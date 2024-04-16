劉佩玥 moon

34歲大馬視后被偶遇竟「嗌唔出名」勁尷尬 1舉動成功化解盡顯親民性格

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現年34歲的劉佩玥（Moon）近年作品不斷，高水準的演出除咗收穫不少觀眾的喜愛外，更於2022年勇奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為大馬視后。早前劉佩玥現身馬來西亞時，就被當地的網民偶遇，不過劉佩玥竟然被稱為「嗌唔出名」，仲搞到網民要喺社交平台上出po叫大家幫手認人……

劉佩玥大方合照化尷尬

該名偶遇劉佩玥的網民在社交平台釋出合照，並以標題為標題為「KLIA巧遇TVB演員，誰知道她的名字？」開post表示：「竟然巧遇了明星，說得出她名字才能合照，結果一時緊張完全想不出」不過從網民po出的合照可見，雖然佢嗌唔出劉佩玥個名，但Moon都照樣大方合照，巧妙化解尷尬之餘仲夠晒親民！

劉佩玥 moon 網民在馬來西亞偶遇大馬視后劉佩玥。（圖片來源：Peach@小紅書）
網民在馬來西亞偶遇大馬視后劉佩玥。（圖片來源：Peach@小紅書）

網民搞笑連環「點錯相」

對於網民的提問，大家都紛紛留言熱心解答，不過就似乎大整蠱多過答問題！因為留言中有不少都係搞笑「點錯相」：「這是林夏薇」、「不是胡杏兒嗎？」、「是薛凱琪」。但係亦有不少網民都留言講正確答案：「Moon！代表作有「降魔的」 貝貝哪，還有最近的『逆天奇案』尤麗」、「阿Moon劉佩玥啊！她超甜我好喜歡她！」

劉佩玥 moon 不少網民搞笑將劉佩玥「點錯相」，誤導發文的網友。（圖片來源：IG@arryuu）
不少網民搞笑將劉佩玥「點錯相」，誤導發文的網友。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥 moon 劉佩玥獲網民大讚人靚之餘，拍戲都一樣好睇！（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥獲網民大讚人靚之餘，拍戲都一樣好睇！（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥 moon 劉佩玥在馬來西亞擁有不俗的人氣。（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥在馬來西亞擁有不俗的人氣。（圖片來源：IG@arryuu）

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撰文：東方新地圖片來源：Peach@小紅書、IG@arryuu

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