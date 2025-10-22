59歲劉嘉玲被內地甘草逼生仔爆seed反擊｜網民狠批「傳宗接代論」觀念落後
廣告
59歲劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》時，被62歲資深演員何賽飛當面質疑不生孩子如何延續生命，更直言「女人不生孩子就是不完整」。向來EQ極高的劉嘉玲聽到這番「傳宗接代論」後瞬間爆seed，霸氣反駁「不要這樣說，我不同意」，更力撐與梁朝偉17年婚姻比誰都幸福。究竟這場關於生育觀念的激烈交鋒會如何收場？
何賽飛節目中力推傳宗接代論 劉嘉玲當場反擊
在《一路繁花2》節目預告片段中，劉嘉玲被直接問及「不生孩子如何延續生命」時，坦率回應「像我就是不想生」。豈料何賽飛聞言立即反駁「這樣的話生命怎麼延續啊？要傳宗接代」，甚至拋出爆炸性言論「女人不生孩子就是不完整」。這番話瞬間觸動劉嘉玲神經，她一改平日溫和形象，直接表態「不要這樣說，我不同意」，隨即為自己與梁朝偉的選擇辯護「我和偉仔結婚17年，過得比誰都幸福」。
劉嘉玲梁朝偉早有共識 拒絕跟風做父母
事實上，劉嘉玲與梁朝偉對於生育問題早已達成共識，兩人婚後一直享受二人世界。劉嘉玲曾在訪問中透露，年輕時看見身邊朋友紛紛為人父母，自己也曾心動過，但當時的心態「有點像買包一樣想跟風」。經過深思熟慮後，劉嘉玲認為「養育責任太大」，而梁朝偉則因為童年經歷的影響，選擇將心力專注於表演和寵物身上。兩人最終決定不生育，專心經營彼此的感情世界。
何賽飛傳統觀念引發爭議 網民質疑邊界感
何賽飛在節目中的「傳宗接代論」迅速引發網民熱議，不少人對這位62歲資深演員的言論表示不滿。雖然劉嘉玲只比何賽飛年輕3歲，但兩人對生育的觀點卻截然不同，反映出不同世代和地域文化背景下的價值觀差異。由於節目內容只是預告片段，完整對話內容仍有待節目正式播出才能知曉，但這場關於生育選擇的辯論已經在網絡上掀起軒然大波。
網民一面倒支持劉嘉玲 狠批何賽飛觀念落後
網民對何賽飛的言論幾乎是一面倒的負評，紛紛留言支持劉嘉玲的立場。有網民直言「其實點解生仔就叫完整？點解一定要傳宗接代？每個人都有自己追求快樂既想法吧」，亦有人批評「傳宗接代觀念害了很多家庭，每人生活方式不同」。更有網民諷刺何賽飛「嗰個無名演員，係咪原始人？」、「活在清朝？」等尖銳評論。不少人強調生育是個人選擇，「生唔生係自己既事，生左又唔係你幫人養幫人教」，認為何賽飛的言論「太沒邊界感」，不應該對別人的生活方式指指點點。
圖片來源：小紅書、節目截圖、Ig@tonyleung_official、IG@carinalau1208資料或影片來源：原文刊於新假期