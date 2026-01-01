非份之罪｜盤點劉佩玥7段情史極震撼 與男星車廂激吻 與歌手傳足7年

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36歲劉佩玥在無綫劇集《非份之罪》單元《恐怖情人》中於大結局化身恐怖情人，展現破格演技引發觀眾廣泛關注。回顧她入行13年來演藝事業屢創佳績，現實中先後與7名男星傳出曖昧關係同樣極具戲劇性。這7段真假難辨緋聞背後隱藏無數精彩內幕等待揭曉。

劉佩玥黃又南車廂短聚惹起熱議

2015年劉佩玥拍攝無綫劇集《殭》期間首度爆出震撼緋聞，當時有傳她出席完劇集宣傳活動後，立刻乘坐同劇演員黃又南座駕享受二人世界。傳聞指兩人在車廂內情到濃時更深情親吻，足足逗留半小時才捨得離開，這段短聚親熱畫面隨即成為全城焦點。

豪門公子何猷亨深夜探班狂追求

她最為轟動緋聞莫過於傳出獲賭王何鴻燊兒子何猷亨力追，據悉何猷亨因為與陳瀅相熟而結識同為同事的Moon。當時男方曾多次在夜深人靜時親自帶著外賣前往片場探班，猛烈追求攻勢令外界以為即將嫁入豪門，惟當事人事後親自回應：「大家只是朋友。」

城寨英雄伍允龍戲假情真被看好

踏入2016年演藝事業起飛，參演大熱劇集《城寨英雄》與伍允龍產生感情線，隨即傳出兩人戲假情真。這對螢幕情侶私下頻繁約會，不但以情侶檔姿態接下多個商業活動，更毫不避嫌在公開場合打情罵俏，男方甚至公開大讚女方是「好女仔」，一度傳出女方已成功融入對方朋友圈。

幕後玩家黃宗澤激情對手戲惹禍

同年她在另一重頭劇集《幕後玩家》挑戰破格角色，化身第三者性感勾引黃宗澤，兩人連場激情對手戲引發觀眾熱烈討論。這段充滿張力演出再度惹來緋聞纏身，逼得她急忙澄清只將對方視作哥哥，甚至引述劇組人員開玩笑稱：「你估你是唐僧嗎？這麼多人想吃你的肉！」

翟威廉工作室過夜關係密切惹猜測

緋聞名單在2017年再添一員，當年有報道指她在拍劇期間與翟威廉態度親暱，不但被目擊手拖手同行，更毫不介意共享同一盒飲品。她多次高調現身男方社交平台共同夾Band展現默契，更有傳聞指她曾逗留在男方工作室過夜，連串舉動引起外界對兩人關係猜測。

《奪命提示》黃子恆侵犯劇情成焦點

她早在初入行階段已跟黃子恆傳出曖昧關係，近年兩人再度結緣合作拍攝劇集《奪命提示》，劇情講述她在劇中險遭對方侵犯。這段充滿衝突感場面意外讓舊日緋聞死灰復燃，面對這段再度被炒作關係，她選擇以強硬態度直接斬斷傳聞，霸氣向傳媒直言：「黃子恆（緋聞）流到爆啦！」

大孖周志文單獨約會七載未認愛

歷經多段真真假假感情糾葛，近年緋聞對象僅剩下大孖周志文一人，這段長達7年關係堪稱最為長情。兩人最初透過翟威廉牽線認識，即使當年男方與吳若希傳出戀情，亦無阻兩人越走越近，近年頻繁被傳媒捕捉到單獨約會畫面，惟雙方至今始終堅稱彼此僅為好朋友，從未正式承認戀人身份。

網民熱議劉佩玥演技與感情生活

伴隨劇集大結局播出以及豐富情史再度被翻出，網民紛紛在各大社交平台展開熱烈討論。有網民留言表示「入行13年傳出7段緋聞真係誇張」，亦有大批觀眾聚焦於她不斷進步專業表現，直指「恐怖情人演得入木三分」，希望她未來繼續專注戲劇發展。

劉佩玥 非份之罪 劉佩玥在劇集《非份之罪》單元《恐怖情人》大結局，化身恐怖情人爆seed。（圖片來源：TVB）
劉佩玥在劇集《非份之罪》單元《恐怖情人》大結局，化身恐怖情人爆seed。（圖片來源：TVB）
劉佩玥 非份之罪 阿Moon和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌《A Whole New World》，還將短片上載至社交網。（圖片來源：MV截圖）
阿Moon和周志文不避嫌合唱經典動畫情歌《A Whole New World》，還將短片上載至社交網。（圖片來源：MV截圖）
劉佩玥 非份之罪 同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。（圖片來源：新傳媒照片庫）
同周志文經常夾band的翟威廉，經常幫阿 Moon、周志文做掩護。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉佩玥 非份之罪 2015年劉佩玥拍攝無綫劇集《殭》期間，與黃又南爆出震撼緋聞。（圖片來源：黃又南facebook）
2015年劉佩玥拍攝無綫劇集《殭》期間，與黃又南爆出震撼緋聞。（圖片來源：黃又南facebook）
劉佩玥 非份之罪 Moon拍攝《城寨英雄》與伍允龍產生感情線，隨即傳出兩人戲假情真。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Moon拍攝《城寨英雄》與伍允龍產生感情線，隨即傳出兩人戲假情真。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉佩玥 非份之罪 劉佩玥曾被影到在旺角放低陳安立後，再去會合翟威廉食晚飯，再行去翟威廉在砵蘭街租住的單位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉佩玥曾被影到在旺角放低陳安立後，再去會合翟威廉食晚飯，再行去翟威廉在砵蘭街租住的單位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
劉佩玥 非份之罪 Moon早在初入行階段已跟黃子恆傳出曖昧關係，近年兩人再度結緣合作拍攝劇集《奪命提示》。（圖片來源：《奪命提示》劇照）
Moon早在初入行階段已跟黃子恆傳出曖昧關係，近年兩人再度結緣合作拍攝劇集《奪命提示》。（圖片來源：《奪命提示》劇照）
劉佩玥 非份之罪 Moon在《幕後玩家》挑戰破格角色，化身第三者性感勾引黃宗澤，再度惹來緋聞纏身。（圖片來源：《幕後玩家》劇照）
Moon在《幕後玩家》挑戰破格角色，化身第三者性感勾引黃宗澤，再度惹來緋聞纏身。（圖片來源：《幕後玩家》劇照）

圖片來源：TVB、《A Whole New World》MV、東方新地圖片庫、黃又南facebook、《奪命提示》劇照、《幕後玩家》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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