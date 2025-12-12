Now TV記者劉倩桐｜四眼妹變人氣主播 粉絲群組超過200成員

Now TV記者劉倩桐近年在新聞界嶄露頭角，從初入行時的四眼妹形象，到現在成為擁有專屬粉絲群組的人氣記者，短短一年多的時間已建立起不少知名度。這位英文名叫Anna的年輕記者，究竟有什麼特別之處能夠在眾多同行中脫穎而出。