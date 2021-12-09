劉嘉玲上海盛大生日會慶56歲牛一 梁朝偉變稀有動物被女賓客生擒
劉嘉玲日前在上海舉行盛大生日派對，慶祝56歲生日，由老公梁朝偉傍實到場，劉嘉玲中空透視裝成全場焦點外，激罕應酬的梁朝偉之出現，變成稀世珍品，瘋狂被女賓客集郵，更被劉嘉玲的閨密們輪攬合照，梁朝偉完美示範如何尷尬而不失禮貌之微笑﹗
文：東方新地｜圖：[email protected] carinalau1208、[email protected] laura_chau0111、[email protected]_official
劉嘉玲 梁朝偉上海合體
劉嘉玲早在上海置業，在疫情期間回到上海居住，而梁朝偉為Marvel電影《尚氣》完成宣傳後，亦到上海會合劉嘉玲﹗本月8日劉嘉玲56歲生日，在上海舉行盛大生日宴，梁朝偉及劉媽媽、劉嘉玲弟弟及弟婦全家盛裝到賀﹗主人家劉嘉玲更以超中空晚裝配襯瑰麗的紅寶石項鏈到場，艷壓全場﹗
梁朝偉被劉嘉玲閨密突襲攬實
劉嘉玲生日盛宴在上海高級私人會所舉行，門口處布置成紫紅花海般，場內也以同色系鮮花以及水晶裝飾布置﹗劉嘉玲中空晚裝盡顯弗爆身材，梁朝偉隆重其事亦以黑色禮服現身﹗向來不喜出席應酬活動的梁朝偉，一到場即成了女賓客們的目標，瘋狂被集郵，其中有女賓客更肉緊雙手環抱兼面頰貼住梁朝偉，偉仔明顯被對方的熱情舉動嚇親，但連環快拍相中所見，梁朝偉雖然身體僵硬但仍保持尷尬而不失禮貌的笑容﹗
網民：劉嘉玲生日，梁朝偉被迫營業
梁朝偉當晚被女賓客生擒照片在網上瘋傳，留言大讚偉仔有風度：「劉嘉玲生日，梁朝偉被迫營業」、「梁朝偉成了活動布景板」、「劉嘉玲一年一度大酬賓」等﹗