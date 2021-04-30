劉嘉玲誤爆已嫁出名男演員 何超蓮大方多謝祝福
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮於19年宣布與內地男星竇驍拍拖，不時公開晒恩愛，日前劉嘉玲在內地接受訪問時，大爆何超蓮與竇驍已婚，消息震驚中港娛樂圈……
撰文：東方新地 圖片：何超蓮IG及微博圖片、劉嘉玲IG圖片、竇驍微博圖片、新浪娛樂專訪影片截圖、《對照記》影片截圖
劉嘉玲首次主持清談節目
劉嘉玲日前接受內地媒體訪問，談及首次以主持人身份做清談節目《對照記》，講起第一集的嘉賓是何超蓮，她表示在何超蓮很小的時候已認識她，最令人意外是她透露何超蓮現在已結婚嫁人，而且是嫁了一個中國很出名的男演員。
劉嘉玲澄清是一場誤會
劉嘉玲爆竇驍與何超蓮已婚，訪問片段播出後十分震撼，事後劉嘉玲澄清只是一場誤會，她說一直覺得何超蓮與這對情侶好甜蜜，才誤以為他們經已結婚。劉嘉玲睇住何超蓮大，對這位細姪女愛錫有加，當然希望她找到自己的真命天子得到幸福，看到近年何超蓮與竇驍不時晒半同居生活，與一般恩愛夫婦無異，劉嘉玲可能一時口快快講錯了。
何超蓮回應大方得體
對於已婚一事，竇驍接受內地傳媒訪問時說：「没有結婚，現在還在守喪期！」隨後劉嘉玲亦在何超蓮及竇驍的微博留言道歉，蒙查查成為人妻的何超蓮亦回應得非常得體，除多謝劉嘉玲的祝福，更表示有好消息會公布。