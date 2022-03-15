劉俊謙影射網紅「劉馬車」網片好睇過套劇 網民激讚：連表情都做到十足！

ViuTV重頭劇《940920》繼張敬軒在頭兩集亮相化身導演羅嘉駿的心聲之外，近兩集又驚見近年YouTube人氣強勁的「試當真」三巨頭：游學修、蘇致豪以及許賢，而另一邊廂，「試當真」亦有拍片宣傳《940920》，兩者劇情更互相補足。不少人更認為，今次的合作是電視與網絡平台合作的標誌性起步。