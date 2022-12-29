劉嘉玲聖誕大晒過億複式豪宅 奢華古典風媲美「藝術館」 由張叔平打造

剛過56歲生日的劉嘉玲繼早前分享家中的2米聖誕樹後，日前再分享多張她和老公梁朝偉在半山梅苑豪宅開派對照片，其中一張見壁爐上放滿聖誕裝飾，全屋的古典風揉合奢華貴氣，這幢複式豪宅媲美「藝術館」，原來是由劉嘉玲好友兼電影美術指導張叔平全力打造。