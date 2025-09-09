女神配對計劃 ｜ 劉啟進Man爆拋求愛Bite 為梁敏巧精心策劃「四手聯彈」冧到爆
廣告
《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》六集熱播掀起全城熱話，逢周一至周五晚10點半翡翠台播出，大結局於9月14日（周日）晚8點壓軸登場！昨晚（9月8日）首播五位女神在40分鐘限時內滿場飛尋求愛勇者，緊張刺激。今晚（9日）第二集焦點落在「M&M CP」Matt（劉啟進）與梁敏巧（Maggie），Matt為Maggie安排的「首次四手聯彈」浪漫爆燈，甜蜜互動直教觀眾心動不已！
Matt暖男本色 悉心準備驚喜
被封為「暖男代言人」的Matt深知Maggie讀書時愛在早會彈琴，更夢想試玩四手聯彈，於是特意在學校禮堂為她準備驚喜。二人並肩彈奏時，Maggie感動得熱淚盈眶，Matt見狀即搞笑追問：「鍾唔鍾意？做咩喊呀？」Maggie嬌嗔回應：「都係你害的！」甜到漏的互動令人心花怒放。Maggie事後大讚Matt細心：「佢真係記得我講過的所有嘢，實在太窩心！」
音樂穿透心牆 真誠打動Maggie
Matt解釋「四手聯彈」不單是二人的第一次，更是向Maggie展示誠意的第一步：「音樂可以穿透心牆，我想你放低戒備，我就要先袒露自己。喺人前彈琴係我嘅弱點，我想畀你睇到。」Maggie得知Matt為這驚喜苦練數星期，眼神滿是喜悅，感動表示：「佢用行動証明想走入我嘅內心！」這浪漫一擊令「M&M CP」人氣急升，觀眾急不及待想知後續發展！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期