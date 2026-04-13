劉倩桐陳尚萱搶包山現場撞衫爬棚竹！兩大台記者鬥好身手網民激讚

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Now TV劉倩桐與TVB陳尚萱昨日同時現身長洲搶包山選拔賽現場，兩位人氣女記者不約而同穿著相似的運動服裝，更一同爬上高聳的棚竹架進行採訪報道！網民見到兩大電視台記者「撞衫」又「鬥好身手」的畫面，紛紛留言大讚「主播都要好身手！」、「做主播都要好身手」，更有人感嘆「今時今日做記者真係要上山下海」。這次意外的同場較量，再次證明現代記者工作的多元化挑戰，從室內播報到戶外攀爬，樣樣都要精通！

劉倩桐陳尚萱撞衫爬棚竹成焦點

昨日長洲北帝廟足球場舉行搶包山選拔賽訓練，200名參加者齊集參與攀爬及防墮安全訓練。現場除了包山王郭嘉明、包山后龔子珊等熟面孔外，最搶眼的竟然是兩位電視台女記者的精彩表現。Now TV的劉倩桐與TVB的陳尚萱不約而同選擇了運動風格的採訪裝束，更同時爬上高達數米的棚竹架進行現場報道。兩人在架上的專業表現和靈活身手，令在場觀眾和網民都大開眼界，紛紛拍片上載社交平台分享這個難得一見的「雙台記者鬥身手」畫面。

網民大讚記者專業精神感動

片段曝光後，網民留言區立即被讚美聲音洗版。有網友留言「這份工唔易做，是人生好經驗，努力呀！」，對兩位記者的敬業精神表示欣賞。亦有網民幽默地表示「份工幾易做 玩下水 上下山」，暗示記者工作看似輕鬆實則充滿挑戰。更多網民關心記者安全，留言「要小心記者姐姐」、「上山下水」，顯示觀眾對前線記者工作的理解和關懷。有網民更直接點出重點「主播都要好身手！」，認為現代記者需要具備多方面的技能才能勝任工作。

劉倩桐四眼妹變身人氣記者

Now TV記者劉倩桐近年在新聞界嶄露頭角，從初入行時的四眼妹形象，到現在成為擁有專屬粉絲群組的人氣記者，短短一年多的時間已建立起不少知名度。這位英文名叫Anna的年輕記者，在2024年初正式加入Now TV新聞部時仍是戴眼鏡的形象。同年1月她以素顏加眼鏡造型採訪法庭新聞時，意外引起網民熱議，有網友認為她的樸實造型在一眾同行中相當突出。令人意外的是，劉倩桐入行不久已在Facebook出現名為「劉倩桐 Anna 粉絲群組」的專頁，目前已有200多位成員，粉絲經常分享她的採訪片段和相片。

陳尚萱颱風採訪成名獲封四萬萱

TVB女記者陳尚萱真正為人熟悉，要數到去年7月颱風韋帕襲港期間的戶外採訪表現。當時十號風球下，她被派往紅磡碼頭進行現場報道，一人肩負無綫新聞台及明珠台的雙語報道重任。採訪期間她被強風吹得搖來搖去，需要竭力按實頭盔，全程睜不開眼，更因風聲太大要對著咪高峰大聲叫喊。期間更有疑似木板的大型雜物吹到她身後，場面驚險但她仍堅持完成報道，被網民大讚是「MVP」級表現，更封她做「四萬萱」！原來陳尚萱年約23歲，曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生，加入TVB新聞部後因英語流利被安排進行中英雙語報道。

網民感嘆記者工作挑戰大

看到兩位女記者在搶包山現場的專業表現，網民紛紛感嘆現代記者工作的多元化挑戰。有網民留言「今時今日做記者真係要十八般武藝」、「由播新聞到爬山都要識」，認為記者不再只是坐在studio讀稿那麼簡單。亦有網民讚賞兩人的敬業精神「佢哋真係好專業，為咗新聞乜都肯做」、「呢啲先係真正嘅前線記者」。更有網民幽默地表示「下次可能要佢哋去跳傘採訪」、「記者牌照應該加埋體能測試」，對記者工作的多樣性表示驚嘆。不少觀眾都認為，劉倩桐和陳尚萱這種願意親身到現場、不怕辛苦的記者更值得支持和尊重。

劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：TVB）
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劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：TVB）
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劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NOWTV）
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劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NOWTV）
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劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NOWTV）
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劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NOWTV）
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劉倩桐 陳尚萱 2024年1月採訪法庭新聞時，素眼加上圓眼鏡和兜風耳，甚有初出茅廬的感覺，看上去似學生多過新聞新播。（圖片來源：NowTV）
2024年1月採訪法庭新聞時，素眼加上圓眼鏡和兜風耳，甚有初出茅廬的感覺，看上去似學生多過新聞新播。（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 陳尚萱 入職年半，主播技巧已大有改善。（圖片來源：NowTV）
入職年半，主播技巧已大有改善。（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 陳尚萱 即使再戴上眼鏡，亦展現另一種性情。（圖片來源：NowTV）
即使再戴上眼鏡，亦展現另一種性情。（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NowTV）
（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 陳尚萱 （圖片來源：NowTV）
（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 陳尚萱 陳尚萱年約23歲，去年正式成為TVB新聞部一員。（圖片來源：TVB）
陳尚萱年約23歲，去年正式成為TVB新聞部一員。（圖片來源：TVB）
劉倩桐 陳尚萱 陳尚萱原本採訪潑水節活動，只在鏡頭外扑咪，怎料成為攻擊目標。（圖片來源：TVB）
陳尚萱原本採訪潑水節活動，只在鏡頭外扑咪，怎料成為攻擊目標。（圖片來源：TVB）
劉倩桐 陳尚萱 陳尚萱淋到面容扭曲，整個人濕透。（圖片來源：「寄寓記語」影片截圖）
陳尚萱淋到面容扭曲，整個人濕透。（圖片來源：「寄寓記語」影片截圖）
劉倩桐 陳尚萱 風雨愈來愈強勁，令陳尚萱被雨水打臉打到痛。（圖片來源：無綫新聞截圖）
風雨愈來愈強勁，令陳尚萱被雨水打臉打到痛。（圖片來源：無綫新聞截圖）

圖片來源：TVB、NOWTV、NowTV、「寄寓記語」影片截圖、無綫新聞截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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