劉倩桐陳尚萱搶包山現場撞衫爬棚竹！兩大台記者鬥好身手網民激讚

Now TV劉倩桐與TVB陳尚萱昨日同時現身長洲搶包山選拔賽現場，兩位人氣女記者不約而同穿著相似的運動服裝，更一同爬上高聳的棚竹架進行採訪報道！網民見到兩大電視台記者「撞衫」又「鬥好身手」的畫面，紛紛留言大讚「主播都要好身手！」、「做主播都要好身手」，更有人感嘆「今時今日做記者真係要上山下海」。這次意外的同場較量，再次證明現代記者工作的多元化挑戰，從室內播報到戶外攀爬，樣樣都要精通！