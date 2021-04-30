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劉嘉玲誤爆已嫁出名男演員 何超蓮大方多謝祝福

東方新地 - 娛聞

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮於19年宣布與內地男星竇驍拍拖，不時公開晒恩愛，日前劉嘉玲在內地接受訪問時，大爆何超蓮與竇驍已婚，消息震驚中港娛樂圈……

撰文：東方新地 圖片：何超蓮IG及微博圖片、劉嘉玲IG圖片、竇驍微博圖片、新浪娛樂專訪影片截圖、《對照記》影片截圖

劉嘉玲
劉嘉玲睇住何超蓮長大，近年在國內經常見到面。
劉嘉玲
劉嘉玲在內地接受媒體專訪時，爆料指何超蓮已經與中國很出名的男演員結婚。

劉嘉玲首次主持清談節目

劉嘉玲日前接受內地媒體訪問，談及首次以主持人身份做清談節目《對照記》，講起第一集的嘉賓是何超蓮，她表示在何超蓮很小的時候已認識她，最令人意外是她透露何超蓮現在已結婚嫁人，而且是嫁了一個中國很出名的男演員。

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何超蓮早前上劉嘉玲主持的內地節目《對照記》，大談身為賭王女兒的成長故事。
劉嘉玲
劉嘉玲表示邀請何超蓮上其節目的原因，是她想知道何超蓮的一些想法，對未來的夢想，或者她在這種中西文化交流的過程當中麼樣走過來的，劉嘉玲覺得在何超蓮身上可能會領悟到一些新的東西、新的想法。

劉嘉玲澄清是一場誤會

劉嘉玲爆竇驍與何超蓮已婚，訪問片段播出後十分震撼，事後劉嘉玲澄清只是一場誤會，她說一直覺得何超蓮與這對情侶好甜蜜，才誤以為他們經已結婚。劉嘉玲睇住何超蓮大，對這位細姪女愛錫有加，當然希望她找到自己的真命天子得到幸福，看到近年何超蓮與竇驍不時晒半同居生活，與一般恩愛夫婦無異，劉嘉玲可能一時口快快講錯了。

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劉嘉玲知道自己講錯了，連忙公開澄清。
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劉嘉玲表示因為一直覺得何超蓮與竇驍非常甜蜜，才會有覺得二人已婚的錯覺。

何超蓮回應大方得體

對於已婚一事，竇驍接受內地傳媒訪問時說：「没有結婚，現在還在守喪期！」隨後劉嘉玲亦在何超蓮及竇驍的微博留言道歉，蒙查查成為人妻的何超蓮亦回應得非常得體，除多謝劉嘉玲的祝福，更表示有好消息會公布。

劉嘉玲
劉嘉玲在微博公開留言道歉後，何超蓮亦非常有禮地回應，仲話有好消息會再通知大家，對已婚一事一笑置之。
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何超蓮與竇驍拍拖至今兩年多，依然處於熱戀期，何超蓮更經常飛到內地陪男友，過住半同居的生活，二人還會以情侶檔姿態接Job，拍拖搵真銀。
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29歲的何超蓮自兩年前跟32歲內地男星竇驍在電梯激吻後，戀情隨即曝光，去年竇驍陪同超蓮出席賭王的告別式時，更被外界形容為「準女婿」，超蓮早前就在抖音表示自己仍在守孝，所以未有結婚打算。

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