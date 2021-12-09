劉嘉玲上海盛大生日會慶56歲牛一 梁朝偉變稀有動物被女賓客生擒

劉嘉玲日前在上海舉行盛大生日派對，慶祝56歲生日，由老公梁朝偉傍實到場，劉嘉玲中空透視裝成全場焦點外，激罕應酬的梁朝偉之出現，變成稀世珍品，瘋狂被女賓客集郵，更被劉嘉玲的閨密們輪攬合照，梁朝偉完美示範如何尷尬而不失禮貌之微笑﹗