Now TV記者劉倩桐｜四眼妹變人氣主播 粉絲群組超過200成員

Now TV記者劉倩桐近年在新聞界嶄露頭角，從初入行時的四眼妹形象，到現在成為擁有專屬粉絲群組的人氣記者，短短一年多的時間已建立起不少知名度。這位英文名叫Anna的年輕記者，究竟有什麼特別之處能夠在眾多同行中脫穎而出。

劉倩桐素顏眼鏡造型成話題

劉倩桐在2024年初正式加入Now TV新聞部，當時仍是戴眼鏡的形象。同年1月她以素顏加眼鏡造型採訪法庭新聞時，意外引起網民熱議。有網友在社交平台留言表示「眾多女記者中，全部無戴眼鏡，劉倩桐除外，真係好特別」，認為她的造型在一眾同行中相當突出。不少觀眾對這位新人記者的樸實形象留下深刻印象，亦有人讚賞她不刻意打扮的專業態度。

Anna入行經歷由商台開始

劉倩桐在正式入職Now TV之前，曾經在商業電台實習，累積了一定的傳媒工作經驗。加入Now TV後，她的妝容和穿搭逐漸見到進步，展現出越來越專業的形象。有熟悉她的同行透露，劉倩桐工作認真，經常主動爭取不同類型的採訪機會，希望能夠在新聞工作上有更全面的發展。她的努力和進步亦得到上司和同事的認同。

劉倩桐粉絲群組現二百多成員

令人意外的是，劉倩桐入行不久已在Facebook出現名為「劉倩桐 Anna 粉絲群組」的專頁，目前已有二百多位成員。群組內的粉絲經常分享她的採訪片段和相片，討論她的工作表現和造型變化。有粉絲表示欣賞她的真實和專業，認為她沒有其他女記者的造作感。亦有成員指出，劉倩桐在鏡頭前的表現越來越自然，相信她將來會有更好的發展。

網民讚賞記者專業表現

網民對劉倩桐的評價普遍正面，不少人認為她的報導風格務實，沒有過分渲染的情況。有觀眾留言表示「Anna做新聞好認真，唔會為咗搶鏡頭而誇張」，亦有人讚賞她願意到前線採訪各種新聞。部分網民更表示，相比起一些只懂在studio讀稿的主播，劉倩桐這種願意親身到現場的記者更值得支持。她的真誠態度和專業精神，確實為她贏得了不少觀眾的好感。

劉倩桐採訪履歷：

  • 2024年11月：駐紅磡碼頭直擊8號風球桃芝風勢
  • 2025年1月：採訪全港15個年宵市場開幕，介紹木製揮春
  • 2025年2月：香港國際馬術盛典
  • 2025年7月：杏花邨直播報導風暴韋帕
  • 2025年10月：坐快艇直擊赤鱲角香港國際機場北跑道貨機衝落海現場海域
  • 2025年10月：大坑西邨重建受官司影響
  • 2025年11月：新一期綠置居即日起開始揀樓
  • 2025年12月：跟進報導阻燃網真偽
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 入職年半已大有改善（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 戴眼鏡展現另一種性情（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 主題樂園採訪側拍（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 鏡頭後係四眼妹（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 過新年車公廟採訪 （圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now 今年7月杏花邨現場報導（圖片來源：NowTV）
劉倩桐 now （圖片來源：NowTV）
