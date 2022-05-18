傳劉嘉玲十間豪宅兼8億身家有繼承人 視高富帥姪仔如己出來頭猛料！
劉嘉玲逗留內地一年後終於返港，日前她在IG出post分享姪仔劉兆恩（Jeff）慶祝生日的相片，照片中她與媽媽、弟弟、弟婦及Jeff合照，一家感情要好。原來姪仔大有來頭，畢業於英國著名大學，外間盛傳他有機會繼承劉嘉玲8億身家。
劉嘉玲姪仔英國名牌大學畢業 傳有機會繼承8億身家
劉嘉玲姪仔Jeff 2017年畢業於英國著名學府諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，當時劉嘉玲專程飛往英國參加畢業禮，二人關係密切。除此之外，嘉玲非常疼愛姪仔，不時帶他一同出席品牌活動及不同晚宴，閒時又會行山、食個tea，直頭可以「情同母子」去形容。正因為劉嘉玲與梁朝偉婚後並無兒女，所以外界揣測姪仔很大可能繼承劉嘉玲的8億身家。
劉嘉玲鍾愛藝術收藏品 5千萬古樽照插花夠架勢
劉嘉玲不時在社交平台分享自己的藏品，據知她曾在2017年以約港幣5,105萬投得一個乾隆年間的「粉彩九桃天球瓶」。她以往經常到訪世界各地畫展，與知名藝術家：劉小東、周春芽等私交甚篤，曾經有網民發現她屋企牆角擺放着幾幅名畫，其中有疑似是周春芽的系列畫作，估計價值高達200多萬人民幣。鍾情珠寶首飾的她曾在2018年出席品牌活動時，即場買下一頂1906年的卡地亞鑽石皇冠，雖然她不願透露價錢，只笑言不敢告訴老公梁朝偉，外界估計這件古董皇冠價值約數千萬港幣。年頭又傳過她以1.8億人民幣放售上海三萬呎豪宅，而她與梁朝偉名下擁有至少10間豪宅，身家雄厚。