劉佩玥宣傳怒揭TVB男星「借故揩油黑名單」 受害女星經歷極震撼
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現年36歲無綫一線花旦劉佩玥日前出席新劇《非份之罪》宣傳活動時，罕有公開談及圈中女星拍攝親熱戲份時遭遇不公對待內幕。她親自證實行內確實流傳一份借故揩油黑名單，更怒爆女友人曾慘遭毒手。受害女星經歷曝光後瞬間牽起極大迴響，更令大眾重新審視娛樂圈潛規則背後種種不堪入目行徑。
劉佩玥受訪點名力讚3位男星極具紳士風度
劉佩玥在活動現場大方分享入行多年拍攝親熱戲份真實體驗，並坦言自己過往甚為幸運，從未遇過逾矩行為。她特別點名讚揚曾經合作過男星如黃宗澤、馬國明與陳展鵬，指三人展現出極高專業操守。劉佩玥透露這幾位男藝人每次埋位拍攝前均會清楚交代動作細節與走位安排，確保整個過程具備極高透明度，絕不會令拍檔產生任何不安情緒。
聽聞女友人親熱戲慘痛經歷怒轟涉事男藝人
話鋒一轉被追問到行內是否真有需要重點提防危險人物時，劉佩玥毫不避忌承認女藝人之間私底下確實流傳一份借故揩油黑名單。她憶述曾聽聞公司內部女性友人泣訴拍攝親熱戲份期間遭遇，懷疑因事前缺乏充分溝通而發生令人極度不適行為。談及此事時劉佩玥怒斥「講起都㷫㷫地」，更公開表態若將來不幸遇上黑名單上男演員欺負弱小，必定會義不容辭站出來為好友討回公道。
港姐季軍入行多年憑扎實演技穩坐一線花旦
回顧入行經歷，劉佩玥自2013年勇奪香港小姐季軍後便獲安排參演多套重頭劇集，星途一直備受看好。多年來她與無數男星交手拍攝過不少破格親熱場面，但始終保持零緋聞與高度專業形象，在圈內外均建立起良好口碑。她藉著今次揭露行業暗黑面機會，鄭重呼籲全行女演員無論是初出茅廬新人抑或資深前輩，一旦在拍攝現場察覺不妥或感到不適，必須立刻發聲並堅定拒絕。
非份之罪宣傳引爆全城熱話網民瘋狂競猜男星
事件曝光後迅速在各大網上論壇發酵，大批網民對受訪者敢言作風表示極度讚賞。不少人在討論區留言支持她勇敢發聲，有網民直指「娛樂圈呢啲風氣早就應該要整頓」，亦有人大讚「肯為朋友出頭真係好有義氣」。同時這份神秘黑名單更引發大規模競猜熱潮，眾多網民根據電視台近期劇集陣容以及過往曾經傳出緋聞男星進行推敲，試圖尋找出涉事男演員真正身份。
資料或影片來源：原文刊於新假期