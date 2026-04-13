劉倩桐陳尚萱搶包山現場撞衫爬棚竹！兩大台記者鬥好身手網民激讚
劉倩桐陳尚萱撞衫爬棚竹成焦點
昨日長洲北帝廟足球場舉行搶包山選拔賽訓練，200名參加者齊集參與攀爬及防墮安全訓練。現場除了包山王郭嘉明、包山后龔子珊等熟面孔外，最搶眼的竟然是兩位電視台女記者的精彩表現。Now TV的劉倩桐與TVB的陳尚萱不約而同選擇了運動風格的採訪裝束，更同時爬上高達數米的棚竹架進行現場報道。兩人在架上的專業表現和靈活身手，令在場觀眾和網民都大開眼界，紛紛拍片上載社交平台分享這個難得一見的「雙台記者鬥身手」畫面。
網民大讚記者專業精神感動
片段曝光後，網民留言區立即被讚美聲音洗版。有網友留言「這份工唔易做，是人生好經驗，努力呀！」，對兩位記者的敬業精神表示欣賞。亦有網民幽默地表示「份工幾易做 玩下水 上下山」，暗示記者工作看似輕鬆實則充滿挑戰。更多網民關心記者安全，留言「要小心記者姐姐」、「上山下水」，顯示觀眾對前線記者工作的理解和關懷。有網民更直接點出重點「主播都要好身手！」，認為現代記者需要具備多方面的技能才能勝任工作。
劉倩桐四眼妹變身人氣記者
Now TV記者劉倩桐近年在新聞界嶄露頭角，從初入行時的四眼妹形象，到現在成為擁有專屬粉絲群組的人氣記者，短短一年多的時間已建立起不少知名度。這位英文名叫Anna的年輕記者，在2024年初正式加入Now TV新聞部時仍是戴眼鏡的形象。同年1月她以素顏加眼鏡造型採訪法庭新聞時，意外引起網民熱議，有網友認為她的樸實造型在一眾同行中相當突出。令人意外的是，劉倩桐入行不久已在Facebook出現名為「劉倩桐 Anna 粉絲群組」的專頁，目前已有200多位成員，粉絲經常分享她的採訪片段和相片。
陳尚萱颱風採訪成名獲封四萬萱
TVB女記者陳尚萱真正為人熟悉，要數到去年7月颱風韋帕襲港期間的戶外採訪表現。當時十號風球下，她被派往紅磡碼頭進行現場報道，一人肩負無綫新聞台及明珠台的雙語報道重任。採訪期間她被強風吹得搖來搖去，需要竭力按實頭盔，全程睜不開眼，更因風聲太大要對著咪高峰大聲叫喊。期間更有疑似木板的大型雜物吹到她身後，場面驚險但她仍堅持完成報道，被網民大讚是「MVP」級表現，更封她做「四萬萱」！原來陳尚萱年約23歲，曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生，加入TVB新聞部後因英語流利被安排進行中英雙語報道。
網民感嘆記者工作挑戰大
看到兩位女記者在搶包山現場的專業表現，網民紛紛感嘆現代記者工作的多元化挑戰。有網民留言「今時今日做記者真係要十八般武藝」、「由播新聞到爬山都要識」，認為記者不再只是坐在studio讀稿那麼簡單。亦有網民讚賞兩人的敬業精神「佢哋真係好專業，為咗新聞乜都肯做」、「呢啲先係真正嘅前線記者」。更有網民幽默地表示「下次可能要佢哋去跳傘採訪」、「記者牌照應該加埋體能測試」，對記者工作的多樣性表示驚嘆。不少觀眾都認為，劉倩桐和陳尚萱這種願意親身到現場、不怕辛苦的記者更值得支持和尊重。