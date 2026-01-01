非份之罪｜盤點劉佩玥7段情史極震撼 與男星車廂激吻 與歌手傳足7年

36歲劉佩玥在無綫劇集《非份之罪》單元《恐怖情人》中於大結局化身恐怖情人，展現破格演技引發觀眾廣泛關注。回顧她入行13年來演藝事業屢創佳績，現實中先後與7名男星傳出曖昧關係同樣極具戲劇性。這7段真假難辨緋聞背後隱藏無數精彩內幕等待揭曉。