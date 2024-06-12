劉俊謙新廣告演日本黑幫極爆笑 與「Tiger哥」黃德斌林海峰合作
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劉俊謙在《九龍城寨之圍城》中演信一成功爆紅，工作忙不停！最近在一則全新的Deliveroo廣告中扮演臭飛，這個角色讓他戴上了啡色的飛仔假髮，展現出與眾不同的風格！
與「Tiger哥」黃德斌及林海峰合作
廣告由朱祖兒執導，而劉俊謙的造型則是由日本專門空運來港的服裝和假髮組成。「個假髮同衫喺日本特登運過嚟，自己都好鍾意，大家現場講笑咁話希望呢個造型可以吸引到北野武留意到，搵我去日本拍黑幫電影啦！」劉俊謙在廣告中的表現不僅吸引了觀眾的目光，也讓工作人員開玩笑說他可能會被日本著名導演北野武看中。
在這次的廣告拍攝中，劉俊謙不僅與導演朱祖兒合作愉快，還與演員黃德斌和林海峰有了深入的合作。「同德斌大哥拍《九龍城寨之圍城》嘅時候已經friend咗，今次有種敘舊嘅感覺。佢係我非常欣賞嘅前輩，人又nice又有型，好關心我哋班後輩。佢真係演咩都入型入格，今次再演佢嘅兄弟，導演啲對白都設定得好搞笑，我哋拍拍下都忍唔住笑，就算NG都好歡樂。」
至於與林海峰的合作，劉俊謙也表示非常愉快：「佢好nice，私底下好好傾，好幽默，現場氣氛好輕鬆，拍廣告我經驗唔多，今次仲要同一個咁有經驗嘅前輩一齊拍，現場睇佢表演都好享受，尤其是佢講對白嘅時候，把聲好鬼有磁性，字正腔圓，仲要即時可以俾幾個version出嚟！勁！」
圖片來源：Deliveroo Hong Kong