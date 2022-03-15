劉俊謙影射網紅「劉馬車」網片好睇過套劇 網民激讚：連表情都做到十足！
《940920》未來人「試當真」客串
雖然《940920》只得10集，但由前作《二月廿九》開始至續作播放，網上斷斷續續都有討論聲音，直至近日新劇播放，討論熱度又再次攀高。網民除了討論穿越劇情之外，亦把部分焦點放在一班卡士強勁的客串角色之上。今次「試當真」三巨頭游學修、蘇致豪以及許賢化身「未來人」純分享式的指導劇中由余家聰（劉俊謙 飾）、林楚凝（蔡思韵 飾）以及巴西龜（岑珈其 飾）組成的「神性幾何學會」成員拍攝網片，雖然灰諧度十足，但對劇情推進的幫助亦極其量只用作解釋為何「神性幾何學會」往後會發展成為視頻平台（可見於《二月廿九》劇情），整體而言似乎並沒起太大作用。不過原來好戲在後頭！
「試當真」《140520》搵劉俊謙扮劉馬車
《940920》搵「試當真」蜻蜓點水式拍客串，劇集內容上點到即止，但電視背後原來「試當真」的確有落手落腳去「指導」劇中主演拍攝網片，試片段於三巨頭客串的第六集播出街後再於「試當真」的頻道播出，名為《140520》。內容是三巨頭要求劉俊謙去模仿網紅劉馬車（原名：劉駿軒）約於10年前在輕鐵站拍攝的網片成名作，無論動作及表情都跟到足；及後又找來「試當真」成員之一的岑珈其模仿劉俊謙和蔡思韵於電影《幻愛》的情節；最後另一位《940920》女主角吳海昕經常被觀眾投訴戲份太少，第六集更加係徹底消失！不過在《140520》入面就登場與蘇致豪合重演「崩壞版」的《二月廿九》經典「電車情節」，仲被對方鬧「八婆」添，逗得網民捧腹大笑！
不如認認真真咁睇一次《014520》更加傳神：
睇埋網民點講：
劉馬車是誰？
劉馬車是一位香港網路紅人，活躍於YouTube，曾以「全港最高質YouTuber」自居，但其多個YouTube頻道均因違規內容而被封禁。早年因為因犯下猥褻罪和猥褻兒童罪，被深圳市福田區人民法院判處有期徒刑2年6個月。據知，他2019年7月15日再因犯強制猥褻罪在深圳被拘捕，2020年1月20日被深圳市南山區人民法院判處有期徒刑3年6個月，同年4月27日深圳市中階人民法院駁回其上訴，他預計會在2023年1月出獄。
再睇埋劉馬車原片：
「試當真」《940920》促電視與網絡平台合作里程碑
網紅上節目、客串劇集/電影，在香港並不罕見，例如《940920》的主要角色岑珈其，他既是一名活躍於影視圈的演員，同時也是「試當真」的成員之一。但類似今次「試當真」與《940920》的有如劇集彩蛋般的合作方法卻是香港電視圈極為少見，兩者的情節似有關連，又如同獨立個體，兩套作品都有欣賞的觀眾更增添一份共鳴。不少網民都表示被今次的合作感動，甚至有人認為是一個打破電視與網絡平台格閡的理程碑，見證到香港演藝圈相互合作的精神，值得加許。
睇埋網民點講：
常見問題
《940920》劇集與試當真這樣合作是史上第一次嗎？
網紅上節目，甚至客串劇集其實在香港並不罕見，不過今次兩者合作製作類似彩蛋的影片卻真是少見，而且主要角色岑珈其其實本身都是試當真的成員…詳情請看
劉俊謙被指影射的劉馬車是什麼人？
很多人都忘記了劉馬車是誰，劉馬車其實是一位香港YouTube界紅人，曾以「全港最高質YouTuber」自居…詳情請看