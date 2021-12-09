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劉嘉玲上海盛大生日會慶56歲牛一 梁朝偉變稀有動物被女賓客生擒

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撰文：東方新地

劉嘉玲日前在上海舉行盛大生日派對，慶祝56歲生日，由老公梁朝偉傍實到場，劉嘉玲中空透視裝成全場焦點外，激罕應酬的梁朝偉之出現，變成稀世珍品，瘋狂被女賓客集郵，更被劉嘉玲的閨密們輪攬合照，梁朝偉完美示範如何尷尬而不失禮貌之微笑﹗

文：東方新地｜圖：[email protected] carinalau1208、[email protected] laura_chau0111、[email protected]_official

劉嘉玲 梁朝偉上海合體

劉嘉玲早在上海置業，在疫情期間回到上海居住，而梁朝偉為Marvel電影《尚氣》完成宣傳後，亦到上海會合劉嘉玲﹗本月8日劉嘉玲56歲生日，在上海舉行盛大生日宴，梁朝偉及劉媽媽、劉嘉玲弟弟及弟婦全家盛裝到賀﹗主人家劉嘉玲更以超中空晚裝配襯瑰麗的紅寶石項鏈到場，艷壓全場﹗

劉嘉玲
劉嘉玲56歲生日大搞盛大生日會，不喜應酬的梁朝偉穿著黑色禮服以男主人身份陪伴出席﹗（圖片來源：tonyleung_official）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲媽媽、弟弟及弟婦亦盛裝出席，梁朝偉更企正C位影全家福﹗（圖片來源：[email protected]_official）

梁朝偉被劉嘉玲閨密突襲攬實

劉嘉玲生日盛宴在上海高級私人會所舉行，門口處布置成紫紅花海般，場內也以同色系鮮花以及水晶裝飾布置﹗劉嘉玲中空晚裝盡顯弗爆身材，梁朝偉隆重其事亦以黑色禮服現身﹗向來不喜出席應酬活動的梁朝偉，一到場即成了女賓客們的目標，瘋狂被集郵，其中有女賓客更肉緊雙手環抱兼面頰貼住梁朝偉，偉仔明顯被對方的熱情舉動嚇親，但連環快拍相中所見，梁朝偉雖然身體僵硬但仍保持尷尬而不失禮貌的笑容﹗

梁朝偉 劉嘉玲 生日會
梁朝偉與劉嘉玲閨密合照時被突襲面貼面，該女嘴巴幾乎貼住梁朝偉的面珠，梁朝偉明顯被其熱情行為嚇親，眼都凸埋、全身僵硬但仍保持笑容﹗（圖片來源：微博@安雅寧追劇）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲閨密捉緊機會同梁朝偉連環快拍狂影合照，一手搭住雙手插袋的梁朝偉膊頭，更把頭挨近，梁朝偉努力做好表情管理﹗（圖片來源：微博@安雅寧追劇）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
該女子影個不停，梁朝偉仍展露出尷尬而不失禮貌的微笑﹗（圖片來源：微博@安雅寧追劇）

網民：劉嘉玲生日，梁朝偉被迫營業

梁朝偉當晚被女賓客生擒照片在網上瘋傳，留言大讚偉仔有風度：「劉嘉玲生日，梁朝偉被迫營業」、「梁朝偉成了活動布景板」、「劉嘉玲一年一度大酬賓」等﹗

梁朝偉 劉嘉玲 生日會
梁朝偉成為女賓客的獵物，雙手放前身體僵硬，但努力保持笑容，畀足面﹗（圖片來源：微博@安雅寧追劇）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
梁朝偉同爆乳劉嘉玲合照，默契地把身挨近，表情輕鬆又自然﹗（圖片來源：[email protected]_official）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲在生日會會場門口拍照留念，一身雍容華貴﹗（圖片來源：[email protected]_official）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
移居上海的楊千嬅也是賓客之一，與劉嘉玲弟婦（左）合照﹗（圖片來源：[email protected] laura_chau0111）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲生日場內以紫紅色花海及水晶裝飾作布置，相當華麗﹗（圖片來源：[email protected] laura_chau0111）
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲在疫情期間返到上海居住，上月為媽媽及弟弟慶祝生日時拍下的全家福﹗（圖片來源：[email protected]
梁朝偉 劉嘉玲 生日會
劉嘉玲的跑腳是最近移居上海的丁子高﹗（圖片來源：[email protected]

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