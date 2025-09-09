女神配對計劃 ｜ 劉啟進Man爆拋求愛Bite 為梁敏巧精心策劃「四手聯彈」冧到爆

《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》六集熱播掀起全城熱話，逢周一至周五晚10點半翡翠台播出，大結局於9月14日（周日）晚8點壓軸登場！昨晚（9月8日）首播五位女神在40分鐘限時內滿場飛尋求愛勇者，緊張刺激。今晚（9日）第二集焦點落在「M&M CP」Matt（劉啟進）與梁敏巧（Maggie），Matt為Maggie安排的「首次四手聯彈」浪漫爆燈，甜蜜互動直教觀眾心動不已！