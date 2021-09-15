劉佩玥32歲生日Staycation慶祝 姊妹團面目全非 譚嘉儀、王子涵、Aka變閨密

於9月9日32歲生日的劉佩玥（Moon），連日來在社交網上載慶生照，先有收到一紮巨型紅玫瑰時冧爆甜笑的照片，再與圈外好姊妹一齊吹蠟燭，原來日前她與一班好姊妹Staycation慶生，劉佩玥表現得好幸福滿足，不過姊妹陣容已由陳瀅、蔡思貝、何雁詩等，變成譚嘉儀、王子涵、Aka及一班圈外朋友，可見劉佩玥與陳瀅的閨密關係已成過去式。

撰文：東方新地 圖片：譚嘉儀IG、劉佩玥IG