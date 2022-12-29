劉嘉玲聖誕大晒過億複式豪宅 奢華古典風媲美「藝術館」 由張叔平打造

剛過56歲生日的劉嘉玲繼早前分享家中的2米聖誕樹後，日前再分享多張她和老公梁朝偉在半山梅苑豪宅開派對照片，其中一張見壁爐上放滿聖誕裝飾，全屋的古典風揉合奢華貴氣，這幢複式豪宅媲美「藝術館」，原來是由劉嘉玲好友兼電影美術指導張叔平全力打造。
劉嘉玲豪宅如「藝術館」
日前劉嘉玲在她的社交平台上載了在家開party的照片，並寫下：「Happy Boxing Day！」照片中的劉嘉玲一身英倫風裝扮，坐在掛滿聖誕節裝飾物的假壁爐前品酒，另一張則在樓梯上層往下拍，可以見到劉嘉玲的客廳非常之巨大，客廳範圍有多張梳化可同時容納很多人。由於樓底十分高，擺設及佈置亦很有聖誕氣氛，飯廳方面更放得下一張可招呼8-10人的長形餐枱，適合好客的劉嘉玲邀集好友聚餐，豪宅的典雅復古風媲「藝術館」。
超級豪宅變好友招待所
據悉，劉嘉玲這間豪宅是位於香港中半山梅道上的複式豪宅梅苑（May Tower），她於1995年購入，現市值已升至破億港元。劉嘉玲曾經受訪表示，當年張國榮是她鄰居，故此對這豪宅別具感情，雖然劉嘉玲早已搬離此處，但仍不捨得賣掉，只用作假日搞活動招待三五知己。此處已成為劉嘉玲梁朝偉夫妻的豪華招待所，日前她也在此歡度聖誕節，充滿節日氣息的佈置再度引發外界熱議，網民感到艷羨又驚嘆留言「不愧是嘉玲姐的豪宅」、「嘉玲姐家佈置的好華麗喔！」、「好溫馨高貴的家，想去做客。」
張叔平中西合璧 打造最有品味豪宅
事實上，劉嘉玲曾多次公開梅苑豪宅內部，期間亦有不少好友、藝人曾造訪，在室內設計方面，劉嘉玲請來好友兼著名電影美術指導張叔平負責。劉嘉玲曾經在訪問中談到，只有張叔平才明白她最想要什麼，知道她喜歡結合東西方不同風格，梅苑的大廳以深紅為主調，暗紅地毯、印花布料、多款水晶吊燈，傢具及古董擺設富有歐陸復古風味，部份家具更顯現出老上海的格局，華麗的中西合璧空間氛圍，令人恍如置身電影《花樣年華》之中。
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