aka變閨密
於9月9日32歲生日的劉佩玥（Moon），連日來在社交網上載慶生照，先有收到一紮巨型紅玫瑰時冧爆甜笑的照片，再與圈外好姊妹一齊吹蠟燭，原來日前她與一班好姊妹Staycation慶生，劉佩玥表現得好幸福滿足，不過姊妹陣容已由陳瀅、蔡思貝、何雁詩等，變成譚嘉儀、王子涵、Aka及一班圈外朋友，可見劉佩玥與陳瀅的閨密關係已成過去式。
撰文：東方新地 圖片：譚嘉儀IG、劉佩玥IG
劉佩玥生日公開多謝自己
剛剛度過32歲生日的劉佩玥，在社交網發長文表示要多謝一個人：「32年劉佩玥改變了很多，但又好像沒甚麼大不同，留下了美好的溫度，放下了心頭的糾結，看見自己一天比一天年長，又看見自己一天比一天強大，我感恩，那些教導我成長的事情與過程，我感恩，那些像和煦陽光照耀我生命的人，我感恩，這奇特熱熾勇敢的心帶我走到今天，多謝你，劉佩玥！」
組成11人姊妹團
劉佩玥除了有花收，更與一班姊妹去Staycation慶祝，譚嘉儀出post公開當日成班女仔在酒店房扮模特兒影的合照，眾人以黑白dress code為主題，悉心打扮靚靚開P，11位姊妹中只有劉佩玥、[email protected] Girls、譚嘉儀、王子涵是圈中人，其餘都是圈外人。
閨密大執位
慶祝劉佩玥32歲生日咁大件事，竟然冇陳瀅份，出道後二人情如姊妹，有仔齊齊媾。但翻看劉佩玥近月的社交網，身邊的閨密已換上譚嘉儀及幾位圈外朋友。
為仔放棄好姊妹
劉佩玥與「巨聲幫」大孖周志文戀情傳足五年，愛得癡纏的劉佩玥不單和男方在公屋半同居，更為仔與好姊妹陳瀅擘面。有傳陳瀅為怕好姊妹墮「媾女王」陷阱，曾力勸她懸崖勒馬諗清楚，可惜忠言逆耳，對「媾女王」死心塌地百分百信任的劉佩玥，寧為愛情犧牲友誼，兩姊妹近年已經極少聯絡，連朋友聚會亦有你冇我，姊妹情不再！