傳劉嘉玲十間豪宅兼8億身家有繼承人 視高富帥姪仔如己出來頭猛料！

劉嘉玲逗留內地一年後終於返港，日前她在IG出post分享姪仔劉兆恩（Jeff）慶祝生日的相片，照片中她與媽媽、弟弟、弟婦及Jeff合照，一家感情要好。原來姪仔大有來頭，畢業於英國著名大學，外間盛傳他有機會繼承劉嘉玲8億身家。