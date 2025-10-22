59歲劉嘉玲被內地甘草逼生仔爆seed反擊｜網民狠批「傳宗接代論」觀念落後

59歲劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》時，被62歲資深演員何賽飛當面質疑不生孩子如何延續生命，更直言「女人不生孩子就是不完整」。向來EQ極高的劉嘉玲聽到這番「傳宗接代論」後瞬間爆seed，霸氣反駁「不要這樣說，我不同意」，更力撐與梁朝偉17年婚姻比誰都幸福。究竟這場關於生育觀念的激烈交鋒會如何收場？