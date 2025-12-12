Now TV記者劉倩桐｜四眼妹變人氣主播 粉絲群組超過200成員
Now TV記者劉倩桐近年在新聞界嶄露頭角，從初入行時的四眼妹形象，到現在成為擁有專屬粉絲群組的人氣記者，短短一年多的時間已建立起不少知名度。這位英文名叫Anna的年輕記者，究竟有什麼特別之處能夠在眾多同行中脫穎而出。
劉倩桐素顏眼鏡造型成話題
劉倩桐在2024年初正式加入Now TV新聞部，當時仍是戴眼鏡的形象。同年1月她以素顏加眼鏡造型採訪法庭新聞時，意外引起網民熱議。有網友在社交平台留言表示「眾多女記者中，全部無戴眼鏡，劉倩桐除外，真係好特別」，認為她的造型在一眾同行中相當突出。不少觀眾對這位新人記者的樸實形象留下深刻印象，亦有人讚賞她不刻意打扮的專業態度。
Anna入行經歷由商台開始
劉倩桐在正式入職Now TV之前，曾經在商業電台實習，累積了一定的傳媒工作經驗。加入Now TV後，她的妝容和穿搭逐漸見到進步，展現出越來越專業的形象。有熟悉她的同行透露，劉倩桐工作認真，經常主動爭取不同類型的採訪機會，希望能夠在新聞工作上有更全面的發展。她的努力和進步亦得到上司和同事的認同。
劉倩桐粉絲群組現二百多成員
令人意外的是，劉倩桐入行不久已在Facebook出現名為「劉倩桐 Anna 粉絲群組」的專頁，目前已有二百多位成員。群組內的粉絲經常分享她的採訪片段和相片，討論她的工作表現和造型變化。有粉絲表示欣賞她的真實和專業，認為她沒有其他女記者的造作感。亦有成員指出，劉倩桐在鏡頭前的表現越來越自然，相信她將來會有更好的發展。
網民讚賞記者專業表現
網民對劉倩桐的評價普遍正面，不少人認為她的報導風格務實，沒有過分渲染的情況。有觀眾留言表示「Anna做新聞好認真，唔會為咗搶鏡頭而誇張」，亦有人讚賞她願意到前線採訪各種新聞。部分網民更表示，相比起一些只懂在studio讀稿的主播，劉倩桐這種願意親身到現場的記者更值得支持。她的真誠態度和專業精神，確實為她贏得了不少觀眾的好感。
劉倩桐採訪履歷：
- 2024年11月：駐紅磡碼頭直擊8號風球桃芝風勢
- 2025年1月：採訪全港15個年宵市場開幕，介紹木製揮春
- 2025年2月：香港國際馬術盛典
- 2025年7月：杏花邨直播報導風暴韋帕
- 2025年10月：坐快艇直擊赤鱲角香港國際機場北跑道貨機衝落海現場海域
- 2025年10月：大坑西邨重建受官司影響
- 2025年11月：新一期綠置居即日起開始揀樓
- 2025年12月：跟進報導阻燃網真偽
圖片來源：NowTV資料或影片來源：原文刊於新假期