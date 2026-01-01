非份之罪｜盤點劉佩玥7段情史極震撼 與男星車廂激吻 與歌手傳足7年
劉佩玥黃又南車廂短聚惹起熱議
2015年劉佩玥拍攝無綫劇集《殭》期間首度爆出震撼緋聞，當時有傳她出席完劇集宣傳活動後，立刻乘坐同劇演員黃又南座駕享受二人世界。傳聞指兩人在車廂內情到濃時更深情親吻，足足逗留半小時才捨得離開，這段短聚親熱畫面隨即成為全城焦點。
豪門公子何猷亨深夜探班狂追求
她最為轟動緋聞莫過於傳出獲賭王何鴻燊兒子何猷亨力追，據悉何猷亨因為與陳瀅相熟而結識同為同事的Moon。當時男方曾多次在夜深人靜時親自帶著外賣前往片場探班，猛烈追求攻勢令外界以為即將嫁入豪門，惟當事人事後親自回應：「大家只是朋友。」
城寨英雄伍允龍戲假情真被看好
踏入2016年演藝事業起飛，參演大熱劇集《城寨英雄》與伍允龍產生感情線，隨即傳出兩人戲假情真。這對螢幕情侶私下頻繁約會，不但以情侶檔姿態接下多個商業活動，更毫不避嫌在公開場合打情罵俏，男方甚至公開大讚女方是「好女仔」，一度傳出女方已成功融入對方朋友圈。
幕後玩家黃宗澤激情對手戲惹禍
同年她在另一重頭劇集《幕後玩家》挑戰破格角色，化身第三者性感勾引黃宗澤，兩人連場激情對手戲引發觀眾熱烈討論。這段充滿張力演出再度惹來緋聞纏身，逼得她急忙澄清只將對方視作哥哥，甚至引述劇組人員開玩笑稱：「你估你是唐僧嗎？這麼多人想吃你的肉！」
翟威廉工作室過夜關係密切惹猜測
緋聞名單在2017年再添一員，當年有報道指她在拍劇期間與翟威廉態度親暱，不但被目擊手拖手同行，更毫不介意共享同一盒飲品。她多次高調現身男方社交平台共同夾Band展現默契，更有傳聞指她曾逗留在男方工作室過夜，連串舉動引起外界對兩人關係猜測。
《奪命提示》黃子恆侵犯劇情成焦點
她早在初入行階段已跟黃子恆傳出曖昧關係，近年兩人再度結緣合作拍攝劇集《奪命提示》，劇情講述她在劇中險遭對方侵犯。這段充滿衝突感場面意外讓舊日緋聞死灰復燃，面對這段再度被炒作關係，她選擇以強硬態度直接斬斷傳聞，霸氣向傳媒直言：「黃子恆（緋聞）流到爆啦！」
大孖周志文單獨約會七載未認愛
歷經多段真真假假感情糾葛，近年緋聞對象僅剩下大孖周志文一人，這段長達7年關係堪稱最為長情。兩人最初透過翟威廉牽線認識，即使當年男方與吳若希傳出戀情，亦無阻兩人越走越近，近年頻繁被傳媒捕捉到單獨約會畫面，惟雙方至今始終堅稱彼此僅為好朋友，從未正式承認戀人身份。
網民熱議劉佩玥演技與感情生活
伴隨劇集大結局播出以及豐富情史再度被翻出，網民紛紛在各大社交平台展開熱烈討論。有網民留言表示「入行13年傳出7段緋聞真係誇張」，亦有大批觀眾聚焦於她不斷進步專業表現，直指「恐怖情人演得入木三分」，希望她未來繼續專注戲劇發展。