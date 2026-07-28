劉佩玥宣傳怒揭TVB男星「借故揩油黑名單」 受害女星經歷極震撼

現年36歲無綫一線花旦劉佩玥日前出席新劇《非份之罪》宣傳活動時，罕有公開談及圈中女星拍攝親熱戲份時遭遇不公對待內幕。她親自證實行內確實流傳一份借故揩油黑名單，更怒爆女友人曾慘遭毒手。受害女星經歷曝光後瞬間牽起極大迴響，更令大眾重新審視娛樂圈潛規則背後種種不堪入目行徑。